Klaus Schwab der Humanist versus Klaus Schwab der Terrorist

Von Joaquin Flores: Er hat eine Ausbildung im Bereich IR und IPE an der California State University Los Angeles; war zuvor als Geschäftsvertreter und Organisator für die Gewerkschaft SEIU tätig; hat international zu Themen der Geopolitik, des Krieges und der Diplomatie publiziert; ist Direktor des in Belgrad ansässigen Center for Syncretic Studies und Chefredakteur bei Fort Russ News.

strategic-culture.org: Die aufkommende technokratische Dystopie scheint das Erbe der Sozialdemokratie fortzuführen, wenn auch auf perverse Weise, und daher ist die Verwendung von grünen und sozialdemokratischen Parteien in Europa, um diese umzusetzen, sowohl vorhergesagt als auch rational.

Es gibt zwei Männer namens Klaus Schwab, kein Zweifel.

Der eine Mann namens Klaus Schwab wird von den Gutgläubigen, den Fachidioten, der liberalen Intelligenz, der institutionell veredelten Bevölkerung als ein Mann angesehen, dem die Menschheit am Herzen liegt. Es scheint, dass sie seine Warnungen für ernsthaft halten, wenn auch unheimlich und auffallend vorausschauend. Das Weltwirtschaftsforum muss schließlich aus großer Sorge um die Menschheit gegründet worden sein, denn es wird vor allem von der menschlichsten Institution der Menschheitsgeschichte getragen, dem Internationalen Währungsfonds. Dieser Klaus Schwab ist ein Humanist.

Vielleicht ist das also genau der Fall für die Wahrheitsgläubigen; diejenigen, die die neue Schwab’sche „Unterscheidung“, die wir zwischen einem Shareholder-Kapitalismus und einem Kapitalismus 2.0, einem Stakeholder-Kapitalismus, zu schätzen wissen sollen, für bare Münze nehmen.

Dann gibt es einen zweiten Mann namens Klaus Schwab, der vom Rest der Welt und den denkenden Menschen in ihr als das Monster gesehen wird, das er ist. Ein grimassenschneidender Klaus Schwab, der auf Smartphone- und Tablet-Bildschirmen auftaucht, um vor dem drohenden Untergang zu warnen, dass es kein Zurück zur Normalität gibt, dass neue Pandemien sehr bald zuschlagen werden und dass es eine Welle von Cyber-Attacken geben wird. Dieser Klaus Schwab ist ein Terrorist auf freiem Fuß, eine Figur, die wie Dr. Fauci und Bill Gates wie eine zentrale Casting-Abordnung von Bond-Bösewichten wirkt.

Für Leute, die ihre soziale Intelligenz nicht gegen sozialen Kredit eingetauscht haben, ist es klar, dass, wenn die Person, die Warnungen vor Katastrophen ausspricht, mit denselben Leuten befreundet ist, die diese Katastrophen auslösen werden, dies eigentlich keine Warnungen sind. Genau wie bei Fauci, der 2017 sagte, dass eine massive Pandemie innerhalb der Amtszeit von Trump ausbrechen würde. Das sind keine Warnungen, das sind Drohungen. Schwab ist derjenige, der die Drohungen ausspricht; Schwab ist der Terrorist.

Warum ist es so schwer zu verstehen, dass das WEF nur das tut, was im Interesse des IWF ist?

Wie sollen wir den Shareholder-Kapitalismus vom Stakeholder-Kapitalismus verstehen?

Die Idee des „sozial verantwortlichen“ Kapitalismus ist nicht neu. Sie repräsentierte den zentristischen Flügel des Faschismus vor etwa 90 Jahren; sie ist sozusagen die Verkörperung des korporatistischen und technokratischen Ideals des letzten Jahrhunderts bis etwa in die 1970er Jahre mit der Einführung des Friedmanismus. In diesem Sinne können wir sagen, dass die USA und die EU auf zwei verschiedenen Bahnen existierten, wobei die Grundlagen der EU eher in der Idee der sozialen Verantwortung in der Vorstandsetage begründet sind.

In unserer früheren Arbeit im Abschnitt über Unternehmensideologie und den Staat in The Great Reset Morality: Euthanization of the Inessential, haben wir die Zweiteilung der korporatistischen Idee des sozialen Wohls diskutiert, eine Art von Stakeholder-Kapitalismus, der neben progressivistischen Ideen existierte. Diese wurden als Gründe dafür angepriesen, dass der Sozialismus nicht notwendig sei, da das, was gut für die Konzerne sei, auch gut für die Gesellschaft sei, da diese Industriellen starke Gemeinschaften bräuchten, um stabile Bedingungen zu schaffen, und gut bezahlte Arbeiter, die die von ihnen produzierten Produkte kaufen. Das war die Ära des Kapitalismus vor der Globalisierung. Es gab auch Gläubige an dieses Ideal, wie Henry Ford.

Dann kam eine neue Idee, die im amerikanischen Diskurs bis in die 1980er Jahre hinein immer prominenter wurde – und bei der nur noch das Ergebnis zählte. Man kann sagen, dass die Friedman-Periode, die sich in den 70er Jahren in die Kultur eingeschlichen hatte, endlich den Mainstream erreicht hatte.

Aber letztendlich ist die alte Idee des sozialen Kapitalismus in einer neuen Inkarnation, einem neuen Branding, vom WEF zurückgekommen – Stakeholder-Kapitalismus und Kapitalismus 2.0.

Ein entscheidender Unterschied, der nicht genug hervorgehoben werden kann, ist jedoch, dass es keinen langfristigen Plan für den ISA (Ideologischer Staatsapparat) des Stakeholder-Kapitalismus gibt. Sie verwenden einfach den Begriff „Kapitalismus“, um die soziale und ideologische Kontinuität zur gegenwärtigen Inkarnation des Monopolkapitalismus zu wahren. Aber das Ziel ist es, eine streng postkapitalistische Gesellschaft zu verwalten. Diese ist jedoch nicht die, die sich die Linke vorstellt, sondern eine, die neue Zwangs- und Entvölkerungstechnologien entlang eines misanthropischen Weges zum Übergang der Plutokratie in eine Technokratie entwickelt.

Sie geht davon aus, dass Menschen gut sind, wenn sie gute Dinge sagen und gute Versprechungen machen, und ignoriert dabei völlig die jahrhundertelange Geschichte der Völker oder jegliche Erkenntnisse der politischen und sozialen Theorie: wie Lord Acton, der britische Historiker, sagte: „Alle Macht neigt dazu, zu korrumpieren; absolute Macht korrumpiert absolut.“

Es gibt einen Grund, warum wir ein Wiederaufleben dieser alten Art von Unternehmensideal erleben. Wenn souveräne Regierungen und Demokratien aufhören zu existieren, dann kann das Friedmansche Konzept der Externalisierung von Kosten, das unerschütterlich Teil des gegenwärtigen Paradigmas ist, nicht länger die offizielle Ideologie der herrschenden Klasse sein.

In Wahrheit müssen sie diese kostenexternalisierende Sichtweise beibehalten, die die Grundlage und Erklärung für ihr menschenverachtendes Schema ist. Paradigmen werden auf diese Weise nicht erschüttert, sie neigen dazu, zusammen mit ihren Anhängern abzustürzen und zu verbrennen. Dies führt zu dem, was Pareto die Rotation der Eliten genannt hat. Wir können also sehen, dass die gegenwärtig herrschende Klasse nicht wirklich einen Wechsel der Taktik begrüßt. Vielmehr sehen sie darin eine neue Demagogie.

Und so sehen wir oberflächlich betrachtet, dass die „Stakeholder-Gesellschaft“ von einer neuen herrschenden Technokratie umarmt wird, insbesondere angesichts der Automatisierung und der Tatsache, dass der größte Teil der menschlichen Bevölkerung ein Überschuss und überflüssig sein wird. Natürlich muss eine Shareholder-Gesellschaft dem Gerede über eine Stakeholder-Gesellschaft weichen.

Und so werden wir aufgefordert, uns vorzustellen, dass es einen revolutionären Unterschied zwischen dem „alten“ Friedman’schen Konzept der shareholder run society und der neuen stakeholder run society gibt. Dieses fröhliche Gerede begann vor ein paar Jahrzehnten, als wir aufgefordert wurden, einen „Kapitalismus 2.0“, einen Kapitalismus mit einem freundlichen Gesicht und so weiter anzunehmen. Das war die offizielle Ideologie der Sozialdemokratie in der Nachkriegszeit, und aus diesen Gründen sehen wir, dass die gemäßigte europäische Linke (was in den USA fälschlicherweise als „far left“ bezeichnet würde) hinter der Agenda des Great Reset stehen kann, vorausgesetzt, sie ignoriert die tatsächlichen Bedürfnisse der Arbeit, ob organisiert oder nicht.

Die große Heuchelei des Great Reset

Die beiden Männer, die Klaus Schwab nennt, sind beide Stimmen in seinem Reader. Jeder scheinbare Fokus auf Menschlichkeit, Inklusion, Verbesserung der Lebensbedingungen, Kontrolle der Macht der Konzerne in Schwabs Buch „Covid-19: The Great Reset‘, ist ein Lippenbekenntnis, um dem liberal-idealistischen Segment der institutionell veredelten Bevölkerung zu schmeicheln.

Das WEF veranstaltet Foren zur ‚Bekämpfung der globalen Armut‘ und veröffentlicht Berichte wie ‚Armut: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft‘. Als primärer Think-Tank des IWF sollte es nicht überraschen, dass die tatsächlichen Ziele des WEF darin bestehen, eine fortschrittliche Deckung für die Umverteilung des Kapitals nach oben an dieselben Kredit gebenden Institutionen, denen sie dienen, zu bieten, während dies durch die Umkehrung und Verzweigung der Sprache im Orwellschen Sinne von „Doppelsprech“ verschleiert wird. Und es ist die Konzentration des Kapitals entlang der Verteilungsscheitelpunkte nach oben – die reale Kapitalflucht -, die hauptverantwortlich für die globale Armut ist.

Das Weltwirtschaftsforum präsentiert eine verkehrte Welt, eine, in der ihre Policy Briefs und Weißbücher, in denen sie ihre Besorgnis über die Armut zum Ausdruck bringen, im Einklang mit den Aufwärtsverteilungsschemata des IWF arbeiten. Die Verringerung der lokalen Macht souveräner Staaten wird als „Anti-Korruption“ und „Transparenz“ gerahmt. Die strenge Reduzierung des Zugangs zu Gesundheits- und Humandienstleistungen in den Entwicklungsländern wird als positiver Indikator für Wirtschaftswachstum dargestellt, obwohl ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Austerität (über Strukturanpassung) und Armut besteht.

Sie stellen die Einhaltung der Global Governance durch die Entwicklungsländer, d.h. die Stabilität, in direktem Zusammenhang mit der Armutsbekämpfung dar – obwohl diese beiden Vektoren in Wirklichkeit umgekehrt zueinander stehen.

Das heißt, je mehr sich die Länder an die Strukturanpassungsprogramme halten, desto schwieriger ist es tatsächlich, die Armut zu überwinden. Der IWF hatte seine Arbeit bisher auf geopolitische und geoökonomische Monopolarität ausgerichtet, mit dem eigenen transatlantischen Knotenpunkt als Ort der Macht.

Nun scheint es, dass der IWF und sein transatlantisches Drehkreuz ihr Ziel aufgegeben haben, das monopolare Moment der 1990er Jahre wiederherzustellen.

Es ist wahr, dass viele Länder Fortschritte bei der Überwindung der Armut gemacht haben – dies wurde durch den Kampf gegen den IWF und die Schaffung von Alternativen zum IWF wie BRICS erreicht. Das heißt nicht, dass die Länder, die hinter BRICS stehen, gute Absichten haben, aber die Absichten haben hier wenig mit dem Nettonutzen für die kreditnehmenden Länder zu tun, der durch die bloße Tatsache eines konkurrierenden Interesses entsteht.

Klaus Schwab’s Buch „Covid-19: The Great Reset“ ist in identischer Weise geschrieben: Klagen über die wirtschaftliche Krise, mit der die Bevölkerungen konfrontiert sind, lesen sich besser als Lobpreisungen. Beschreibungen eines gefährlichen Prozesses der Dystopiebildung in diesem Buch, die sich offen auf „The Handmaid’s Tale“ beziehen, sollten als tatsächliche „Lösungs“-Fallen im Werk gelesen werden.

Scheinhinrichtung von Handmaids aus der dystopischen Dramaserie „The Handmaid’s Tale“, auf die in Schwabs „Covid-19: Der große Reset

In Klaus Schwabs Buch „Covid-19: The Great Reset“ werden mögliche „Missbräuche“, „Verbrechen“ und „dystopische Zukünfte“, die sich aus der Sozialpolitik des Great Reset ergeben, in Betracht gezogen oder zumindest erwähnt. Im Kapitel „Der Makro-Reset“, Abschnitt 1.6.3, mit dem Untertitel „Das Risiko der Dystopie“ (S. 167), werden zum Beispiel alptraumhafte Visionen wie „The Handmaid’s Tale“, „Black Mirror“ und die Kritik an Data Mining und Überwachung in „Surveillance Capitalism“ von Shoshana Zuboff diskutiert.

Diese Dystopien werden als Analogie zu den realen und potenziellen Ergebnissen der Gesetzgebung und Unternehmenspolitik anerkannt, die die Bevölkerung als Folge des Great Reset erleiden und erdulden wird.

Hier zeigt sich in mikrokosmischer Form der gesamte ISA (Ideologischer Staatsapparat) der Technokratie und seit einigen Jahrzehnten der Neoliberalismus selbst – durch die Parteien der 2. Internationale, durch die NGOs von Soros und U.S.-AID und der NED usw., ad infinitum.

Zwei Männer mit dem Namen Klaus Schwab

Schwab muss als eine Art Dr. Mengele der Organisationspsychologie verstanden werden, und auch als Ideologe für ein neues System, das Trauma – terroristische Akte und terroristische Bedrohungen – benutzt, um eine neue Akzeptanz der Realität einzuführen, in einer schrecklichen Parallele zu Max von Sydows Charakter Dr. Naehring in Shutter Island.

Das Trauma ist der Eintrittspunkt, und frühere Verbrechen, die gegen die Menschheit begangen wurden, können durch dieses Trauma zu Verbrechen verzerrt werden, die die Menschheit selbst begangen hat und nun dafür bezahlen muss, und zwar sehr teuer. Die Verbrechen der herrschenden Klasse gegen die Menschen werden in Verbrechen umgewandelt, die die Menschen gemacht haben und die die herrschende Klasse – die Akteure (Regierungen, NGOs, Institutionen) nun korrigieren müssen. Und die Korrekturmaßnahmen werden strafenden und disziplinierenden Charakter haben.

Weil die progressive Ideologie (die ISA der Moderne) ihre gegenwärtigen Defekte erkennt, versucht sie, sich von dem eigentlichen System, das sie unterstützt, abzugrenzen. Sie kann sowohl die legitimierende Ideologie eines Systems sein, als auch die primäre Kritik an diesem System in Richtung eines verbesserten zukünftigen Systems. Sie legitimiert sich heute auf der Grundlage von Dingen, von denen sie verspricht, dass sie in der Zukunft behoben werden können.

Max von Sydows Figur „Dr. Naehring“ aus dem Psychothriller „Shutter Island“ von 2010

Der WEF muss nicht wirklich auf die tatsächlichen Probleme der Bevölkerung hören und diese hören, er kann sich auf eine Akademie voller professioneller Kritiker verlassen, die die eigenen Akademien des Systems produziert haben, die ein Gebräu aus Ideologie und Spekulation verwenden, um etwas zu synthetisieren, das einer Anerkennung der Probleme der Bevölkerung ähnelt. Dies schuf die Illusion, dass das System pluralistisch sei, während es eine hohe Form der demagogischen Sozialpsychologie und Soziologie praktizierte.

Die Technokratie der modernen Plutokratie, die zu einer neuen Art von Oligarchie übergeht, ähnelt dem Faschismus insofern, als sie viele der Tropen und diskursiven Rahmungen des Antikapitalismus und der sozialen Gerechtigkeit aufgreift, aber auf eine Art und Weise, die nach unten zielt, wie es der Faschismus an der Macht tat, und sie im Interesse des entschieden antisozialen und ungerechten technokratischen Leviathans bewaffnet.

Die Technokratie unterscheidet sich vom Faschismus dadurch, dass sie sich der eigentlichen Linken bedient, und eindeutig nicht der populistischen Rechten. Das zeigt sich im Trumpismus in den USA oder bei Le Pen in Frankreich, deren Basis sich gegen die Abriegelungen, Masken- und Impfvorschriften, Geschäftsschließungen und gefängnisartigen Quarantänen des Covid-19 Great Reset wehrt. Hier scheint die aufkommende technokratische Dystopie sogar das Erbe der Sozialdemokratie fortzuführen, wenn auch auf perverse Art und Weise, und daher ist der Einsatz von grünen Parteien und sozialdemokratischen Parteien in Europa zur Umsetzung dieser sowohl vorhergesagt als auch rational.

Schlimmer noch, Mitte-Rechts-Parteien sind ebenfalls Teil dieses Schemas, und wenn sie sich ebenfalls im Gleichschritt mit der Great-Reset-Agenda bewegen, können sie sogar positive Presse von den Mitte-Links-(Kultur-Links-)Establishment-Medien erhalten, die derzeit den Großteil der europäischen und westlichen Medien bestimmen.

Und wiederum sind dies alles politische Parteien, die mit dem Aufstieg des Neoliberalismus und der Globalisierung nach der Zerstörung der UdSSR drei Jahrzehnte lang (oder mehr) den Mantel der korporativ-öffentlichen Synergie übernommen haben – in der eigentlichen Tradition verschiedener Faschismen, obwohl sie dies nicht zugeben.

Um diesen Punkt mit Klarheit zu verfeinern: Faschismus und Sozialdemokratie teilen eine fast identische Konzeption der politischen Ökonomie (korporativ-öffentliche Synergie). Wenn Faschismus Sozialdemokratie ohne Pluralismus und ohne liberale Konzeption der Menschenrechte ist – oder besser gesagt – wenn Sozialdemokratie Faschismus ist, aber mit Pluralismus und einer liberalen Konzeption der Menschenrechte – dann gründet sich die Technokratie auf diese gemeinsame politische Ökonomie von Faschismus und Sozialdemokratie als Ausgangspunkt, wobei sie lediglich ein Lippenbekenntnis zu Pluralismus und liberalen Konzeptionen der Menschenrechte ablegt, während sie in Wirklichkeit eine faschistische Methode undemokratischer und anti-pluralistischer Regierungsführung anwendet. Das ist der Grund, warum wir zwei Männer namens Klaus Schwab haben.

Ein Newsweek-Ausschnitt vom 15. Juli 2021 zeigt, dass die Bewegung gegen die 2030-Agenda als „rechts“ gerahmt wird.

Hinzu kommt, dass die Technokraten der sozialen Medienkonzerne, die sich dem Great Reset verschrieben haben, die imaginäre Bedrohung durch die „extreme Rechte“ und jetzt die „Impfmüdigkeit“ nutzen, um eine Zensurpolitik zu betreiben, die vom Totalitarismus (entweder der extremen Linken oder der extremen Rechten) nicht zu unterscheiden ist.

Betrachtet man die zynische Perversion, die Klaus Schwabs Text „Great Reset“ darstellt, so ist seine Kritik an dem System, das er in demselben Buch entwickelt, das dessen Vorzüge und Unvermeidlichkeit anpreist, so, dass es die tatsächliche Kritik an der sich abzeichnenden Dystopie absorbiert, bürokratisiert, professionalisiert, verwaltet, subsumiert und überholt, als eine Form der „Selbstkritik“. Die Endnoten sind gefüllt mit Verweisen auf Artikel von Autoren und Denkern, die sich gegen die aufkommende Technokratie stellen, in deren Dienst das World Economy Forum steht.

Diese Gaslight-„Selbstkritik“ ist eine Methode der Kontrolle durch das System über potenzielle Kritik am System. Es ist eine konstruierte Kritik, die vom System verwaltet wird und im Dienste des Systems steht, während es mit genau denselben Merkmalen, die kritisiert werden, trotzdem vorwärts marschiert.

Da normale Menschen in Systemen, in denen die Herrschaft der Konzerne die konstitutionellen Republiken ersetzt hat, keine politische Macht mehr besitzen, werden die verheerenden Kosten nach unten geschoben.

Aus diesen Gründen können wir sehen, dass es zwei Männer namens Klaus Schwab gibt.