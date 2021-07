Faktencheck: Die Ungeimpften treiben die COVID-Varianten nicht an! Werden COVID-Spritzen mutierte Varianten fördern?

mercola.com

Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Narrativ, dass ungeimpfte Menschen Virenfabriken für gefährlichere Varianten sind, falsch

Genauso wie Antibiotika bei Bakterien Resistenzen hervorrufen, üben Impfstoffe einen evolutionären Druck auf Viren aus, um Mutationen zu beschleunigen und noch virulentere und gefährlichere Varianten zu erzeugen

Viren mutieren ständig, und wenn Sie einen Impfstoff haben, der die Infektion nicht vollständig blockiert, dann wird das Virus mutieren, um der Immunantwort in dieser Person zu entgehen. Das ist eine der Besonderheiten der COVID-Impfungen – sie sind nicht darauf ausgelegt, eine Infektion zu verhindern. Sie lassen eine Infektion zu und lindern bestenfalls die Symptome dieser Infektion.

Bei einer nicht geimpften Person steht das Virus nicht unter dem gleichen evolutionären Druck, zu etwas Stärkerem zu mutieren. Wenn SARS-CoV-2 also zu tödlicheren Stämmen mutiert, dann ist die Massenimpfung der wahrscheinlichste Treiber.

Bislang unterscheiden sich die Varianten von SARS-CoV-2 höchstens um 0,3 % vom ursprünglichen Wuhan-Virus. Eine solch geringe Variation bedeutet, dass das Virus sich nicht als neues Virus präsentiert. Wenn Sie sich von COVID-19 erholt haben, wird Ihr Immunsystem es immer noch erkennen

Werden COVID-Impfungen die Mutation von SARS-CoV-2 vorantreiben, so dass immer mehr Varianten entstehen? Oder treten die Mutationen vor allem bei ungeimpften Menschen auf? In der Video-Reportage oben, The Last American Vagabond Gastgeber Ignatius Reilly taucht in die wissenschaftliche Forschung, um herauszufinden.

Wie Reilly feststellt, sind ungeimpfte Amerikaner tatsächlich in der Mehrheit, immer noch, trotz dem, was Sie in den Nachrichten hören. Diejenigen, die „Nein“ zur Teilnahme an einem medizinischen Genveränderungsexperiment sagen, sind keine kleine Randgruppe.

Wir sind die Mehrheit, mit etwas mehr als der Hälfte (51%) der US-Bevölkerung über 18 Jahren, Stand 12. Juli 2021. (Genauer gesagt, 56% haben eine Dosis erhalten, und 49% sind vollständig geimpft, was für Moderna und Pfizer bedeutet, dass sie zwei Dosen erhalten haben.)

Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Narrativ, dass ungeimpfte Menschen Virenfabriken für gefährlichere Varianten sind, einfach falsch. Schlimmer noch, es ist das komplette Gegenteil der Wahrheit und verbirgt die Tatsache, dass Massenimpfungen uns alle in eine weitaus schlimmere Situation bringen könnten als nötig.

Impfstoffe treiben Viren zur Mutation an

Wie in dem Artikel „Vaccines Are Pushing Pathogens to Evolve“ (Impfstoffe treiben Krankheitserreger zur Evolution an), der im Quanta Magazine veröffentlicht wurde, erklärt wird, können Impfstoffe Veränderungen hervorrufen, die es Krankheiten ermöglichen, sich ihrer Kontrolle zu entziehen, genauso wie Antibiotika Resistenzen in Bakterien züchten.

Der Artikel beschreibt detailliert die Geschichte des Impfstoffs gegen die Mareksche Krankheit bei Hühnern, der erstmals 1970 eingeführt wurde. Heute sind wir bei der dritten Version dieses Impfstoffs, da er innerhalb eines Jahrzehnts nicht mehr funktioniert. Der Grund? Das Virus ist mutiert, um dem Impfstoff zu entgehen. Außerdem wird das Virus immer tödlicher und schwieriger zu behandeln.

