Moskau will den von Davos befürworteten Plan zur Eindämmung des Klimawandels in den Vordergrund stellen

„Digitale öffentliche Infrastruktur“ ist ein freundlicher Euphemismus der Weltraum-Eidechsen für „Sie werden mit einer Viehmarke versehen und es wird Ihnen gefallen“.

Wahrscheinlich haben Sie auf den Websites der Vereinten Nationen, des Weltwirtschaftsforums, der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation und anderer wohlwollender Quellen des internationalen Altruismus, die sich für eine sichere, bequeme, gerechte, integrative und äußerst nachhaltige Welt einsetzen, von den Vorzügen der DPI gelesen.

So beschreibt das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen das DPI:

Die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) ist ein gemeinsames Mittel für viele Zwecke. Sie ist ein entscheidender Wegbereiter für die digitale Transformation und trägt dazu bei, die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen in großem Umfang zu verbessern. Gut konzipiert und umgesetzt, kann sie den Ländern helfen, ihre nationalen Prioritäten zu erreichen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen. Regierungen, Geber, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft haben gleichermaßen die Möglichkeit, sie zu gestalten – machen Sie mit!

Nun zur Definition der Rockefeller Foundation:

DPI ist ein digitaler Ansatz, der wesentliche gesellschaftsweite Funktionen zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Wachstums für alle ermöglicht – nicht nur für diejenigen, die sich den Zugang leisten können. Es gibt viele unmittelbare Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Notfallzahlungen für Klimaflüchtlinge über Mobiltelefone, sofortiger Zugang zu Telemedizin und Akten, eine digitale ID, die den Zugang zu Sozialleistungen beschleunigt, und vieles mehr.

So erklärt die Bill & Melinda Gates Foundation diese gesamtheitliche digitale Initiative:

Als COVID-19 die digitale Transformation weltweit beschleunigte, machte es den Unterschied zwischen einer starken und einer schwachen digitalen Infrastruktur deutlich. Die Länder haben nur ein kleines Zeitfenster, um sicherzustellen, dass sie über digitale Netze verfügen, die allen Einwohnern sicher und effizient wirtschaftliche Chancen und soziale Dienste bieten. Dies ist die digitale öffentliche Infrastruktur.

Und zu guter Letzt: Die aktuelle Stellungnahme des Weltwirtschaftsforums zu DPI:

Die digitale öffentliche Infrastruktur ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung wichtiger globaler Herausforderungen wie des Klimawandels und der Notwendigkeit einer reaktionsschnellen und effektiven öffentlichen Finanzierung. […] Ein infrastrukturorientierter Ansatz, der auf digitale Infrastrukturen setzt, verspricht uns eine integrative digitale Zukunft, die die Macht der Gesellschaft, der Regierungen und der Unternehmen nutzt und gleichzeitig innovativ, kontextbezogen und skalierbar ist, um den Menschen und unserem Planeten zu dienen. DPIs in der Identifizierung und im Zahlungsverkehr haben die Akzeptanz- und Integrationskurve erheblich verkürzt.

Wenn wir den überflüssigen Wortsalat aus den obigen Blockzitaten entfernen, lässt sich die treibende Philosophie hinter DPI wie folgt zusammenfassen:

Viehmarken sind nicht nur sicher und praktisch, sie sind ein Menschenrecht.

Ich weise darauf hin, weil Wladimir Putin auf dem G20-Gipfel im November angekündigt hat, dass die Entwicklung der digitalen öffentlichen Infrastruktur“ eine Priorität“ für die Russische Föderation sei.

Natürlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Moskaus unverblümte Förderung von DPI sehr gut und antiglobalistisch ist, während die Grundsatzpapiere der Rockefeller Foundation, in denen detailliert beschrieben wird, wie DPI die Welt „gerechter“ machen wird, sehr schlecht und böse sind.

Es ist offensichtlich, dass Moskau sich beeilt, DPI-Projekte in Russland umzusetzen, um die Globalisten daran zu hindern, DPI-Projekte in Russland umzusetzen. Genau dieselbe Strategie wird von Moskau angewandt, um die schlechten Blutverklumpungs-Impfungen und schlechte CBDCs mit guten Blutverklumpungs-Impfungen und guten CBDCs zu bekämpfen.

Aber zurück zu DPI.

