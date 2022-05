1 Million COVID-Todesfälle: Das ist der wahre Grund, warum in den USA mehr Menschen an COVID sterben als in jedem anderen Land

Nachdem die Öffentlichkeit zwei Jahre lang mit Propaganda und Ängsten im Zusammenhang mit COVID-19 überschwemmt wurde, haben die Mainstream-Medien und die Bundesregierung das Blatt in Bezug auf die fabrizierte Pandemie gewendet.

Während das Coronavirus aus den Schlagzeilen verschwindet, steigt die Zahl der Menschen, die angeblich an dem Virus sterben, weiter an.

Laut den von Our World In Data veröffentlichten Zahlen sind inzwischen über eine Million Amerikaner an COVID-19 gestorben.

In den Vereinigten Staaten starben mehr Menschen an COVID-19 als in jedem anderen Industrieland der Welt.

COVID-19 war die dritthäufigste Todesursache in den USA im Jahr 2021, nach Herzkrankheiten und Krebs, so die neuen Daten der Centers for Disease Control and Prevention.

Während die Konzernpresse und die Regierung Biden diese Woche wegen der hohen COVID-19-Todesrate in Amerika Alarm schlagen, ignorieren sie weiterhin den Elefanten im Raum.

Die mit COVID-19 infizierten Amerikaner sterben nicht wirklich an dem Virus, warnen Ärzte.

Die Vereinigten Staaten haben die höchste COVID-Todesrate der Welt, weil COVID-Patienten gemäß den CDC-Richtlinien in Krankenhäusern sterben, so Dr. Ben Marble, Arzt für Allgemeinmedizin, in einem exklusiven Interview mit The Gateway Pundit.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass der Grund, warum die Vereinigten Staaten die höchste Todesrate durch COVID haben, in all diesen Richtlinien liegt“, sagte er.

Die Ärzte in den Krankenhäusern „haben aufgehört, alle wirksamen Medikamente zu verabreichen – sie haben das Ivermectin und das Hydroxychloroquin gestoppt, und sie haben Protokolle eingeführt, die nicht funktionieren. Sie begannen mit schlechten Medikamenten, die nicht funktionieren, wie Remdesivir, das bei mindestens 20 Prozent der Menschen, die es bekommen, Nierenversagen verursacht. Es ist ein schlechtes Medikament, das vom Markt genommen werden sollte. Sie wollten nicht, dass wir eine frühzeitige Behandlung durchführen – das machte keinen Sinn. Eine frühzeitige Behandlung ist der Eckpfeiler jeder guten Medizin. Behandeln Sie alles so früh wie möglich.

Die Ärzte müssen nicht nur jeden COVID-19-Patienten mit dem tödlichen Remdesivir versorgen, sondern die Patienten auch intubieren, wenn ihre Gesundheit durch das Medikament, das für sein Nierenversagen berüchtigt ist, geschwächt ist.

„Sie halten den Patienten im Grunde als Geisel“, erklärte Marble. „Sie lassen den Patienten keine Besucher empfangen. Wenn er sich unaufhörlich beschwert, wird er sediert. Sobald man sediert ist, wird man intubiert. Intubierte Patienten sterben am Ende über Nacht.

Die COVID-19-Mandate mögen nachgelassen haben, aber es werden immer noch Menschen in den Krankenhäusern getötet, und niemand stoppt es, wetterte Marble.

„Alle Krankenhäuser in Amerika folgen immer noch diesen Protokollen, von denen wir wissen, dass sie nicht funktionieren. Das ist der Grund, warum der Durchschnittsbürger im Moment nicht ins Krankenhaus gehen will. Viele von uns nennen sie deshalb ‚Höllenkrankenhäuser‘. Mit dieser gescheiterten Politik tun sie alles Falsche für die Patienten, und wir alle wissen, dass sie gescheitert ist. Die Regierungsbürokratie steckt in der Dummheit fest.

