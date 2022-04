Fälschung von Putin-Zitaten und Ausschluss von behinderten Sportlern

Wie tief kann der Westen sinken, wenn es um die Dämonisierung Russlands geht?

Rick Sterling

Eine Bevölkerung zu mobilisieren, um einen gezielten Feind zu verunglimpfen und zu hassen, ist eine Taktik, die von den Führern seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte angewandt wird, und sie wird im aktuellen Konflikt zur Dämonisierung Russlands und Wladimir Putins eingesetzt. Wenn wir den Marsch in den Krieg mitmachen wollen, können wir uns dem Hassfest anschließen. Wenn wir jedoch eine objektivere und ehrlichere Bewertung der Ereignisse wünschen, müssen wir uns auf Fakten stützen, die unsere Regierung und die von ihr angeführten Mainstream-Medien uns nicht zeigen wollen.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wird alles, was mit Russland zu tun hat, bestraft. Russische Sportler, darunter auch Querschnittsgelähmte, werden von internationalen Sportwettkämpfen ausgeschlossen. Jahrhundertalte russische Schriftsteller und Musiker wie Tolstoi und Tschaikowsky werden aus den Bücherregalen und von Konzertprogrammen entfernt. Selbst russische Rassekatzen sind nicht ausgenommen.

Wenn solche Maßnahmen gerechtfertigt sind, warum wurden dann nach der US-Invasion im Irak keine US-Sportler, -Musiker oder -Schriftsteller mit einem solchen Verbot belegt? Und warum empören sich so wenige Menschen über die Bombardierung und Tötung von 370.000 Menschen im Jemen? Warum empören sich so wenige Menschen darüber, dass Tausende von Afghanen verhungern, weil die Vereinigten Staaten das afghanische Staatsvermögen beschlagnahmen, das in westlichen Banken liegt?

Warum die Ukraine?

Über die Ukraine wurde viel und breit in der Öffentlichkeit berichtet. Es ist ein einfaches Hollywood-Drehbuch: die Ukraine ist der Engel, Russland ist der Teufel, Zelensky ist der Held und alle guten Menschen tragen blau-gelbe Bänder.

Die Aufrechterhaltung dieses Bildes erfordert Propaganda, um es zu fördern, und Zensur, um zu verhindern, dass Herausforderer es entkräften.

Dies erforderte die Abschaffung einiger lang gehegter westlicher Traditionen. Mit dem Ausschluss aller russischen Athleten von internationalen Wettkämpfen haben das Internationale Olympische Komitee und verschiedene Sportverbände gegen die Olympische Charta verstoßen, die eine Diskriminierung aufgrund der Nationalität verbietet.

Zensur

Der Westen rühmt sich der freien Meinungsäußerung, doch die Zensur alternativer Standpunkte ist in Europa und Nordamerika inzwischen weit verbreitet. Russia Today und andere russische Medien werden sowohl im Internet als auch im Kabelfernsehen blockiert. Ironischerweise wurden zahlreiche Sendungen auf RT von Amerikanern moderiert, zum Beispiel von dem Journalisten Chris Hedges und dem Komiker Lee Camp. Die USA bringen ihre eigenen Bürger zum Schweigen.

Zensur oder Schattenverbote sind in den sozialen Medien weit verbreitet. Am 6. April wurde einer der bestinformierten Militäranalysten, Scott Ritter @realScottRitter, bei Twitter gesperrt. Und warum? Weil er angedeutet hatte, dass die Opfer von Bucha möglicherweise nicht von Russen, sondern von ukrainischen Ultranationalisten ermordet wurden und dass die USA und das Vereinigte Königreich ebenfalls schuldig sein könnten.

Der Netflix-Dokumentarfilm von 2015 mit dem Titel „Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom“ befasst sich mit dem Aufstand auf dem Maidan (Kiewer Hauptplatz) von 2013-2014. Dabei werden die wichtigsten Elemente der Ereignisse ignoriert: die von den USA bereitgestellte Führung und die von den Ultranationalisten des Rechten Sektors und des Asow-Bataillons bereitgestellten Kräfte. Die Angriffe und Morde an ukrainischen Polizisten werden beschönigt.

Der Dokumentarfilm „Ukraine on Fire“ aus dem Jahr 2016 hingegen liefert die Hintergründe und wesentlichen Elemente des Konflikts. Er ist nicht auf Netflix verfügbar und war eine Zeit lang auf YouTube verboten.

Die meisten Menschen im Westen wissen nichts von der Beteiligung der USA am Staatsstreich in Kiew 2014, der anschließenden Finanzierung und Ausbildung ultranationalistischer und neonazistischer Bataillone durch die USA und dem achtjährigen Krieg in der Ostukraine, der vierzehntausend Tote forderte.

Sensationelle Anschuldigungen

Die Ukraine, die von amerikanischen und britischen Geheimdiensten unterstützt wird, weiß, wie wichtig der Informationskrieg ist. Sie erhebt sensationelle Anschuldigungen, über die die Medien unkritisch berichten. Wenn die Wahrheit schließlich ans Licht kommt, wird sie ignoriert oder auf den hinteren Seiten vergraben. Hier ein paar Beispiele:

– Im Jahr 2014 wurden in der Ostukraine elf Zivilisten getötet, als eine Wohnung in einem von Rebellen gehaltenen Gebiet getroffen wurde. Die Ukraine versuchte, Russland die Schuld zu geben, obwohl keine Bomben aus Russland kamen und die Bevölkerung ethnisch russisch ist.

– Zu Beginn des aktuellen Konflikts behauptete der ukrainische Präsident Zelensky, die Soldaten auf der Schlangeninsel seien heldenhaft gestorben, anstatt sich zu ergeben. Tatsächlich haben sich alle Soldaten ergeben.

– Die Ukraine und westliche Medien behaupten, ein Entbindungskrankenhaus in Mariupol sei von Russland bombardiert worden. Beweise zeigen, dass das Krankenhaus am 7. März, zwei Tage vor der Bombardierung am 9. März, von ukrainischen Streitkräften übernommen wurde.

– Die jüngsten sensationellen Anschuldigungen beziehen sich auf tote Zivilisten in Bucha, nördlich von Kiew. Auch hier gibt es viele gegenteilige Beweise. Die russischen Soldaten verließen Bucha am 31. März, der Bürgermeister von Bucha verkündete am 31. März, dass die Stadt befreit sei, ohne Gräueltaten zu erwähnen, das Asow-Bataillon rückte am 1. April in Bucha ein, das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte am 3. April Videos von „russischen“ Gräueltaten.

In den meisten Fällen gehen die westlichen Medien den Anschuldigungen nicht nach und fragen auch nicht mit einfacher Logik, ob sie einen Sinn ergeben. Im Fall der Bucha-Geschichte musste die NY Times jedoch zugeben, dass sie „nicht in der Lage war, die Behauptungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums unabhängig zu überprüfen.“

Selbstzensur

Neben der eigentlichen Zensur gibt es auch eine weit verbreitete Selbstzensur. Anstatt zu lesen, was die Russen sagen, beschäftigen sich westliche politische „Analysten“ mit haarsträubender Amateurpsychologie und Spekulationen. Ohne faktische Grundlage spekulieren sie darüber, was Putin will und wie sein Geisteszustand ist.

Das ist praktisch, wenn man sich nicht mit den wirklichen Fragen und Argumenten auseinandersetzen will.

Die meisten westlichen Analysten und Journalisten haben Angst oder sind nicht gewillt, zu lesen oder zu hören, was die russische Führung sagt. Das ist bedauerlich, denn diese Reden sind klarer und direkter als die von westlichen Politikern, die sich auf Public Relations, Spin und Plattitüden verlassen.

Fälschung von Zitaten

Die Unkenntnis der russischen Außenpolitik ist so groß, dass das Online-Magazin Truthout kürzlich einen Artikel veröffentlichte, der ein sensationelles, aber frei erfundenes Zitat von Putin enthält. Darin heißt es: Putin ist hier deutlich genug: „Die Ukraine hat keine nationalen Rechte, die die Russen zu respektieren verpflichtet sind. Bereiten Sie sich auf eine Wiedervereinigung, eine Wiederaufnahme oder einen anderen Euphemismus für einen subalternen Status bei Mütterchen Russland vor.“

Putin hat nichts dergleichen gesagt, und jeder halbwegs sachkundige Mensch würde erkennen, dass dies eine Fälschung ist.