Der hervorragende russische Akademiker und Wirtschaftswissenschaftler Valentin Katasonov veröffentlichte kürzlich einen Artikel über dieses neue globale „Infrastruktur“-Projekt und warum DPI wahrscheinlich das Akronym des Jahres 2024 sein wird (vielleicht erinnern Sie sich an Herrn Katasonovs scharfsinnigen Kommentar zum digitalen Rubel.) Sein jüngster Meinungsartikel über DPI wurde von mindestens drei russischsprachigen Medien veröffentlicht (Zavtra, einer rechtskonservativen Website, Katyusha.org, unseren patriotischen orthodoxen Freunden, und Business Gazeta, Russlands rotgefärbter Wirtschaftsnachrichtenseite).

Der Artikel steht unten. Viel Spaß beim Lesen.

DPI – wird dies der Name des globalen „digitalen Konzentrationslagers“ sein?

von Valentin Katasonov, 15. Dezember 2023

Im vergangenen Jahr war eine der am häufigsten verwendeten englischsprachigen Abkürzungen in den russischen Medien CBDC – Central Bank Digital Currency. Unser besonderes Interesse am Thema CBDC war darauf zurückzuführen, dass im Sommer dieses Jahres das Gesetz über den digitalen Rubel verabschiedet wurde und die Bank von Russland mit der schrittweisen Einführung dieses digitalen Rubels in unser Leben begann.

Ich schließe nicht aus, dass im nächsten Jahr, 2024, eine andere englischsprachige Abkürzung den ersten Platz in der Beliebtheit einnehmen wird – DPI, was für Digital Public Infrastructure steht. Für die Mehrheit unserer Bürger ist das Thema DPI noch terra incognita. Aber die Umsetzung des DPI-Projekts könnte so schnell vonstatten gehen, dass die Bürger im nächsten Jahr wegen dieser mysteriösen DPI den Schlaf verlieren. Es kann die gleiche Schockwirkung auf die Menschen haben wie beispielsweise die so genannte Covid-Pandemie, die im Jahr 2020 die ganze Welt, einschließlich Russland, erfasst hat.

Das Projekt zur Einführung von DPI wurde von ganz oben initiiert. Es wird unter der Schirmherrschaft des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), der Bill and Melinda Gates Foundation, der Rockefeller Foundation mit Unterstützung der Europäischen Union, des IWF und des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos durchgeführt.

Im Leitfaden der Vereinten Nationen (UNDP) zur digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) heißt es, dass das Projekt drei Hauptkomponenten hat: „Im Allgemeinen gibt es drei Haupttypen von Protokollen, die eine digitale öffentliche Infrastruktur ermöglichen: digitale Identität, digitale Zahlungen und Datenaustausch.“ Bei der ersten Komponente (digitale Identifizierung) handelt es sich um einen digitalen Personalausweis.

Und weiter heißt es auf der UNDP-Website: „Diese drei Protokolle sind in der Regel für die meisten digitalen Dienstleistungstransaktionen erforderlich, wie z. B. die Erteilung von Genehmigungen, die Ausstellung von Lizenzen oder die Bereitstellung von Aufzeichnungen, die häufig die Überprüfung der Identität des Nutzers, die Gewährleistung des Datenaustauschs zwischen Behörden und Nutzern und schließlich die Genehmigung von Online-Zahlungen erfordern.“

Hier sind einige weitere Auszüge aus der UNDP-Website: „Indem sie diesen drei Protokollen Priorität einräumen, können lokale Regierungen die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung eines ganzen Ökosystems digitaler Dienste schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Gemeinschaft zu erfüllen.“ Zur Frage der digitalen Identität heißt es dort ausdrücklich: „Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Alles ist ganz offen. Der Zugang zu öffentlichen Gütern wird unter Berücksichtigung des sozialen Status einer Person differenziert werden – wahrscheinlich im Geiste von Huxleys Roman „Brave New World“, in dem alle Bewohner der „Brave New World“ in Kasten eingeteilt sind. Wahrscheinlich wird auch das Verhalten jedes Einzelnen eine Rolle spielen, und zwar mit Hilfe von sozialen Bewertungen, die jedem Einzelnen zugewiesen werden (die chinesischen Genossen haben in dieser Richtung die größten Fortschritte gemacht).

Ich habe bereits viel über eine solche DPI-Komponente wie CBDC geschrieben. Vor kurzem habe ich ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht: Digitale Währungen: Von Bitcoin bis CBDC: „Die Meister des Geldes“ wollen „die Herren der Welt“ werden (M.: Tion, 2023).