Nachdem er über 15 Jahre lang als Notfallmediziner praktiziert hatte, weigerte sich Dr. Marble, den neuen tödlichen CDC-Protokollen zu folgen, trat zurück und gründete MyFreeDoctor.Com, wo sein Team COVID-Patienten kostenlos behandelt.

„Ich erkannte, dass Fauci, die CDC, die FDA – und alles, was sie empfahlen, falsch war, die Masken, die soziale Distanzierung, die Abschaltungen – all diese Dinge haben nicht funktioniert, um COVID zu stoppen. Alles, was sie taten, machte alles nur noch schlimmer. Das beweist die Tatsache, dass Amerika die höchste Todesrate der Welt hat“, sagte er. „Wir wissen, dass diese Politik gescheitert ist, und wir müssen aufhören, sie zu verfolgen, wenn wir nicht die höchste Todesrate haben wollen. Ignorieren Sie einfach alles, was die Bundesregierung sagt, und tun Sie das Gegenteil.

Als die Informationen über die Unwirksamkeit der COVID-Impfstoffe allmählich in den Mainstream eindrangen und die Amerikaner zunehmend die Nase voll von den Lügen hatten, lenkten die Biden-Regierung und ihr Propaganda-Arm die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Krieg mit Russland und der Ukraine, und die COVID-19-Mandate nahmen ab.

„Sicherlich versuchen sie, das Narrativ zu ändern, weil viele Ärzte wie ich diesen Betrug aufgedeckt und sich gegen Fauci und seine Freunde ausgesprochen haben – die gegen eine frühzeitige Behandlung sind und gleichzeitig diese Impfstoffe befürworten“, sagte Dr. Marble. „Die Impfstoffe – wenn ein von der FDA zugelassenes Medikament mehr als 50 Menschen schädigt, wird es normalerweise bei 50 Todesfällen vom Markt genommen. Nach den gerade bekannt gewordenen Daten von Pfizer gab es in der Pfizer-Studie jedoch mehr als 1.200 Todesfälle – bei nur etwa 39.000 Teilnehmern. 1200 von ihnen starben. Der Impfstoff hätte schon vor über einem Jahr vom Markt genommen werden müssen. Wir haben das aufgedeckt, so dass der Durchschnittsbürger den Impfstoff nicht mehr nehmen will, also haben sie beschlossen: ‚Hey, lasst uns das Narrativ auf die Ukraine übertragen.'“

„Fauci ist der Architekt von all dem. Er ist der größte Massenmörder der Welt, weil er den Gewinn der Funktionsforschung finanziert hat. Er hat für die Entwicklung von COVID-19 bezahlt. Dieses Virus ist ein von Menschenhand geschaffenes Virus, das wissen wir ganz genau. Es ist eine Kombination von Sars 1 mit Teilen von HIV, Teilen von Respiratory Syncytial Virus und hat das Spike-Protein beigemischt. Sie haben versucht, es so gefährlich wie möglich zu machen, um den Bedarf an einer gefälschten Gentechnologie für Impfstoffe zu rechtfertigen. Das Traurige ist, dass sie bereits 5 Milliarden Menschen geimpft haben und bis zum Ende dieses Jahres auf 6 Milliarden kommen werden. Gehen Sie auf my free doctor.com, dort werden wir versuchen, die Behandlung kostenlos anzubieten und so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Das ist das Beste, was wir tun können, um den Menschen zu helfen“.

Der in Washington ansässige Assistenzarzt Scott Miller kann auf absehbare Zeit nicht mehr als Arzt praktizieren, nachdem er mehr als 2 500 Covid-Patienten das Leben gerettet hat, denen von ihren Ärzten oder den örtlichen Krankenhäusern eine angemessene Behandlung verweigert wurde.

