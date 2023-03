Fachleute, die mit Toten arbeiten, sind zutiefst besorgt: „Ich weiß wirklich nicht, was es ist“.

Bestattungsunternehmen werden mit unerwarteten Todesfällen konfrontiert. Außerdem stellen sie immer häufiger Verfärbungen fest, die sie früher nicht gesehen haben. Viele von ihnen sind sehr besorgt.

Peter van de Voorde, der seit 19 Jahren in der Leichenschau tätig ist, sagt im Gespräch mit De Andere Krant, dass es deutlich mehr Todesfälle von kerngesunden Familienmitgliedern gibt, die plötzlich sterben.

Weil die Ärzte die Familie nicht belasten und Bürokratie vermeiden wollen, befürchtet er, dass auffällige Fälle unentdeckt bleiben. Er findet das beunruhigend.

Edwin Spieard arbeitet seit 20 Jahren in der Leichenschau und stellt fest, dass in vielen Fällen die Autopsie dummerweise unterlassen wird. Ihm zufolge erkennen mehrere Bestattungsinstitute inzwischen das Muster: plötzlicher Tod, nach dem eine dunkle Verfärbung am Hals beginnt, gefolgt von einer Schwellung der Lippen, einschließlich Hals und Gesicht, wobei Blut aus der Nase fließt.

Seine Geräte verstopfen während der Drainage oder der Einbalsamierung, und er sieht, wie die Verstorbenen innerhalb von zwei Tagen unkenntlich gemacht werden. Er sah auch „weiße Blutfäden, Blut, das schwarz erscheint, und Blut, das zähflüssiger ist, als ich es je gesehen habe“.

Johan, der seit 1998 Bestattungsunternehmer ist, berichtet der Zeitung, dass die unerwarteten Todesfälle „enorm“ sind. Er sieht auch immer häufiger Verfärbungen, die er früher nicht gesehen hat.

Er schätzt, dass sieben von 10 Fällen unerwartete Todesfälle sind.

Der Pathologe Frank van de Goot stellt fest, dass die Gerinnsel proteinähnliche Strukturen enthalten. „Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es selbst noch nie so gesehen. Was es ist, weiß ich wirklich nicht.“

Außerdem stellt er fest, dass „die Erforschung der Todesursachen in den Niederlanden wahnsinnig gering ist“. Die vier Fachleute finden, dass es höchste Zeit für eine gründliche Forschung ist.