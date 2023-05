Pepe Escobar: Innerhalb der EU und der NATO braut sich Unmut zusammen

Innerhalb der EU und der NATO braut sich Unmut zusammen, da sich die alte Aristokratie und die Wirtschaftskreise Frankreichs und Deutschlands von Washington verraten fühlen, erklärte Pepe Escobar, geopolitischer Analyst und erfahrener Journalist, gegenüber dem Podcast „New Rules“ von Radio Sputnik.

„Genau genommen möchten die Amerikaner, dass Osteuropa die NATO und sogar die EU anführt, was noch weit hergeholt ist“, sagte Pepe Escobar.

„Und die neue Supermacht wäre Polen. Das ist es, was sie denken und worauf sie tatsächlich hinarbeiten. Die Franzosen und die Deutschen – und ich will nicht verallgemeinern -, vorwiegend [die] patriotische Fraktion der französischen Wirtschaft und einige Diplomaten sagen: ‚Nein, wir müssen zu unseren modernen De Gaulle-Wurzeln zurückkehren. Wir sollten unabhängig sein. Wir sollten unsere eigene ‚force de frappe‘ haben, wie sie sagen, unsere eigene Schlagkraft. Und wir sollten die NATO verlassen“, so der geopolitische Analyst weiter.

Während die Regierung Biden die gleichzeitige Konfrontation mit Russland und China vorantreibt, laufen Washingtons europäische Verbündete Gefahr, nicht nur billige Energierohstoffe, sondern auch einen führenden Handelspartner zu verlieren.

Wie die US-Strategie auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland zurückschlägt

Nach seinen Gesprächen mit Staatspräsident Xi Jinping erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am 9. April gegenüber Politico, Europa müsse seine Abhängigkeit von den USA verringern und vermeiden, in eine Konfrontation zwischen China und den USA über Taiwan hineingezogen zu werden. Er warnte davor, dass Europa „in Krisen verwickelt werden könnte, die nicht unsere sind, was es daran hindert, seine strategische Autonomie aufzubauen“.

„Als Macron sagte, wir sollten eine dritte unabhängige Supermacht sein, meinte er nicht Europa, sondern Frankreich“, so Escobar. „Und wie Sie wissen, haben die Franzosen immer noch diese Vorstellung von sich selbst als eine immerwährende westliche Macht (…) Sie träumen immer außerdem von Napoleon, wobei sie sich nicht einmal auf Napoleons Niederlagen beziehen, wie in Russland, sondern auf Napoleon in seiner Blütezeit. Es ist also ein sehr kompliziertes, gemischtes Gefühlsumfeld. Und die Frage der Souveränität ist entscheidend. In Frankreich hat man immer noch eine Vorstellung von Souveränität im Kopf, die aus der Aufklärung stammt“.

Am 11. April hielt Macron seine Grundsatzrede im niederländischen Den Haag und betonte, dass Europa inmitten der anhaltenden Krise seine eigene Wirtschaft und Sicherheit fördern müsse. Bemerkenswerterweise flog der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki nach Washington, um die Wirtschafts- und Verteidigungsbeziehungen zu den USA zu stärken, die „unsere Sicherheit in Europa garantieren“, wie es in Warschau heißt, während Macron seine Vision der strategischen Autonomie Europas darlegte.

Obwohl Macron wegen seines offensichtlichen Dissenses von US-Gesetzgebern kritisiert wurde, meldete sich etwa eine Woche später der britische Außenminister James Cleverly zu Wort und warnte in einem Interview mit dem Guardian am 19. April davor, dass Großbritannien „die Rollläden herunterlassen“ solle. In einer Rede im Mansion House in der Londoner City sechs Tage später beharrte Außenminister Cleverly darauf, dass kein bedeutendes globales Problem ohne Peking gelöst werden könne, und argumentierte, dass „ein stabiles, wohlhabendes und friedliches China gut für Großbritannien und gut für die Welt ist“.

Im Gegensatz dazu schweigen die deutschen Regierungsvertreter weitgehend, was kaum verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sich die Nation „immer noch in einer Neokolonie befindet, Punkt“, so Escobar.

„Und das wurde durch den ganzen Nord-Stream-Vorfall bewiesen“, sagte der erfahrene Journalist. „Aber deutsche Geschäftsleute sprechen bereits darüber. Und es gibt eine Unterströmung von sehr, ich würde sagen, ausgesprochen geheim, denn es gibt gelegentlich ein Leck. Deutsche Geschäftsleute und Teile der alten deutschen Aristokratie diskutieren im Grunde untereinander und sagen: ‚Wir müssen diese Ampelregierung loswerden, die mit diesen Grünen völlig verrückt ist. Und wir sollten wieder eine Art Bismarck-Pakt mit Russland schließen, dann können wir unsere Bestimmung als Handelsmacht Nummer eins in Europa und eine der besten in der Welt erfüllen“. Handel, vorwiegend mit Russland, China und dem Rest Asiens. Und wir werden die amerikanische Dominanz weitgehend loswerden. Aber das ist im Moment noch eine Unterströmung, die sehr geheim gehalten wird. Aber man hört dies immer wieder von hervorragend vernetzten deutschen Geschäftsleuten. Frankreich und Deutschland machen sich also auf hoher Ebene bereits Gedanken über das Umfeld nach der EU/NATO.“

Verrät die deutsche Regierung nationale Interessen?