Eine 2015 in PLOS Biology veröffentlichte Arbeit testete die Theorie, dass Impfstoffe die Mutation des Herpesvirus, das die Marek-Krankheit bei Hühnern verursacht, vorantreiben. Dazu haben sie 100 Hühner geimpft und 100 ungeimpft gelassen. Alle Vögel wurden dann mit verschiedenen Stämmen des Virus infiziert. Einige Stämme waren virulenter und gefährlicher als andere.

Im Laufe des Lebens der Vögel gaben die ungeimpften mehr der weniger virulenten Stämme an die Umwelt ab, während die geimpften mehr der virulenten Stämme abgaben. Wie in dem Artikel des Quanta Magazins erwähnt:

„Die Ergebnisse legen nahe, dass der Marek-Impfstoff gefährlichere Viren zur Vermehrung anregt. Diese erhöhte Virulenz könnte den Viren dann die Möglichkeit geben, die durch den Impfstoff geförderte Immunantwort der Vögel zu überwinden und geimpfte Bestände krank zu machen.“

Geimpfte Menschen können als Nährboden für Mutationen dienen

Wie Reilly anmerkt, war es vor 2021 ziemlich klar, dass Impfstoffe Viren dazu bringen, zu gefährlicheren Stämmen zu mutieren. Die Frage war nur, in welchem Ausmaß. Jetzt sollen wir auf einmal glauben, dass die konventionelle Wissenschaft die ganze Zeit falsch lag.

Hier ist ein weiteres Beispiel: NPR berichtete erst am 9. Februar 2021, dass „Impfstoffe zu Virusmutationen beitragen können.“ NPR-Wissenschaftskorrespondent Richard Harris bemerkte:

Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln können und im schlimmsten Fall die Medikamente unbrauchbar machen. Etwas Ähnliches kann auch mit Impfstoffen passieren, allerdings mit weniger schwerwiegenden Folgen.

Diese Sorge ist vor allem in der Debatte darüber aufgekommen, ob eine zweite Impfung verzögert werden sollte, damit mehr Menschen die erste Impfung schnell erhalten können. Paul Bieniasz, ein Howard-Hughes-Forscher an der Rockefeller University, sagt, dass diese Lücke die Menschen länger als nötig mit einer nur teilweisen Immunität belassen würde.

Laut Bieniasz könnten teilweise geimpfte Personen „als eine Art Brutstätte für das Virus dienen, um neue Mutationen zu erwerben.“ Das ist genau die Behauptung, die jetzt ungeimpften Menschen von denen zugeschrieben wird, die die natürliche Selektion nicht verstehen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Viren ständig mutieren, und wenn man einen Impfstoff hat, der die Infektion nicht vollständig blockiert, dann wird das Virus mutieren, um der Immunreaktion in dieser Person zu entgehen. Das ist eine der Besonderheiten der COVID-Impfungen – sie sind nicht darauf ausgelegt, eine Infektion zu verhindern. Sie lassen eine Infektion zu und lindern bestenfalls die Symptome dieser Infektion. Wie von Harris angemerkt:

„Dieser evolutionäre Druck ist bei jedem Impfstoff vorhanden, der eine Infektion nicht vollständig blockiert … Viele Impfstoffe, offenbar auch die COVID-Impfstoffe, verhindern nicht vollständig, dass sich ein Virus in jemandem vermehrt, obwohl diese Impfstoffe schwere Krankheiten verhindern.“

Kurz gesagt, so wie Bakterien mutieren und stärker werden, um den Angriff von antibakteriellen Mitteln zu überleben, können Viren in geimpften Personen, die sich mit dem Virus infizieren, mutieren, und bei diesen wird es mutieren, um dem Immunsystem zu entgehen. Bei einer ungeimpften Person hingegen steht das Virus nicht unter demselben evolutionären Druck, zu etwas Stärkerem zu mutieren. Wenn also SARS-CoV-2 am Ende zu tödlicheren Stämmen mutiert, dann ist die Massenimpfung die wahrscheinlichste Ursache.

COVID-Varianten sind sich ähnlicher, als Sie denken

Nun, die Angstmacherei über Varianten ist genau das: Angstmacherei. Bisher scheinen sich einige SARS-CoV-2-Varianten zwar leichter zu verbreiten, aber sie sind auch weniger gefährlich. Die Delta-Variante zum Beispiel wird mit konventionelleren grippeähnlichen Symptomen wie laufender Nase und Halsschmerzen in Verbindung gebracht als die charakteristischen COVID-19-Symptome wie Kurzatmigkeit und Geruchsverlust.

In einem Interview für den Dokumentarfilm „Planet Lockdown “ wies Dr. Michael Yeadon, ein Life-Science-Forscher und ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler bei Pfizer, auf den Betrug hin, der mit den Varianten begangen wird. Er bezeichnet sie sogar als „Affen“, weil sie mit dem Original nahezu identisch sind. Und als solche stellen sie keine größere Bedrohung dar als das Original.

„Es ist ganz normal, dass RNA-Viren wie SARS-CoV-2 bei ihrer Replikation Tippfehler machen“, erklärt Yeadon. „Es hat ein sehr gutes Fehlererkennungs- und Fehlerkorrektursystem, sodass es nicht zu viele Tippfehler macht, aber es macht einige, und diese werden ‚Varianten‘ genannt.

Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass, wenn Sie die Variante finden, die sich am meisten von der in Wuhan identifizierten Sequenz unterscheidet, diese Varianz … nur 0,3 % von der ursprünglichen Sequenz abweicht.

Ich will es anders ausdrücken. Wenn Sie die Variante finden, die sich am meisten von der ursprünglichen Sequenz unterscheidet, ist sie zu 99,7 % identisch mit der ursprünglichen Sequenz, und ich kann Ihnen versichern … diese Menge an Unterschied ist absolut NICHT in der Lage, sich Ihnen als ein anderes Virus darzustellen.“

Ihr Immunsystem ist ein vielschichtiges System, das es Ihrem Körper ermöglicht, sich gegen alle möglichen Bedrohungen zu wehren. Parasiten, Pilze, Bakterien und Viren sind die Hauptbedrohungskategorien. Jede von ihnen dringt auf völlig unterschiedliche Weise in Sie ein und bedroht Sie, und Ihr Immunsystem hat Wege, mit allen von ihnen umzugehen, indem es eine Vielzahl von Mechanismen einsetzt.

Ob Sie anfällig für Varianten sind, hat sehr wenig damit zu tun, ob Sie Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben oder nicht, denn Antikörper sind nicht Ihre primäre Abwehr gegen Viren, sondern T-Zellen. Das bedeutet also, dass Auffrischungsimpfungen für verschiedene Varianten nicht helfen, weil diese Impfungen Ihre T-Zellen-Immunität nicht stärken.

Die Bedeutung der T-Zellen ist seit langem bekannt, und ihre Rolle bei COVID-19 wurde schon früh in der Pandemie bestätigt. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob Patienten, die sich von SARS-CoV-1, das für den SARS-Ausbruch vor etwa 17 Jahren verantwortlich war, erholt hatten, eine Immunität gegen SARS-CoV-2 haben könnten. Wie sich herausstellte, hatten sie das.

Sie hatten immer noch Gedächtnis-T-Zellen gegen SARS-CoV-1, und diese Zellen erkannten auch SARS-CoV-2, obwohl sie nur zu 80% ähnlich waren. Nun, wenn ein Unterschied von 20% nicht ausreichte, um das Immunsystem dieser Patienten zu umgehen, warum sollten Sie sich dann mit einer Variante beschäftigen, die sich höchstens zu 0,3% vom ursprünglichen SARS-CoV-2 unterscheidet?

