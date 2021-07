Iranische Marine erhöht ihre internationale Präsenz

Die Übergriffe der iranischen Marine nehmen weiter zu. Nachdem das persische Land seine Präsenz in der Karibik gefestigt hat, hat es Europa in die Route seiner Marine aufgenommen. Die französische und die britische Regierung sind besorgt über die Passage iranischer Schiffe im Ärmelkanal, und die internationalen Spannungen werden wahrscheinlich zunehmen, da Teheran zu einer neuen Seemacht mit interkontinentalen Projektionen wird.

Zwei iranische Schiffe, die vor kurzem im Atlantik unterwegs waren und angeblich Waffen nach Venezuela transportierten, wurden im Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich gesichtet. Der iranische Zerstörer Sahand und das Unterstützungsschiff Makran verließen die Mitte des Atlantiks und überquerten am vergangenen Sonntag den Ärmelkanal, so die Daten, die von Nachrichtensatelliten aus Frankreich und Großbritannien erfasst wurden. Die Anwesenheit der Schiffe wurde zuerst von der Medienagentur USNI News gemeldet, die glaubt, dass die Schiffe den Kanal auf einer Reise nach Russland überquerten, wo sie angeblich an einer russischen Marineparade in St. Petersburg am Sonntag, den 25. Juli, teilnehmen werden. Allerdings gibt es noch keine konkreten Daten, die den wahren Grund für die Bewegung der Schiffe bestätigen.

Das Ausmaß der Macht dieser Schiffe ist es, was bei westlichen Beobachtern Angst erzeugt. Die Sahand ist ein Zerstörer der Moudge-Klasse mit einer Verdrängung von 2500 Tonnen, 95 Metern Länge und einer Besatzung von 140 Offizieren und Matrosen, ausgestattet mit Langstreckenradar, elektronischen Kriegsführungssystemen, Marinewaffen, Kanonen und Maschinengewehren, zusätzlich zu Boden-Luft-Raketen, Anti-U-Boot-Torpedos und einem Hubschrauber. Die Makran ist ein neuartiges Kriegsschiff, das im Januar 2021 von der iranischen Marine in Dienst gestellt wurde. Es wurde aus einem ehemaligen Öltanker gebaut und soll als mobiler maritimer Stützpunkt dienen, der in der Lage ist, weitreichende Marineoperationen durchzuführen. Das Schiff hat eine Verdrängung von 111’000 Tonnen, eine Länge von 230 Metern und kann zehntausende Tonnen Ausrüstung wie Schnellboote, mobile Straßenfahrzeuge, Drohnen und Hubschrauber sowie eine Feuerkraft, die die Marineraketen Qadir und Abu-Mahd und Raketenwerfer umfasst, mitführen.

Unabhängig von den Absichten Teherans ist allein die Anwesenheit von Schiffen mit einer solchen Feuerkraft Grund genug für Nationen, die von der iranischen Marine „besucht“ werden, überrascht und wachsam zu sein. Aus diesem Grund hat die NATO begonnen, die Situation genau zu beobachten und verfolgt die Bewegungen der Schiffe. Selbst wenn es sich wirklich nur um eine Passage in Richtung Ostsee und der russischen Marineparade handelt, werden die Spannungen nicht abnehmen, da das Fehlen einer Vorwarnung durch den Iran als Affront empfunden wird und zu Reaktionen motiviert – die auf diplomatischem, kommerziellem oder militärischem Gebiet (mit möglichen NATO-Marine-Manövern) stattfinden können.

Um jedoch die Anwesenheit dieser Schiffe in Europa richtig zu analysieren, ist es notwendig, sich an die venezolanische Angelegenheit zu erinnern, da die Episoden uns Informationen über die Marineabsichten des Irans liefern. Sahand und Makran waren die gleichen Schiffe, die im Mai in Washington Befürchtungen auslösten, als sie begannen, den Atlantik zu überqueren, möglicherweise mit Waffen für die bolivarische Regierung. Teheran hat nie Details über die Operationen dieser Schiffe preisgegeben, was den Verdacht im Westen noch verstärkt. Tatsächlich gibt es jedoch viele Gründe, warum sich der Iran in diese Region begeben hat. Was als wirtschaftliche Unterstützung begann, indem humanitäre Hilfe nach Venezuela geschickt wurde, entwickelte sich schnell zu einer Ölkooperation, wobei beide Länder die von den USA auferlegte internationale Blockade durchbrachen.

Von der wirtschaftlich-Öl-Kooperation gab es eine Entwicklung zu einem militärischen Stadium und der Iran machte schließlich seine Präsenz im „geopolitischen Hinterhof“ seines größten internationalen Rivalen. Der Befehlshaber der iranischen Marine, Hossein Khanzadi, kommentierte den Fall damals wie folgt: „[Die iranische Präsenz] ist eine Antwort auf die Behauptungen der USA, dass der Iran niemals in der Lage sein würde, eine Präsenz im Atlantik zu haben.“ Das bedeutet, dass Teheran plant, seine Präsenz in Regionen zu erhöhen, die historisch gesehen unter dem amerikanischen Militärschirm standen.

Die iranischen Investitionen in den Ausbau der Marine begannen im April letzten Jahres, als die Revolutionsmarine eine Reihe von Manövern gegen amerikanische Schiffe im Persischen Golf startete und damit die amerikanische Präsenz in der Region herausforderte. Auf dem Höhepunkt der Krise, die durch die politische Instabilität und die Pandemie ausgelöst wurde, war Washington unentschlossen, auf die Aktionen seines Rivalen zu reagieren, was zum Voranschreiten der maritimen Ambitionen des persischen Landes führte, das später begann, die Karibik zu durchqueren.

Was der Iran tut, ist einfach die Vergrößerung seiner Marineprojektion, weit über die Grenzen seiner Küstenlinie hinaus. Diese Haltung ist unter den Weltmächten verbreitet, und Teheran hat den Plan, eine militärische Seemacht zu werden. Lange Zeit glaubten die atlantischen Mächte, sie seien „Besitzer“ dieses Ozeans, aber der Aufstieg neuer Seestaaten zeigt, dass das Prinzip der Freiheit der Schifffahrt absolut ist und respektiert werden muss.