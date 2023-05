Familie Biden versuchte, über 10 Millionen Dollar an ausländischen Zahlungen zu verstecken

Von Tyler Durden

Zusammenfassung: Die Republikaner im Repräsentantenhaus legten Beweise für ein riesiges Netz von Geschäften der Familie Biden vor, die nach Korruption stinken – einschließlich;

Die Familie Biden erhielt Zahlungen von ausländischen Staatsangehörigen in Höhe von über 10 Millionen Dollar und versuchte diese zu verbergen.

Bisher nicht bekannt gegebene Zahlungen in Höhe von 1 Million Dollar in Verbindung mit Rumänien

Verbindungen zu rumänischen Einflussgeschäften

Ein „Netz“ von 20 LLCs mit einer „komplizierten Unternehmensstruktur“, die gegründet wurden, als Joe Biden Vizepräsident war

Mindestens 15″ der LLCs wurden gegründet, nachdem Biden 2009 Vizepräsident wurde – mehrere davon waren im Besitz oder Miteigentum von Hunter

Diese LLCs nahmen Zahlungen zwischen 5.000 und 3 Millionen Dollar an.

Der Ausschuss möchte wissen, in welchem legalen Geschäft die Familie Biden tätig war

„Mitglieder der Familie Biden und Geschäftspartner schufen ein Netz von über 20 Unternehmen – die meisten waren Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die während der Vizepräsidentschaft von Joe Biden gegründet wurden“, heißt es in einem Memorandum. „Bankunterlagen zeigen, dass die Familie Biden, ihre Geschäftspartner und ihre Unternehmen über 10 Millionen Dollar von ausländischen Unternehmen erhalten haben. Der Ausschuss hat Zahlungen an Mitglieder der Familie Biden von ausländischen Unternehmen festgestellt, während Joe Biden Vizepräsident war und nachdem er aus dem öffentlichen Amt ausgeschieden war.

„Diese komplizierten Finanztransaktionen scheinen die Quelle der Gelder zu verschleiern und die Auffälligkeit der Gesamtbeträge auf den Bankkonten der Bidens zu verringern. Chinesische Staatsangehörige und Unternehmen mit bedeutenden Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst und zur Kommunistischen Partei Chinas verbargen die Herkunft der Gelder, indem sie inländische Gesellschaften mit beschränkter Haftung übereinander legten„, so Comer weiter.

Das Memo beschreibt die Bemühungen der Familie Biden, Geldquellen zu verbergen, zu verschleiern und zu verwirren – einschließlich Geldern aus China, von denen Joe Biden sagte, sie seien „nicht wahr“.

„Es ist unvorstellbar, dass der Präsident dies nicht wusste, und das Weiße Haus weigert sich, die Aussage des Präsidenten zu korrigieren … der Präsident benutzt jetzt die Bundesregierung, um sich für seine Familie und seine eigene Rolle in diesen Machenschaften einzusetzen“, sagte der Abgeordnete James Comer (R-KY) während der Pressekonferenz.

Mehr dazu in der Daily Mail;