Als ich den Mitverfasser, Carl Davidson, per E-Mail fragte, woher das Zitat stamme, gab er zu, es erfunden zu haben. Dies ist insofern von Bedeutung, als die Aussage den Kern des Konflikts trifft. Versucht Russland, sich die gesamte Ukraine einzuverleiben? Beabsichtigt es, die Ukraine zu besetzen? Jeder, der die Reden von Putin und Lawrow liest, z. B. hier und hier und hier (Links auf englischsprachige Websites), weiß, dass dies nicht der Fall ist. Davidsons erfundenes Zitat deutet darauf hin, dass er die Reden selbst nicht gelesen hat.

Die Ukraine im globalen Kontext

In dem Artikel mit dem erfundenen Zitat wird behauptet, dass „Putin Teil einer globalen rechtsautoritären Bewegung ist, die das 20. Jahrhundert ’stürzen‘ will“. Diese Analyse ähnelt der der Demokratischen Partei in den USA, die die große globale Kluft zwischen „Autoritarismus“ und „Demokratie“ sieht.

Sie ist sehr US-zentriert und parteiisch, wobei Putin mit Trump in einen Topf geworfen wird. Es ist auch eigennützig, denn die US-Demokraten sind die Verkörperung der „Demokratie“. Sie steht im völligen Gegensatz zu einer Klassenanalyse.

Diese fehlerhafte Analyse weist erhebliche Widersprüche auf. Es ist bekannt, dass Biden unpopulär ist. Bidens letzte Zustimmungsrate liegt unter 42 %. Dass Putin in Russland beliebt ist, ist im Westen weniger bekannt. Seit der Intervention in der Ukraine ist seine Zustimmungsrate auf über 80 % gestiegen.

Ebenfalls im Westen weitgehend unbekannt ist, dass der Großteil der Welt die westliche Analyse des Ukraine-Konflikts NICHT unterstützt. Länder, die 59 % der Weltbevölkerung repräsentieren, enthielten sich der Stimme oder stimmten gegen die Verurteilung Russlands in der UN-Generalversammlung. Diese Länder neigen dazu, den US-Exzeptionalismus und die wirtschaftlich-militärische Vorherrschaft als Hauptproblem zu betrachten. Sie halten es nicht für hilfreich, Russland zu dämonisieren, und drängen auf Verhandlungen und eine schnelle Lösung des Ukraine-Kriegs.

Kuba sagte: „Die Geschichte wird die Vereinigten Staaten für die Folgen einer zunehmend offensiven Militärdoktrin jenseits der NATO-Grenzen zur Rechenschaft ziehen, die den internationalen Frieden, die Sicherheit und die Stabilität bedroht. … Russland hat das Recht, sich zu verteidigen.“

Der südafrikanische Präsident Ramaphosa gab der NATO die Schuld: „Der Krieg hätte vermieden werden können, wenn die NATO über die Jahre hinweg Warnungen aus den eigenen Reihen beherzigt hätte, dass ihre Osterweiterung zu mehr und nicht zu weniger Instabilität in der Region führen würde.“

Der chinesische Vertreter sagte: „Die endgültige Lösung der Ukraine-Krise erfordert die Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges, die Abkehr von der Logik, die eigene Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer zu gewährleisten, und die Abkehr von dem Ansatz, regionale Sicherheit durch die Ausweitung von Militärblöcken zu erreichen.“

Viele westliche Anti-Kriegs-Bewegungen stehen dem Einmarsch Russlands kritisch gegenüber. Andere, wie der US-Friedensrat, sehen die USA und die NATO als Hauptverantwortliche. Sie alle sehen jedoch die Notwendigkeit, darauf zu drängen, den Krieg zu beenden, bevor er sich verschlimmert.

Im Gegensatz dazu heizt der westliche militärisch-industrielle Medienkomplex den Krieg mit Propaganda, Zensur, Verboten, Dämonisierung und mehr Waffen an. Es scheint, dass sie keine Lösung des Konflikts wollen. Genauso wie sie die NATO bei ihrem Vorstoß gegen Russland unterstützt haben, wohl wissend, dass sie damit Russland bis zum Punkt der Vergeltung provozieren, scheinen sie auf einen langwierigen blutigen Konflikt in der Ukraine zu drängen, wohl wissend, dass sie damit einen globalen Flächenbrand riskieren. Dennoch machen sie weiter, während sie Krokodilstränen vergießen.