„Wenn Ihre Regierungswissenschaftler Ihnen sagen, dass eine Variante, die sich um 0,3 % von SARS-CoV-2 unterscheidet, sich als neues Virus tarnen und eine Bedrohung für Ihre Gesundheit darstellen könnte, sollten Sie wissen, und ich sage Ihnen, dass sie lügen“, sagt Yeadon.

„Wenn sie lügen, und das tun sie, warum stellt die Pharmaindustrie dann Auffrischungsimpfstoffe her? … Es gibt absolut keine mögliche Rechtfertigung für ihre Herstellung.“

Mutationen sind gut für das Impfstoffgeschäft

Indem sie die Angst vor Varianten schüren, sorgen die Impfstoffhersteller natürlich für einen ständigen Nachschub an Menschen, die bereit sind, als Versuchskaninchen für ihr gewinnorientiertes Geschäftsmodell zu dienen. Pfizer plant, die EUA-Zulassung für eine dritte COVID-Auffrischungsimpfung im August 2021 zu beantragen, berichtet Bloomberg.

Laut Pfizers Forschungsleiter Dr. Mikael Dolsten deuten erste Daten darauf hin, dass eine dritte Dosis der aktuellen Pfizer-Spritze die neutralisierenden Antikörperspiegel um das Fünffache bis Zehnfache erhöhen kann. Das Unternehmen arbeitet auch an variantenspezifischen Formulierungen.

Dolsten verweist auf Daten aus Israel, wo ausschließlich die mRNA-Injektion von Pfizer verwendet wurde, die einen jüngsten Anstieg der Durchbruchsfälle zeigt. Dies deutet darauf hin, dass der Schutz um die Sechs-Monats-Marke herum zu schwinden beginnt. Im Moment empfiehlt die FDA keine Auffrischungsimpfungen, aber das kann sich jederzeit ändern und wird es höchstwahrscheinlich auch.

Pfizer kündigte kürzlich an, den Preis für die COVID-Impfung zu erhöhen, sobald die Pandemie nachlässt, und während einer kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz sagte Frank D’Amelio, Chief Financial Officer von Pfizer, dass es „signifikante Möglichkeiten“ für Gewinne gibt, sobald der Markt auf jährliche Auffrischungen umgestellt wird.

In einem Artikel vom April 2021 berichtete The Defender über die erwarteten Gewinne aus den aktuellen COVID-Spritzen und Boostern in den kommenden Jahren:

Pfizer erwartet allein im Jahr 2021 einen Mindestumsatz von $15 Milliarden bis $30 Milliarden

Moderna erwartet 2021 einen Umsatz von 18,4 Mrd. $; Barclays-Analystin Gena Wang prognostiziert für 2022 einen Umsatz von etwa 12,2 Mrd. $ und für 2023 11,4 Mrd. $

Johnson & Johnson erwartet einen Umsatz von 10 Mrd. $ im Jahr 2021

Impfstoff-Hamsterrad voraus

So wie sich die Dinge entwickelt haben, scheint es unvermeidlich, dass wir vor einem Impfstoff-Hamsterrad stehen, in der neue Varianten regelmäßige Auffrischungen „erforderlich“ machen. Auffrischungsimpfungen werden auch die Notwendigkeit“ von Impfpässen vorantreiben, um den Überblick zu behalten. Wie von The Defender berichtet:

Jährliche COVID-Auffrischungsimpfungen sind Musik in den Ohren der Investoren. Aber einige unabhängige Wissenschaftler warnen, dass der Versuch, das Virus mit Auffrischungsimpfungen zu überlisten, die auf die nächste Variante abzielen, nach hinten losgehen und eine endlose Welle neuer Varianten hervorrufen könnte, von denen jede virulenter und übertragbarer ist als die vorherige …

Laut Rob Verkerk, Ph.D., Gründer, wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor der Alliance for Natural Health International, können Varianten virulenter und übertragbarer werden, während sie auch Immun- (oder Impfstoff-) Fluchtmutationen enthalten, wenn wir die Impfstoff-Tretmühle weiterlaufen lassen – und versuchen, neue Impfstoffe zu entwickeln, die das Virus überlisten.

Verkerk sagte: „Wenn wir alles auf Impfstoffe setzen, die genau auf den Teil des Virus abzielen, der am stärksten mutiert, üben wir einen Selektionsdruck auf das Virus aus, der die Entwicklung von Immun-Escape-Varianten begünstigt.“

Der Vakzinologe Dr. Geert Vanden Bosche, zu dessen Lebenslauf die Zusammenarbeit mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals und der Bill & Melinda Gates Foundation gehört, veröffentlichte am 6. März 2021 einen offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation, in dem er davor warnte, dass die Durchführung einer globalen Massenimpfkampagne auf dem Höhepunkt der Pandemie ein „unkontrollierbares Monster“ schaffen könnte, bei dem der evolutionäre Druck die Entstehung neuer und potenziell gefährlicherer Mutationen erzwingen wird.

„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen es neuen, infektiöseren Virusvarianten ermöglichen werden, zunehmend dominanter zu werden und letztlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen trotz erhöhter Durchimpfungsraten führen werden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die aktuellen Impfstoffe führen wird“, schrieb Bossche.

Werden COVID-19-Spritzen Leben retten? Wahrscheinlich nicht

Wie in dem BMJ-Artikel20 „Will COVID-19 Vaccines Save Lives? Current Trials Aren’t Designed to Tell Us“ von Associate Editor Peter Doshi, dass die Welt zwar auf gentechnisch veränderte „Impfstoffe“ als Lösung für die Pandemie setzt, die Studien aber nicht einmal darauf ausgelegt sind, Schlüsselfragen zu beantworten, wie zum Beispiel, ob die Impfungen tatsächlich Leben retten werden.

In einer Antwort auf dieses Papier vom 23. Oktober 2020 hat Dr. Allan Cunningham, ein pensionierter Kinderarzt, eine Zusammenfassung von Papieren vorgelegt, die bis ins Jahr 1972 zurückreichen und zeigen, dass Impfstoffe notorisch unwirksam sind. In vielen Fällen sind die Todesfälle sogar im Tandem mit erhöhten Impfraten gestiegen, was darauf hindeutet, dass sie tatsächlich einen negativen Nettoeffekt auf die Sterblichkeit haben können.

Cunningham listet auch Studien auf, in denen behauptet wird, dass die Centers for Disease Control and Prevention die Grippe-Sterblichkeitsstatistiken übertrieben haben, um die Akzeptanz des Grippeimpfstoffs zu erhöhen. Sie tun offensichtlich das Gleiche mit der COVID-19-Sterblichkeitsstatistik. Wären die Menschen von den Regierungsbehörden nicht so in die Irre geführt worden, was die wahre Letalität von COVID-19 angeht, hätte das halbe Land nicht die Ärmel hochgekrempelt, um sich eine experimentelle Genveränderungsspritze zu geben. Wie von Cunningham angemerkt:

2020: Eine 14-Jahres-Studie zeigt, dass Influenza-Impfungen mit einer 8,9%igen Erhöhung des Risikos der Gesamtmortalität bei älteren Männern verbunden sind … Während sechs A/H3N2-dominanten Saisons betrug die Erhöhung der Gesamtmortalität 16,6%! …

Die unglückliche Geschichte der Influenza-Impfstoffe sollte uns davor warnen, diesen Prozess mit Covid-19-Impfstoffen zu wiederholen. Peter Doshi untertreibt möglicherweise, wenn er behauptet, dass Grippeimpfstoffe keine Leben gerettet haben. Die vorangegangene Geschichte und andere Beobachtungen legen nahe, dass saisonale Grippekampagnen in ganzen Populationen auf lange Sicht tatsächlich Leben gekostet haben …

