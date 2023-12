Export und Technologie: Russlands LNG-Branche verzeichnet bemerkenswerte Erfolge

Von Alexander Männer

Angesichts der gegen Russland eingeführten westlichen Wirtschaftsbeschränkungen ist der russische Flüssiggassektor von harten Sanktionen interessanterweise bisher verschont geblieben. Dies nutzte die LNG-Branche des Landes aus und konnte beim LNG-Export nach Europa trotz der Spannungen mit Brüssel wichtige Erfolge erzielen.

Wie Medien vor wenigen Wochen berichteten, gehen mittlerweile knapp die Hälfte der russischen LNG-Lieferungen in die EU-Länder, die ihrerseits zum größten Abnehmer für verflüssigtes Erdgas aus Russland avancierten und so eine der wichtigsten Einnahmequellen für Moskau sichern. Die EU hat allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres