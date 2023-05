NIH erlaubt EcoHealth Alliance die Wiederaufnahme der Coronavirus-Forschung

Die National Institutes of Health haben diese Woche einen umstrittenen Bundeszuschuss an die EcoHealth Alliance zur Untersuchung des Risikos eines Übergreifens des Fledermaus-Coronavirus wieder in Kraft gesetzt und damit die Kritik von Gesetzgebern und Biowaffenexperten auf sich gezogen.

EcoHealth ist eine in New York ansässige gemeinnützige Organisation, deren erklärtes Ziel es ist, „wissenschaftsbasierte Lösungen zur Verhinderung von Pandemien und zur Förderung des Naturschutzes“ zu entwickeln.

Im Jahr 2014 erhielt EcoHealth 3,7 Millionen Dollar vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), um das Risiko des Auftretens von Fledermaus-Coronaviren und das Potenzial für Ausbrüche in menschlichen Populationen zu untersuchen – eine Forschung, die auch die genetische Manipulation von Coronaviren umfasste, um sie für Menschen infektiöser zu machen.

Zu dieser Zeit war Dr. Anthony Fauci Direktor des NIAID, das den NIH unterstellt ist.

Fast 600.000 Dollar der 3,7 Millionen Dollar gingen an EcoHealths Mitarbeiter, das Wuhan Institute of Virology in China.

Im April 2020, unter der Trump-Administration, beendete das NIH jedoch den Zuschuss für EcoHealth aufgrund von Bedenken, dass die Organisation gegen die Zuschussbedingungen verstoßen hatte, indem sie US-Steuergelder zur Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung im Labor in Wuhan verwendete.

EcoHealth gab am Montag bekannt, dass das NIH den Zuschuss wieder gewährt hat, allerdings mit neuen Bedingungen, und dass EcoHealth mit der Duke-National University of Singapore Medical School zusammenarbeiten wird, um zoonotische Coronaviren zu untersuchen, „mit dem Ziel, die Ziele der Studie transparent zu machen“.

Dr. Peter Daszak – der insgeheim mit Dr. Ralph Baric und Fauci zusammengearbeitet hat, um die Medien und die wissenschaftliche Gemeinschaft von der Frage abzulenken, ob COVID-19 in einem Labor entstanden sein könnte – ist der Geschäftsführer von EcoHealth und der leitende Prüfarzt der Studie.

Der Abgeordnete Morgan Griffith (R-Va.), der dem Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses angehört, der mehrere schwerwiegende Verstöße von EcoHealth gegen die Vertragsbedingungen des NIH-Zuschusses aus dem Jahr 2014 feststellte, sagte, die Entscheidung, den Zuschuss wieder zu gewähren, sei angesichts der „Fahrlässigkeit und des Vertragsbruchs der Organisation mit dem NIH bei der Coronavirus-Forschung am Wuhan Institute of Virology (WIV) absolut rücksichtslos“.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Biowaffenexperte und Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, sagte gegenüber The Defender, er sei nicht überrascht, dass der Zuschuss wieder eingesetzt wurde.

„Die Beteiligten, wie die EcoHealth Alliance, Fauci, die Biden-Administration usw., wissen, dass sie den Rubikon überschritten haben und es kein Zurück mehr gibt. Und sie haben nicht vor, umzukehren, solange wir sie nicht aufhalten. So einfach ist das“, fügte er hinzu.

Boyle, der Verfasser des Übereinkommens über biologische Waffen, das als Anti-Terrorismus-Gesetz von 1989 bekannt ist und einstimmig von beiden Häusern des US-Kongresses angenommen und von Präsident George Bush Sr. unterzeichnet wurde, fügte hinzu:

Es liegt auf der Hand, dass es sich bei diesen Arbeiten um offensive biologische Kriegswaffen handelt, die gegen die Konvention und mein Anti-Terror-Gesetz für biologische Waffen verstoßen und mit lebenslanger Haft geahndet werden.

Im Januar veröffentlichte das Office of Inspector General des US-Gesundheitsministeriums (HHS) einen Bericht, in dem es um versäumte Fristen, verwirrende Protokolle und nicht ausgegebene Gelder bei der Verwaltung der Zuschüsse der EcoHealth Alliance ging, insbesondere im Kontext des Labors in Wuhan.

Daraufhin legte das HHS neue Bedingungen für den vierjährigen NIAID-Zuschuss in Höhe von 2,9 Millionen Dollar fest, unter denen EcoHealth in diesem Jahr 576.290 Dollar erhalten wird.

Nach den neuen Bedingungen ist es EcoHealth untersagt, in China zu forschen oder neue Proben von Wirbeltieren zu sammeln, und es muss eine zusätzliche Aufsicht über seine Finanzen und Buchhaltungspraktiken einführen.

Die Auflagen verbieten EcoHealth auch jegliche Arbeit mit potenziell pandemischen Erregern“, obwohl die Organisation weiterhin mit hochpathogenen Erregern“ oder infektiösen Erregern oder Toxinen“ arbeiten darf, die eine Biocontainment-Sicherheitsstufe (BSL) von 3 oder höher rechtfertigen können. Das Labor in Wuhan war ein BSL-4-Labor.

EcoHealth erhält 17 aktive Zuschüsse der US-Regierung im Gesamtwert von mehr als 50 Millionen Dollar, berichtete die Epoch Times.

Publikationen wie Nature und Science feierten die Wiedereinsetzung des Zuschusses. In Nature hieß es, die Forschung sei wichtig, um die nächste Pandemie zu verhindern“.

Science schrieb, dass die Trump-Administration die Streichung des Zuschusses forderte, „da die Behauptung, dass die COVID-19-Pandemie durch ein Leck im WIV-Labor ausgelöst wurde, nicht belegt ist“.

Der Ursprung des COVID-19-Virus ist nach wie vor umstritten, aber in den letzten Jahren sind Beweise dafür aufgetaucht, dass die „Laborleck-Theorie“ eine plausible Hypothese ist, obwohl man versucht hat, sie zu verwerfen.

Mehrere US-Behörden, ehemalige Behördenmitarbeiter und unabhängige Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass die COVID-19-Pandemie höchstwahrscheinlich durch ein Leck im Labor in Wuhan verursacht wurde. Ein im Februar veröffentlichter Bericht des US-Energieministeriums und ein im April veröffentlichter Bericht des Senats kamen beide zu dem Schluss, dass COVID-19 wahrscheinlich auf ein Leck im Labor zurückzuführen ist.