Diese Idee ist angesichts der massiven Werbung und der Berichte über die „Wirksamkeit der Impfstoffe“ schwer zu begreifen. Die Impfstoffe bieten einen bescheidenen kurzfristigen Schutz gegen die saisonale Grippe, aber die VE-Studien ignorieren völlig die unerwünschten Wirkungen (z.B. hohes Fieber, Krampfanfälle, Narkolepsie, okulo-respiratorisches Syndrom, Guillain-Barre-Syndrom) … Wir brauchen keine weitere Impfstoff-Tretmühle, die mehr schaden als nutzen könnte.“

Natürliche Selektion wird siegen

Während wir uns vorwärts bewegen, ist es wirklich wichtig, dass wir hart erkämpfte wissenschaftliche Lektionen nicht zugunsten von politisch gesteuerter Propaganda beiseite schieben. Die Propaganda ist keine Wissenschaft. Verwechseln Sie nicht die beiden.

Wenn sich diese Krankheitserreger nicht als Reaktion auf Impfstoffe entwickeln, dann verstehen wir die natürliche Selektion wirklich nicht. ~ Paul Ewald, Evolutionsbiologe, Universität von Louisville

Wenn es einen Silberstreif an diesem ganzen Schlamassel gibt, dann ist es der, dass mehr und mehr Menschen beginnen, sich über Gesundheit, Biologie, Virologie und Impfstoffkunde zu informieren. Dies sind berauschende Themen, aber um zu beginnen, die Wahrheit von der Fiktion zu unterscheiden, nehmen sich viele jetzt die Zeit, Ärzten und Wissenschaftlern zuzuhören, die die Wissenschaft dahinter erklären.

Die offensichtlichen und eklatanten Lügen, die Propaganda und die übertriebene Zensur beginnen, Millionen von Menschen in den USA über den Impfstoffbetrug aufzuwecken; nicht nur die COVID-Impfungen, sondern alle. Es wird von Tag zu Tag einfacher, die Quacksalber von den echten McCoy zu unterscheiden, weil die Wahrheitsverkünder tatsächlich erklären, wie die Dinge funktionieren, während die Propagandisten mit Schlagwörtern jonglieren und diejenigen angreifen, die Fragen stellen.

Zum Schluss noch zwei Auszüge aus Artikeln, die die Unvermeidbarkeit von Impfstoffen, die die Mutation von Viren durch natürliche Selektion vorantreiben, detailliert beschreiben. Das Quanta Magazine schreibt:

Jüngste Forschungen deuten darauf hin, … dass einige Erregerpopulationen sich auf eine Weise anpassen, die ihnen hilft, in einer geimpften Welt zu überleben … Genauso wie die Säugetierpopulationen nach dem Aussterben der Dinosaurier explodierten, weil sich eine große Nische für sie öffnete, haben einige Mikroben den Platz von Konkurrenten eingenommen, die durch Impfstoffe eliminiert wurden.

Die Impfung führt auch dazu, dass einst seltene oder nicht existierende genetische Varianten von Krankheitserregern häufiger vorkommen, vermutlich weil die mit Impfstoffen geimpften Antikörper Formwandler, die anders aussehen als die Impfstämme, nicht so leicht erkennen und angreifen können.

Und Impfstoffe, die gegen einige der gefährlichsten Krankheitserreger der Welt – Malaria, HIV, Milzbrand – entwickelt werden, basieren auf Strategien, die nach evolutionären Modellen und Laborexperimenten die Erreger dazu ermutigen könnten, noch gefährlicher zu werden. Evolutionsbiologen sind nicht überrascht, dass dies geschieht.

