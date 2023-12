Rekordhoch des Goldpreises – ein Alarmsignal?

Der Crash hat womöglich bereits stattgefunden, und zwar am Anleihemarkt. Er war die Folge der abrupten Anhebung der Zinsen durch die Zentralbanken.

Von Philippe Herlin

Goldpreis-Rekord

Der Goldpreis hat sowohl in Dollar (2146 $ je Unze) als auch in Euro (1903 €) ein neues Allzeithoch verzeichnet. Auch der Bitcoin steigt, bleibt aber noch weit unter seinem Hoch von 2021. Gleichzeitig geht es auch am Aktienmarkt leicht aufwärts (zumindest für den S&P 500 und den DAX, der CAC 40 ist dagegen seit 1. Januar stabil), während die Lage im Immobiliensektor rund um den Globus mehr oder weniger deprimierend ist. Es tut sich etwas. Gibt es abgesehen von konjunkturellen Erklärungen (ein Rückgang der Inflation, der auf ein