EZB: Iran-Friedensabkommen wird Europas Energiepreisschock nicht beseitigen

Europa wird noch monatelang mit dem Energiepreisschock zu kämpfen haben – trotz der vorläufigen Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus, erklärten Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche.

Die EZB erhöhte vergangene Woche erstmals seit 2023 die Leitzinsen für den Euroraum, nachdem der Konflikt im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe getrieben hatte und diese Preissteigerungen inzwischen begonnen haben, die Kerninflation zu beeinflussen.

Die EZB hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent an. Es war die erste Zinserhöhung seit 2023. Die jährliche Inflation in der Eurozone stieg im Mai aufgrund des Nahostkonflikts auf 3,2 Prozent, nachdem sie im April noch bei 3,0 Prozent gelegen hatte.

EZB-Vertreter schließen weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran nicht aus, da erwartet wird, dass der Energiepreisschock noch über Monate hinweg anhalten wird.

„Höhere Energiekosten werden uns wahrscheinlich länger begleiten, als viele gehofft hatten“, sagte EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir laut Bloomberg.

„Selbst mit dem gerade angekündigten Friedensrahmen zwischen den USA und dem Iran können die Schäden im Nahen Osten nicht über Nacht rückgängig gemacht werden“, fügte Kazimir hinzu.

Der Energiepreisschock hat dazu geführt, dass europäische Unternehmen ihre Verkaufspreise erhöhen und Arbeitnehmer höhere Löhne fordern. Dadurch dürfte die Inflation auf einem erhöhten Niveau bleiben und deutlich über dem EZB-Zielwert von 2 Prozent verharren.

Die Hoffnung auf eine baldige Wiederöffnung der Straße von Hormus hat den Druck auf die EZB zwar etwas gemildert, doch nach Einschätzung von Analysten hat die Vereinbarung die kurzfristigen Inflationsaussichten in der Eurozone nicht wesentlich verändert.

Die vorläufige Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran bedeutet nicht, dass „der Druck zu weiteren Zinserhöhungen sehr stark nachgelassen hat“, sagte der Ökonom Greg Fuzesi von JP Morgan gegenüber Bloomberg.

EZB-Ratsmitglied und Gouverneur der irischen Zentralbank Gabriel Makhlouf erklärte Anfang dieser Woche:

„Lassen Sie mich klarstellen: Ein Ende des Konflikts bedeutet nicht zwangsläufig ein sofortiges Ende des Schocks.“

„Die Zinserhöhung der vergangenen Woche war notwendig, um zu verhindern, dass die vorübergehend energiegetriebene Inflation dauerhaft in den Lohn- und Preiserwartungen verankert wird. Dies entspricht dem vorrangigen Auftrag der EZB, Preisstabilität im gesamten Euroraum zu gewährleisten“, fügte Makhlouf hinzu.