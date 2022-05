Fake-Binärkonflikte, Fake-Krisen, Fake-Helden

Nach zwei Jahren der Lügen hat die Pandemie zumindest eine unbestreitbare Wahrheit ans Licht gebracht: Wir leben wirklich in einer „neuen Normalität“.

Sie haben uns immer wieder gesagt, dass „Covid“ eine neue Normalität einleiten würde, und ausnahmsweise haben sie nicht gelogen.

Die Welt ist anders, und wir müssen in ihr leben, wie sie ist, anstatt so zu tun, als würden die alten Regeln noch gelten. Das gesamte geopolitische Paradigma hat sich verschoben, und wir müssen uns mit ihm verändern.

Einer unserer Redakteure schrieb dies kürzlich auf unserem Telegram-Kanal, und es ist wirklich die beste Zusammenfassung sowohl der aktuellen Situation als auch der redaktionellen Position beim OffGuardian.

Im Moment findet weltweit ein gigantischer Kampf zwischen den Kräften der Finsternis/Versklavung und dem menschlichen Wunsch nach Wahrheit und Freiheit statt.

Es geht nicht um Biden gegen Trump

Es geht nicht um Labour gegen die Tories

Es geht nicht um Russland gegen die Ukraine

Es geht nicht um Ost gegen West

Es geht nicht um Männer gegen Frauen

Es geht nicht um LBGT gegen Hetero

All diese Dinge sind entweder reines Theater, erfundene Kontroversen oder interne Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden von Ausbeutern.

Der wahre Kampf ist derjenige, den die „Pandemie“-Lüge uns allen ungewollt in aller Deutlichkeit vor Augen geführt hat und den wir jetzt alle durch all die oben genannten Ablenkungen so schnell wie möglich vergessen sollen.

Es geht um uns als einzelne Menschen und den Techno-Faschismus, der weltweit eingeführt wird.

Es geht um die Wahrheit und die Lügenmatrix, in der wir leben sollen, bevölkert von falschen Binärkonflikten, falschen Krisen, falschen Lösungen und falschen Helden.

Wir haben die Wahl. Wachen Sie auf oder stellen Sie sich in die Schlange vor dem Gefängnis der Neuen Normalität.