Es ist klar, dass die CDC als Waffe gegen die amerikanische Öffentlichkeit eingesetzt wurde, und sie, zusammen mit anderen Bundes- und Landesbehörden, sind mitschuldig am Tod von mittlerweile über 1 Million Amerikanern und der Störung oder Zerstörung des Lebens von zig Millionen Familien in den Vereinigten Staaten, sagte Miller in einem exklusiven Interview mit The Gateway Pundit.

Offensichtlich ist Remdesivir tödlich, denn es schaltet die Nieren aus. Als man 2015 die Ebola-Studien durchführte, war Remdesivir so giftig, so schädlich für die Organe, dass man es absetzen musste. Wenn sie nicht an Ebola starben, war Remdesivir tödlich für sie. Selbst die WHO hielt es für toxisch und unwirksam und empfahl vor über 16 Monaten, es nicht mehr zu verwenden. In der Zwischenzeit schalten die Impfstoffe die Fähigkeit des menschlichen Immunsystems aus, fremde Eindringlinge zu erkennen. Sie bringen Bereiche unseres Immunsystems zum Schweigen, die für die Erkennung einer Bedrohung entscheidend sind. Wir könnten ein paar Stunden damit verbringen, nur über die antikörperabhängige Verstärkung zu sprechen.

Wie Miller werden Mediziner, die die mörderischen Protokolle in den Krankenhäusern aufdecken oder sich verschwören, um Leben zu retten, weiterhin verleumdet und ihnen wird die ärztliche Approbation entzogen.

„Die Ärzte profitieren nicht davon, aber wenn sie sich nicht an das neue Protokoll halten, würde das Krankenhaus eine formelle interne Untersuchung darüber einleiten, warum sie sich entschieden haben, aus der Reihe zu tanzen, oder sie würden einfach entlassen werden. Sie üben so viel Druck auf die Ärzte aus, dass sie sich anpassen und der „evidenzbasierten Medizin“ folgen müssen, sagte Miller. „Für jemanden wie mich, der kein Angestellter war und nicht in einer Klinik gearbeitet hat, sind die Folgen weitaus verheerender. Ich hatte eine eigene Praxis für Kinderheilkunde. Als die Washingtoner Ärztekommission Ermittlungen gegen mich einleitete, hätte ein vernünftiger Mensch kapituliert und aufgehört, sich zu äußern, aufgehört, Menschen zu helfen, und sich geweigert, sie zu behandeln. Als man mir die Zulassung entzog, verlor ich nicht nur meinen Job, sondern auch alles, was ich in den letzten 15 Jahren aufgebaut und geopfert hatte. Ich hatte Hunderte von Gründen, mich nicht zu äußern, mich nicht um diejenigen zu kümmern, die vom medizinischen System im Stich gelassen wurden, aber ich hatte mehrere tausend bessere Gründe, nicht nur die Wahrheit darüber zu sagen, was wirklich vor sich geht, sondern auch jeden zu behandeln, der sich in Not an mich wandte.

„Die Hexenjagd der Ärztekammern in den Vereinigten Staaten, die die Existenz eines jeden Anbieters bedroht, der sich dafür entscheidet, die Wahrheit zu sagen und Informationen weiterzugeben, die das Leben von Menschen retten können, wird nicht annähernd genug thematisiert. Wenn Sie ein medizinischer Anbieter in den Vereinigten Staaten sind, ein Anbieter, der sich tatsächlich mit der Wissenschaft auskennt, wurde Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nicht nur mit Füßen getreten, sondern auch geschlagen, erstochen, gruppenvergewaltigt und dann erschossen und mitten auf der Straße liegen gelassen, damit alle anderen es sehen können, als Symbol dafür, was passiert, wenn Sie es wagen, sich gegen unsere neue Normalität auszusprechen“, fuhr er fort. „Wenn ich über meine Erfahrungen der letzten zwei Jahre berichten würde – fast täglich damit beschäftigt, herauszufinden, wie man das Leben von Menschen retten kann, die von unserem medizinischen System ignoriert oder aktiv geschädigt werden – wäre das nicht druckreif. „