WHO beendet den Covid-Hoax mit der größten Lüge von allen

Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass der Covid-19-Schwindel jetzt vorbei ist und behauptet, dass Covid-19 schätzungsweise 20 Millionen Menschen getötet hat.

Man hätte genauso gut behaupten können, es habe 200 Millionen oder 2 Milliarden getötet.

Diese Zahl ist ein schlechter Witz.

Von Dr. Vernon Coleman

Jeder, der behauptet, dass 20 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben sind, ist ein verblendeter Narr, ein Spezialist für Fehlinformationen oder ein Panikmacher, der versucht, den schlimmsten medizinischen Schwindel der Welt (der inzwischen verblasst ist) in eine historische Realität zu verwandeln.

Ich würde anhand offizieller Regierungszahlen schätzen, dass Covid-19 (von dem ich immer gesagt habe, dass es sich um die umbenannte Grippe handelt) in den Jahren 2020 und 2021 weltweit deutlich weniger als eine Million Menschen getötet hat (wobei die Zahlen für die beiden Jahre zusammengerechnet werden). Das heißt, weniger als 500.000 in jedem dieser beiden Jahre.

Da die WHO-Zahlen zeigen, dass die gewöhnliche, nicht vermarktete Grippe 650.000 Menschen pro Jahr töten kann, und da es in den Jahren 2020 und 2021 praktisch keine Grippetoten gab (in den Mainstream-Medien wurde berichtet, dass die Grippe vorübergehend verschwunden sei), ist es klar, dass Covid-19 eher WENIGER tödlich war als eine ziemlich untypische Grippe. Ich habe bereits Beweise vorgelegt, die zeigen, dass Covid-19 nach den eigenen Zahlen der britischen Regierung nicht schlimmer war als die Grippe im Vereinigten Königreich. Und die Sterblichkeitszahlen zeigen, dass die Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 nicht höher war als sonst.

Die WHO-Zahl von 20 Millionen Toten beruht auf absurden, falschen Zahlen, wonach Patienten, die nach einem positiven (aber nutzlosen) PCR-Test starben, als an Covid-19 gestorben aufgeführt wurden, auch wenn sie keine Symptome von Covid-19 aufwiesen und bei einem Autounfall ums Leben kamen, von einem Bus überfahren wurden oder an einer Herzerkrankung starben. Regierungen in aller Welt haben zugegeben, dass die Zahlen übertrieben waren. In einigen Ländern wurden die Krankenhäuser bestochen, damit sie Covid-19 überdiagnostizieren.

Ich würde gerne mit einem hochrangigen WHO-Vertreter in einer Live-Sendung im nationalen Fernsehen oder Radio über diese Zahlen diskutieren. Aber ich fürchte, dass sich wie üblich niemand auf eine Debatte einlassen wird. Sie werden nicht debattieren, weil ich recht habe und sie Unrecht, und sie wissen, dass sie sich blamieren und der ganze Schwindel in Verruf geraten wird. Die Medien werden die Zahl von 20 Millionen bis zum Ende unhinterfragt drucken und verbreiten, als ob sie wahr wäre. Kein Fernseh- oder Radiosender wird es wagen, eine richtige Live-Debatte zuzulassen, denn sie haben drei Jahre lang Lügen erzählt.

Und schließlich: Wenn der Covid-19-Schwindel jetzt offiziell vorbei ist, warum geben Ärzte dann immer noch Covid-19-Impfungen? Und warum trägt das Gesundheitspersonal routinemäßig Gesichtsmasken?

