Facebook und YouTube zensieren Opfer des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca

Einige der zensierten Inhalte enthielten Clips aus der offiziellen britischen Covid-Studie.

Menschen, die nach der Einnahme des Covid-Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca schwere gesundheitliche Probleme erlitten haben, äußern sich zunehmend besorgt über die Zensur auf Social-Media-Plattformen. Diese Menschen, die sich als Opfer des Impfstoffs betrachten, berichten, dass ihre Versuche, ihre Erfahrungen und Symptome online mitzuteilen, im Keim erstickt werden.

Unter ihnen ist ein Vater von zwei Kindern, der nach der Impfung im Frühjahr 2021 ein lebensbedrohliches Blutgerinnsel erlitt, das zu bleibenden Hirnschäden führte. Er klagt derzeit vor dem Londoner High Court gegen AstraZeneca. Auch der Ehemann einer Frau, die nach der Impfung auf tragische Weise verstarb, hat Klage eingereicht.

Andere, die glauben, unter Nebenwirkungen der Impfung gelitten zu haben, aber nicht in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, haben ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Stimmen auf Plattformen wie Facebook unterdrückt werden.

Sie würden dazu gedrängt, eine kryptische Sprache zu verwenden und sich selbst zu zensieren, um Gruppenschließungen zu vermeiden, berichtete der Telegraph.

UK CV Family, eine private Facebook-Gruppe, die von Charlet Crichton gegründet wurde, dient als Unterstützungsnetzwerk für mehr als 1.000 Mitglieder, die sich durch die Covid-Impfstoffe geschädigt fühlen oder Verluste erlitten haben. Crichton, die eine schwere Reaktion auf den Impfstoff von AstraZeneca erlitt, musste ihre 13-jährige Tätigkeit als Sporttherapeutin aufgeben, da sie lange Zeit das Bett hüten musste. Die im November 2021 gegründete Gruppe hat den Status eines Hauptbeteiligten in der Covid-Untersuchung erhalten, so dass Mitglieder wie Crichton, die angibt, nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung erlitten zu haben, in der Untersuchung aussagen können.

Crichton enthüllte, dass ihre Kommentare gesperrt worden seien, um Missbrauch zu verhindern, und sie sogar mit einem zeitweiligen Ausschluss von Meta konfrontiert gewesen sei, weil sie angeblich nicht deren Standards entsprochen habe.

Sie wies auch darauf hin, dass einige Mitglieder von einer Schattensperre betroffen waren, bei der ihre Beiträge für die Öffentlichkeit unkenntlich gemacht wurden.

Weiterhin versuchte YouTube, ein Video zu zensieren, in dem Anwälte über Impfstoffe im Rahmen der Covid-Studie diskutieren, und begründete dies mit einem Verstoß gegen die Richtlinien für medizinische Fehlinformationen. Eine ähnliche Warnung erhielt ein Video von Stephen Bowie, einem Mitglied der Scottish Vaccine Injury Group, der nach einer Impfung einen Schlaganfall und Blutgerinnsel erlitten hatte.