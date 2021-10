Facebook entwickelt eine KI, die alles von einem Nutzer sehen, hören und sich merken kann

Facebook hat ein Projekt mit dem Namen Ego4D ins Leben gerufen, mit dem Ziel, ein System der künstlichen Intelligenz zu schaffen, das mit der Welt in der ersten Person interagiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf seiner Website mit.

Laut dem Unternehmen könnte künstliche Intelligenz, die die Welt aus dem Zentrum des Geschehens heraus versteht, „eine neue Ära immersiver Erlebnisse einleiten, in der Geräte wie Augmented-Reality-Brillen und Virtual-Reality-Headsets im Alltag genauso nützlich werden wie Smartphones“, erklärte der Tech-Riese.

Für dieses Projekt brachte Facebook ein Konsortium von 13 Universitäten und Labors aus neun Ländern zusammen, die mehr als 2.200 Stunden an Ego-Videos von Momenten des täglichen Lebens von mehr als 700 Teilnehmern sammelten. Facebook-Forscher nannten eine Reihe von Fähigkeiten, die sie in diesen Systemen entwickeln wollen:

Episodisches Gedächtnis (Was ist wann passiert?)

Hand- und Objektmanipulation (Was tue ich?)

Audiovisuelle Tagebücher (Wer hat was und wann gesagt?)

Soziale Interaktion (Wer interagiert mit wem?)

Prognose (Was wird wahrscheinlich als nächstes passieren?)

Obwohl Facebook betont, dass es sich um ein Forschungsprojekt handelt, plant das Unternehmen, diese Funktionen in seinen zukünftigen kommerziellen Produkten zu verwenden. „Wenn man über Augmented Reality nachdenkt und darüber, was wir gerne damit machen würden, gibt es in der Zukunft Möglichkeiten, diese Art von Forschung zu nutzen“, sagte Kristen Grauman, eine Forscherin für künstliche Intelligenz bei Facebook, wie The Verge berichtet.

Der Tech-Gigant hofft, dass Produkte mit der Technologie von Ego4D eines Tages nicht nur in tragbaren Kameras, sondern auch in Assistenzrobotern für den Haushalt eingesetzt werden könnten. „Das Projekt hat die Chance, die Arbeit in diesem Bereich in einer Weise zu katalysieren, wie es bisher nicht möglich war“, sagte Grauman.

Diese Ambitionen könnten jedoch schwerwiegende Auswirkungen auf die Privatsphäre haben. Experten haben sich bereits besorgt über die Smart Glasses von Facebook geäußert, die laut dem russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) als Spionagewerkzeug dienen könnten. Zuvor hatten mehrere europäische Organisationen Zweifel daran geäußert, dass die kleine LED-Anzeige auf dem Brillengestell ausreicht, um andere zu warnen, dass sie aufgezeichnet werden.