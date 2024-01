Es ist verrückt, dass noch jemand Israel unterstützt.

Caitlin Johnstone

Wer Israel heute noch unterstützt, zeigt, dass er sich weder um Wahrheit noch um Moral schert. Du sagst der Welt, dass es dir nur um deine seltsamen ideologischen Pläne und deine geopolitische Kontrolle geht.

Offen gesagt bin ich erstaunt, dass es immer noch Menschen gibt, die Israel nach all dem unerschütterlich unterstützen. Nach all den Menschen, die sie getötet haben. Nach all den Lügen, bei denen sie ertappt wurden. Nach all ihren Kommentaren, in denen sie Völkermord und ethnische Säuberung gutheißen, und nach all ihren Taten, die zeigen, dass sie es ernst meinen.

Wer Israel jetzt noch unterstützt, zeigt, dass ihm Wahrheit und Moral egal sind. Du sagst der Welt, dass du dich nur für deine seltsamen ideologischen Pläne und deine geopolitische Kontrolle interessierst.

Du verkündest öffentlich, dass du ein Scheißmensch bist. Dass Sie all die Jahre auf dieser Erde gelebt haben, ohne zu einer emotionalen oder psychologischen Reife gelangt zu sein. Dass man sein Leben auf diesem Planeten vergeudet hat.

Warten Sie, bis die Zoomer herausfinden, dass Epstein tat, was er tat, weil er eine sexuelle Erpressungsoperation für den israelischen Geheimdienst durchführte.

Das Wichtigste an Epsteins Geschichte ist nicht, dass er einigen Prominenten geholfen hat, Minderjährige zu vergewaltigen, sondern dass mächtige Geheimdienste Kindersexsklaven und sexuelle Erpressung benutzen, um unsere Gesellschaft zu kontrollieren.

Nichts wird Sie schneller davon überzeugen, dass Israel ein rassistischer Apartheidstaat ist, der von Hass und Gewalt zusammengehalten wird, als die Videos, die Israelis selbst in die sozialen Medien hochladen.

Israelische Soldaten spielen in einem Haus herum, das sie bewohnt haben Gaza und brennen es dann nieder!

Wenn Israel von „freiwilliger Migration“ der Palästinenser aus dem Gazastreifen spricht, nachdem es den Gazastreifen absichtlich unbewohnbar gemacht hat, dann ist das so, als würde man einen Mann mit vorgehaltener Waffe berauben und dann behaupten, er habe einem seine Brieftasche freiwillig gegeben, weil man nicht physisch in seine Tasche gegriffen hat, um sie ihm wegzunehmen.

Leute, es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass Trump nicht wiedergewählt wird, denn wenn er es wird, haben die USA einen Präsidenten, der Massenmord, Völkermord und ethnische Säuberungen unterstützt, und er wird wahrscheinlich viele Menschen von rassistischen Tyrannen umbringen lassen.

Im Ernst, es ist extrem lächerlich, dass Biden den Frieden in der Ukraine sabotiert hat und einen Völkermord in Gaza unterstützt, und wir alle hier sitzen und beten, dass er keinen neuen Krieg im Nahen Osten anzettelt, aber wir sollen uns trotzdem große Sorgen machen, wenn Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Biden ist genau das, was die Menschen von Trump befürchtet haben.

Wenn man sieht, wie brutal die israelischen Streitkräfte mit Palästinensern und antizionistischen Juden umgehen, wundert es einen nicht mehr, dass so viele US-Polizisten in Israel ausgebildet wurden. Ich habe das Gefühl, wenn diese Tatsache bekannter wäre, würde sie bei jungen Amerikanern mehr Beachtung finden.

Wenn man hört, dass jemand rassistisch, sexistisch, homophob oder transphob ist, weiß man ziemlich genau, was er meint. Wenn jemand sagt, er sei ein Antisemit, muss man sich fragen: „Was für ein Antisemit? Der echte oder der, der gegen Apartheid und Völkermord ist?“

Israel-Apologeten geben vor, Juden zu verteidigen, während sie in Wirklichkeit nur eine Regierung verteidigen. Sie sind Stiefellecker, wie jeder Reichsapostel, der die Leute anschreit, wenn sie die westliche Kriegstreiberei kritisieren. Sie sabbern nur nach staatlicher Macht.

Israel ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie das Erzählen von Geschichten Menschen in Schwierigkeiten bringen kann. In den 1800er-Jahren erfanden ein paar Leute ein paar verbale Geschichten über die Notwendigkeit eines jüdischen ethnischen Staates, und jetzt, im Jahr 2024, wird uns gesagt, dass es in Ordnung und gut für diesen Staat ist, Kinder zu Tausenden abzuschlachten und sich darauf vorzubereiten, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, weil „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“. Diese ganze Katastrophe ist aus einem mentalen Gedankengebäude entstanden, das weder in der Natur noch in der physischen Realität eine Grundlage hat.

Wenn die Menschheit zu einer bewussten Spezies werden soll, müssen wir aufhören, uns von mentalen Erzählungen zwischen unseren Ohren beherrschen zu lassen, und anfangen, uns mit dem wirklichen Leben unter den Bedingungen des wirklichen Lebens zu beschäftigen und auf eine natürlichere Weise auf diesem Planeten zu funktionieren.

Man sieht keine Tiere, die Völkermord begehen, weil einige von ihnen erfundene Gedankengeschichten darüber, wie die Dinge sind und wie sie sein sollten, sie in den Wahnsinn getrieben haben, und bewusste Menschen werden das auch nicht tun.