Schon vor dem Erscheinen des DPI-Projekts habe ich gesagt, dass CBDC ein wichtiger Teil eines umfassenderen, allgemeinen Projekts zum Aufbau eines globalen digitalen Konzentrationslagers ist und dass uns alle Einzelheiten des Gesamtprojekts noch unbekannt sind. Und jetzt, so scheint es, sehen wir endlich, wie ein Puzzle namens „globales digitales Konzentrationslager“ aus einzelnen Teilen zusammengesetzt wird. Sein Name ist DPI.

Was die CBDCs betrifft, so sind in den letzten Monaten auch einige Geheimnisse dieses Projekts ans Licht gekommen. Die Zentralbanken von Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt haben bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie mit der Vorbereitung und Umsetzung von Projekten für digitale Währungen beginnen. Aber gleichzeitig sagten sie, dass es sich ausschließlich um nationale digitale Währungen handele. Und dass CBDCs nur eine Ergänzung zu den beiden bestehenden Formen von Geld – Bargeld und bargeldlos – seien. Doch in diesem Jahr gibt es bereits viele Anzeichen dafür, dass im Laufe der Zeit eine einzige weltweite digitale Währung geschaffen wird und dass CBDCs keine dritte Geldart sind, sondern die einzige, die letztendlich sowohl Bargeld als auch traditionelles bargeldloses Geld ersetzen wird.

Im November 2023 fand in Singapur das Internationale Fintech-Festival statt. Es wurde von der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, eröffnet. Sie rief die Staaten dazu auf, sich „weiterhin auf die Einführung“ von CBDCs und damit verbundenen Zahlungsplattformen in der Zukunft vorzubereiten. Die Exekutivdirektorin wies darauf hin, dass CBDCs besser als Bargeld und herkömmliche Banküberweisungen in der Lage seien, in fortgeschrittenen Volkswirtschaften für Nachhaltigkeit zu sorgen und den Zugang zu Finanzdienstleistungen in Gemeinschaften zu verbessern, die keine Bankverbindung haben. Sie sprechen offener über die Zukunft der CBDCs in China: Sie machen keinen Hehl daraus, dass der digitale Yuan traditionelle Geldarten, vor allem den Bargeld-Yuan, in Zukunft nicht nur ersetzen kann, sondern auch sollte.

In den letzten Monaten sind verschiedene Websites, die sich mit dem Thema DPI befassen, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Hier ist zum Beispiel eine Website namens CDPI. Dabei handelt es sich um eine Informationsquelle für DPI-Entwickler mit dem Namen Center for Digital Public Infrastructure. Die Seite besteht größtenteils aus Werbung. Es ist unmöglich, aus ihr zu entnehmen, wer die Entwickler des Projekts sind, wer die Kunden sind und wer die Entwicklung finanziert.

Auf der Website wird erklärt, was DPI ist: „Digitale öffentliche Infrastruktur ist ein Ansatz zur Lösung sozioökonomischer Probleme in großem Maßstab, der minimalistische technologische Eingriffe, öffentlich-private Governance und dynamische Marktinnovation kombiniert. Zu den gängigen Beispielen gehören das Internet, Mobilfunknetze, GPS, überprüfbare Identitätssysteme, interoperable Zahlungsnetze, konsistenter Datenaustausch, Open-Loop-Ermittlungs- und Ausführungsnetze, digitale Signaturen und vieles mehr.“ Wie wir sehen können, soll das DPI-Projekt alles integrieren, was in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens entwickelt wurde und noch entwickelt werden kann und mit digitalen Technologien und digitalen Informationen zu tun hat.

Auf der CDPI-Website werden nur zwei Personen „hervorgehoben“, die sich offenbar intensiv mit dem Thema DPI befassen. Einer von ihnen ist Nandan Nilekani, ein indischer Unternehmer und Milliardär, der eng mit dem amerikanischen Milliardär Bill Gates verbunden ist. Weltweite Bekanntheit erlangte er durch die Tatsache, dass er 2017 die Hälfte seines Vermögens der Bill and Melinda Gates Charitable Foundation spendete. Der indische Milliardär wirbt für das Projekt wie folgt: „Bei der digitalen öffentlichen Infrastruktur geht es darum, ein technologiegestütztes Wachstumsmodell zu schaffen, das kollaborativ und gerecht ist und die Chancen auf Bevölkerungsebene demokratisiert. Das DPI Center kann den Ländern helfen, auf diesem Weg schneller voranzukommen.“

