Faktencheck: Tedros sagte, die WHO habe während Corona keine Maßnahmen verhängt, auch keine Quarantäne.

Erinnern wir uns an die eher hysterische Reaktion von WHO-Chef Tedros Anfang 2020 nach dem Corona-Ausbruch? Er rief die Länder dazu auf, „alle Hebel in Bewegung zu setzen“. Mit anderen Worten: alles zu tun, um das Virus zu bekämpfen. Nach den Panikmeldungen der WHO über das Virus verhängte die Welt einen Lockdown.

Apropos nachgeben: Was sagt Tedros jetzt auf dem Weltregierungsgipfel in Dubai? „Lassen Sie mich das klarstellen: Die WHO hat während der COVID-19-Pandemie keine Maßnahmen verhängt. Keine Quarantäne, keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht.“ Das hat er wirklich gesagt.

WHO-Generaldirektor Tedros auf dem Weltgipfel der Staats- und Regierungschefs: Lassen Sie mich eines klarstellen: Die WHO hat während der COVID-19-Pandemie niemandem etwas aufgezwungen. Keine Quarantäne, keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht. Wir haben nicht die Macht dazu, wir wollen sie nicht und wir versuchen auch nicht, sie zu bekommen.

Unsere Aufgabe ist es, die Regierungen mit evidenzbasierten Leitlinien, Ratschlägen und, wenn nötig, mit Lieferungen zu unterstützen, damit sie ihre Bürger schützen können. Aber die Entscheidung liegt bei ihnen. Das gilt auch für den Pandemie-Pakt. Er wurde von Ländern für Länder verfasst und wird in den Ländern nach ihren eigenen nationalen Gesetzen umgesetzt. Die WHO ist nicht einmal Vertragspartei. Vertragsparteien sind die Regierungen und nur die Regierungen. Weit davon entfernt, Souveränität aufzugeben, bekräftigt das Abkommen in seinen Grundprinzipien die nationale Souveränität und Verantwortung. Das Abkommen selbst ist eine Ausübung von Souveränität. Es geht um die Verpflichtungen, die die Länder eingehen, um sich selbst und einander vor Pandemien zu schützen. Und es erkennt an, dass sie dies nur durch Zusammenarbeit erreichen können.

WHO Director-General Tedros at the World Governments Summit: Let me be clear: WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don’t have the power to do that, we don’t want it, and we’re not trying to… pic.twitter.com/nN4RDF2XMG — Camus (@newstart_2024) February 19, 2024

One-Health-Ansatz

„Wir haben diese Autorität nicht, wir wollen sie nicht und wir versuchen auch nicht, sie zu bekommen“, sagte Tedros im Hinblick auf den Pandemievertrag der WHO.

„Unsere Aufgabe ist es, den Regierungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie bei Bedarf zu unterstützen, damit sie ihre Bevölkerung schützen können“, fügte er hinzu.

Tedros fügte ohne mit der Wimper zu zucken hinzu, dass der Pandemievertrag nicht zu einer Übertragung von Souveränität an die WHO führen werde. Er unterstützte auch den One-Health-Ansatz.

Zuvor hatte er erklärt, dass die Pläne für einen globalen Pandemievertrag nun durch eine Flut von Fake News, Lügen und Verschwörungstheorien“ gefährdet seien.

Behauptungen, der Vertrag gebe der WHO unter anderem die Macht, Sperrmaßnahmen zu verhängen, seien „vollkommen falsch“, sagte Tedros.