Die rumänischen Transaktionen, die in den vom Ausschuss freigegebenen Bankunterlagen beschrieben werden, stammen von Cypriot – einem Unternehmen, das von Gabriel Popoviciu kontrolliert wird, gegen den zu dieser Zeit wegen Korruption in Rumänien ermittelt und der später wegen Bestechungsdelikten verurteilt wurde. Zwischen 2015 und 2017 erhielt Robinson Walker, LLC von Bladon Enterprises Limited – Popovicius zypriotischem Unternehmen – 3 Millionen US-Dollar, die dann an Mitglieder der Familie Biden in einer Gesamtsumme von über 1 Million US-Dollar ausgezahlt wurden. Die ersten Zahlungen erhielt die LLC nur wenige Wochen, nachdem der damalige Vizepräsident Biden den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis im Weißen Haus empfangen hatte und sie über Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung diskutiert hatten. Die Konten der Familie Biden erhielten 1,038 Millionen Dollar von Robinson Walker, LLC in einer Reihe von 17 Einzahlungen, von denen 16 getätigt wurden, als Biden noch im Weißen Haus war. Die Zahlungen gingen an den Partner James Gilliar, Hunter Biden, Hallie Biden, Owasco LLC und ein „unbekanntes Biden-Bankkonto“. Aus den Bankunterlagen geht hervor, dass die Bidens die Firma Robinson Walker, LLC benutzten, um zu verschleiern, dass die Quelle dieser Zahlungen Popovici war„, heißt es in dem Memo. Das Memo dient auch als „Antwort auf Fehlinformationen“, die laut Republikanern von Präsident Biden, den Demokraten im Kongress und ihren Verbündeten in Bezug auf die mit China in Verbindung stehenden Erkenntnisse in einem ersten Memo vom letzten Monat verbreitet wurden. Am 16. März veröffentlichte Comer ein „First Bank Records Memorandum“, in dem eine Zahlung von 3 Millionen Dollar im Jahr 2017 aufgeführt ist, die Rob Walker, ein Mitarbeiter der Familie Biden, von einer mit CEFC China Energy verbundenen Firma State Energy HK Limited erhalten hat. Etwa 1 Million Dollar dieses Geldes wurde dann von Walker an mehrere Mitglieder der Familie Biden – darunter Hallie Biden – in mehr als 15 aufeinanderfolgenden Zahlungen weitergeleitet.

„Es ist unklar, welche Leistungen erbracht wurden, um diesen exorbitanten Geldbetrag zu erhalten“, so Comer.

***

Der Abgeordnete James Comer hat eine Pressekonferenz anberaumt, um eine Reihe von Beweisen gegen die Familie Biden vorzulegen, nachdem er in einem kürzlichen Interview behauptet hatte, dass er Beweise dafür hat, dass das Justizministerium es versäumt hat, ein „Netz von LLCs“ zu untersuchen, die Millionen von Dollar aus dem Ausland im Austausch für politische Maßnahmen eingenommen haben.

Comer hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Justizministerium Hunter Biden wegen relativ geringfügiger Vergehen anklagen wird, um sich zu weigern, eine Stellungnahme abzugeben oder Beweise für eine laufende Strafverfolgung vorzulegen.

„Meine Botschaft an das Justizministerium ist sehr laut und deutlich. Erheben Sie keine Anklage gegen Hunter Biden vor Mittwoch, wenn Sie die Gelegenheit hatten, die Beweise zu sehen, die der House Oversight Committee in Bezug auf das Netz unserer Verluste, in Bezug auf die Anzahl der gegnerischen Länder, die diese Familie Eingang Strafe und dies ist nicht nur über den Sohn des Präsidenten,“ Comer sagte Fox News Maria Bartiromo am Sonntag. „Es geht um die gesamte Familie Biden, einschließlich des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wir glauben also, dass es eine ganze Reihe von Konten gibt, von denen die IRS und das DOJ nichts wissen, weil wir nicht glauben, dass sie in dieser Sache gründlich geforscht haben. Und wir haben die letzten hundert Tage damit verbracht, Bankdokumente zu durchforsten. Ich habe Vorladungen genutzt, um diese Bankdokumente zu bekommen. Wir haben uns mit den ehemaligen Mitarbeitern der Bidens getroffen, die an ihren verschiedenen Machenschaften beteiligt waren. Wir haben uns mit Whistleblowern getroffen. Wir wissen genau, was diese Familie getan hat. Und nach allem, was wir aus den Medienberichten erfahren, ist das, was man Hunter Biden vorwirft, nur ein Klaps auf die Hand. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Mittwoch wird also ein sehr wichtiger Tag für das amerikanische Volk sein, an dem ihm die Fakten präsentiert werden, damit es die Wahrheit erfährt.“