Ein Impfstoff ist ein neuartiger Selektionsdruck, der auf einen Erreger ausgeübt wird, und wenn der Impfstoff sein Ziel nicht vollständig ausrottet, dann werden die verbleibenden Erreger mit der größten Fitness – diejenigen, die in einer immunisierten Welt irgendwie überleben können – häufiger werden.

Wenn sich diese Krankheitserreger nicht als Reaktion auf Impfstoffe entwickeln“, so Paul Ewald, Evolutionsbiologe an der Universität von Louisville, „dann verstehen wir die natürliche Selektion nicht wirklich.“

In ähnlicher Weise weist die Alliance for Natural Health International darauf hin:

„‚Besorgniserregende Mutanten‘ sind eindeutig auf dem Radar der meisten von uns. Eine wichtige Frage ist: Wachsen sie oder nehmen sie an Häufigkeit ab? In einigen Ländern, einschließlich derer, in denen eine hohe Rate an Impfungen stattgefunden hat … nehmen sie zu und sind bereits dominant geworden … Das sollte eine sehr große, flatternde, rote Flagge für jeden sein, der ein vernünftiges Verständnis des evolutionären Selektionsdrucks auf Viren mit pathogener Kapazität hat.

Mehr Infektionen – auch mehr stille Infektionen unter asymptomatischen Menschen (selbst wenn sie durch Impfungen reduziert werden) – bieten mehr Möglichkeiten für Mutationen. Wenn wir die Zeit, die das Virus braucht, um einfach ein weiterer endemischer Bestandteil unserer Virussphäre zu werden, weiter in die Länge ziehen, wird es mehr Gelegenheiten und mehr Mutationen geben. Nicht unähnlich einem Spiel mit russischem Roulette – warum fangen wir also nicht an, unsere Chancen zu zählen?

Wenn die Varianten sowohl übertragbarer als auch virulenter werden und gleichzeitig Immun- (oder Impfstoff-) Escape-Mutationen enthalten – alles Trends, die wir in einigen Teilen der Welt beobachten -, könnten wir auf dem Weg dorthin in große Schwierigkeiten geraten.

Zumindest bleiben wir im Hamsterrad der Impfstoffe (oder monoklonalen Antikörper) und versuchen, neue Impfstoffe (oder monoklonale Antikörpertherapien) zu entwickeln, die das Virus überlisten, obwohl wir es besser wissen sollten; dass das Virus uns weiterhin überlisten wird, wenn wir einen so starken Selektionsdruck auf es ausüben …

Lassen Sie mich noch ein weiteres Konzept einwerfen, das ökologischer Natur ist: Herdenimmunität. Die von den Wissenschaftlern der Regierung verwendete Grundgleichung, die davon ausgeht, dass etwa 70% der Bevölkerung geimpft oder dem Virus ausgesetzt werden müssen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, ist fehlerhaft.

Sie beruht auf einer Reihe von Annahmen, die nicht zutreffen: Gleiche Durchmischung der Populationen und erfolgreiche Sterilisation des Virus bei geimpften Menschen und solchen, die dem Wildvirus ausgesetzt sind, sind nur zwei davon. Dies ist einfach nicht der Fall. In der realen Welt ist die Situation viel komplexer als in einem idealisierten Modell.

Randolph und Barreiro erinnern uns in ihrer Übersichtsarbeit in der Zeitschrift Immunity daran, dass „[e]pidemiologische und immunologische Faktoren, wie z. B. die Populationsstruktur, Variationen in der Übertragungsdynamik zwischen Populationen und abnehmende Immunität, zu Variationen im Ausmaß des indirekten Schutzes führen, der durch die Herdenimmunität verliehen wird.

Bei geimpften Personen binden die antigenspezifischen Antikörper fest an die Viruspartikel und verdrängen konkurrierend die natürlichen Antikörper, sodass geimpfte Personen potenziell weniger Kreuzimmunität gegen mutierte Varianten haben, die infektiöser sind und die Welle der Infektiosität weitergeht.