Und die zweite Figur ist Bill Gates selbst. Offenbar ist er die Hauptfigur dieser CDPI-Organisation. Auf der Startseite der Website wendet er sich mit diesen inspirierenden Worten an die Benutzer: „So wie wir im 20. Jahrhundert Straßen, Autobahnen und Flughäfen gebaut haben, müssen wir jetzt eine digitale Infrastruktur aufbauen, die offen, zugänglich und für jedermann nutzbar ist.“

Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass wir im Jahr 2024 genauso oft von [Bill Gates] hören werden wie zum Beispiel im Jahr 2020-2021, als er mit aller Kraft die Idee einer universellen Impfung der Menschheit vorantrieb, und zwar in Verbindung mit der digitalen Identifizierung aller Bewohner des Planeten.

Viele Beobachter und DPI-Experten bezeichnen die UN (UNDP) und Bill Gates (die nach ihm benannte Stiftung) als die Haupttreiber des Projekts. Und dieses Projekt erhielt den inoffiziellen Namen „50-in-5“. Das bedeutet, dass die UN und Bill Gates planen, innerhalb von fünf Jahren in 50 Ländern vollwertige digitale öffentliche Infrastrukturen zu schaffen. Das heißt, wenn wir von 2023 an rechnen, dann sollen 2028 in fünfzig Ländern der Welt vollwertige digitale Konzentrationslager errichtet werden. Und längerfristig wird eine einzige Welt aus einzelnen digitalen Konzentrationslagern entstehen.

Wann hat die „50-in-5“-Kampagne begonnen? Auf der UNDP-Website ist das genaue Startdatum angegeben: 8. November 2023. Die Weltgemeinschaft hat dieses historische Ereignis noch nicht vollständig realisiert. […]

Es gibt noch weitere Teilnehmer an dem DPI-Projekt. So sprach auf dem B20 (Business-20)-Gipfel in Indien im August der bereits oben erwähnte Unternehmer und Milliardär Nandan Nilekani. Er gilt als Indiens wichtigster Architekt für digitale Identität. Auf dem Gipfel prahlte der Geschäftsmann damit, wie weit Indien beim Aufbau einer digitalen öffentlichen Infrastruktur gekommen ist. Und dass andere Länder diesem Beispiel folgen und DPI für alles nutzen könnten, von Impfpässen, Steuererhebung und Straßenmautzahlungen bis hin zur Anpassung an den Klimawandel und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

Und auf der Frühjahrstagung (2023) des IWF und der Weltbank sagte dieser indische Milliardär, dass für den Aufbau einer „korrekten Gesellschaft“ in der Neuen Welt nur drei Instrumente erforderlich sind: Jedes Mitglied einer solchen Gesellschaft sollte einen digitalen Personalausweis haben; jeder sollte ein Bankkonto haben; jeder sollte ein Smartphone haben. Das reicht völlig aus, um die gesamte digitale Infrastruktur der Gesellschaft aufzubauen, d. h., um es in weniger politisch korrekter Sprache auszudrücken, ein digitales Konzentrationslager.

Auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der DPI, die nach dem abrupten Ende der so genannten Covid-Pandemie unverdientermaßen in Vergessenheit geraten war. Im November dieses Jahres schlug das WEF seinen Plan zur Einführung von „digitalen ID-Karten“ vor. Außerdem lassen die drohende starke Erwärmung des Planeten, die Erwartung neuer Pandemien, der drohende Welthunger und andere globale Bedrohungen keine Zeit für eine Eskalation. Das WEF ist der Ansicht, dass die digitale Identifizierung aller Bewohner des Planeten bis 2030 abgeschlossen sein sollte.

Beobachter und Experten, die begonnen haben, das DPI-Thema zu verfolgen, stellen fest, dass die Organisatoren der Kampagne, wenn die Umsetzung des Projekts ins Stocken gerät, höchstwahrscheinlich zu einem bereits bewährten Mittel greifen werden: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird den Beginn einer neuen „Pandemie“ ankündigen, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Menschenrechte und Freiheiten.

PS – Der Autor eines kürzlich erschienenen Artikels [veröffentlicht von Tsargrad] zum Thema DPI schlug vor, dem Projekt einen anderen, genaueren Namen zu geben: GDCC – „Globales Digitales Konzentrationslager“.