Deutschland scheint der größte Verlierer des von den USA angeführten Anti-Russland- und Anti-China-Kurses zu sein, da es sowohl des EU-Flaggschiffs als auch des Status eines europäischen Kraftwerks beraubt worden ist. Nach dem Beginn der russischen Militäroperation (SMO) zwang Washington Berlin, sich dem weitreichenden Energieembargo des Westens gegen Russland anzuschließen.

Deutschland hatte sich seit den 1970er-Jahren auf Moskaus Gaspipelines verlassen. Der deutsche Chemiegigant BASF bezeichnete russisches Gas einmal als „die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie“. Nach der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines – die laut dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour Hersh von US-amerikanischen und norwegischen Agenten durchgeführt wurde – sind deutsche Mittelständler und Industriegiganten gezwungen, ihren Standort zu verlagern, da die Energiepreise ins Bodenlose fallen.

„Das Problem ist: Was wollen die deutschen Unternehmen? Sie möchten genau das Gleiche wie die Chinesen. Sie wollen in der ganzen Welt Geschäfte machen“, sagte Escobar. „Sie waren bereits vor der BBS, vor den Sanktionen und vor der Bombardierung der Nord Stream eine erstklassige Handelsmacht auf dem Weg zu einer Supermacht. Und jetzt gehen sie zurück in die Zeit vor 100 Jahren, um es in Xi Jinpings Sprache zu sagen. Und die Einzigen, die das wirklich sehen, sind deutsche Geschäftsleute, offensichtlich nicht die Politiker.“

„Alle politischen Parteien in Deutschland haben es einfach nicht verstanden. Sie sind alle ideologisch und folgen den Empfehlungen aus der DC. Als [Bundeskanzler Olaf] Scholz nach Peking reiste, hatte er eine große deutsche Wirtschaftsdelegation dabei. Sie diktierten faktisch die Tagesordnung. Schauen Sie, Sie können sagen, was Sie wollen, aber wir sind hierhergekommen, um mit den Chinesen Geschäfte zu machen. Das ist es, was wir benötigen.‘ Wissen Sie, das Problem ist, dass sie bei der Bombardierung von Nord Stream kein Mitspracherecht hatten, weil sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und sagten: „Wow, wir haben gerade unsere billige Energiequelle verloren, was haben wir als Ersatz? Nichts. Können Sie sich also vorstellen, dass Sie ein deutscher Geschäftsmann wären, der seine Regierung ansieht und sagt: ‚Meine Regierung hat mich verraten, hat mein Land verraten?‘ Das ist Verrat. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit“, so der erfahrene Journalist weiter.

Unterdessen demonstriert Berlin einen stillen Dissens: Scholz hat ein chinesisches Investitionsabkommen für den Hamburger Tollerort-Hafen durchgesetzt, trotz des lautstarken Unmuts Washingtons und der Einwände der deutschen Grünen und der FDP. Berichten zufolge will der Bundeskanzler das Geschäft noch vor dem geplanten deutsch-chinesischen Gipfel am 20. Juni in Berlin abschließen. In der westlichen Presse wird sein Bemühen als Versuch gewertet, deutsche Wirtschaftsinteressen zu schützen.

Souveränität ist der Schlüssel zum internationalen Dialog

„Wir leben immer noch in den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs“, so Escobar. „Dazu gehört alles, der Defätismus der Franzosen, die Tatsache, dass sie im Zweiten Weltkrieg zerschlagen wurden. Auf deutscher Seite gibt es psychologische Narben, die auch nach Jahrzehnten nur schwierig zu heilen sind, ein Schuldkomplex, ein gigantischer Schuldkomplex. Und die Tatsache, dass sie intellektuell wissen, sie können verstehen, dass sie eine Kolonie sind, aber sie finden keinen Weg, sich zu befreien.

Dennoch ist niemand daran interessiert, mit „Vasallen“ Geschäfte zu machen, so der erfahrene Journalist.

„Es war sehr, sehr interessant zu sehen, als Macron zu Xi Jinping ging, um mit ihm zu sprechen“, sagte Escobar. „Im Grunde sagte Xi Jinping zu Macron: Ich respektiere dich, wenn du dich wie ein Souverän verhältst, dann können wir eine gleichberechtigte Partnerschaft eingehen und du wirst wahrscheinlich mein Lieblingspartner in Europa sein. Wenn du dich wie eine Kolonie verhältst, habe ich keine Verwendung für dich.“

In einer Rede vor dem Valdai Discussion Club am 27. Oktober 2022 beklagte der russische Präsident Wladimir Putin ausdrücklich die Abhängigkeit Europas vom „Washingtoner Obkom“.

„Nun, wie soll man mit diesem oder jenem Partner reden, wenn dieser keine Entscheidungen trifft und jedes Mal das Obkom in Washington anrufen und fragen muss, was getan werden kann und was nicht?“ fragte Putin rhetorisch.

„Obkom“ ist ein sowjetischer Begriff für ein Regionalkomitee der Kommunistischen Partei, und Putins Verwendung dieses Begriffs ist keineswegs zufällig: Der russische Präsident hat Europas „Vasallentum“ und fehlende strategische Souveränität de facto festgenagelt.