Ein Blick in das klaffende schwarze Loch der US-Politik unter Biden

Langsam, aber sicher, fast systematisch steuern die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auf ein geostrategisches Loch zu, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Für die meisten Beobachter steht die Situation in der Ukraine im Rampenlicht, aber die natürlichen Anzeichen für den Niedergang der westlichen Hegemonie liegen woanders.

In den jüngsten Nachrichten traf sich der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit seinem Amtskollegen Rajnath Singh von der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Schoigu zufolge zielen die USA und die übrigen westlichen Verbündeten darauf ab, Russland strategisch zu besiegen und eine Bedrohung für China zu werden, um eine jahrzehntealte Hegemonie (Imperium) aufrechtzuerhalten. Dies war, bevor die beiden Verteidigungsminister vereinbarten, die langjährigen Verteidigungsbeziehungen zu vertiefen. Seit der Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland begonnen hat, ist Indien zu einem Hauptpfeiler der russischen Exporte geworden, nicht nur von Waffen.

Die russische Rüstungsindustrie deckt fast die Hälfte des Bedarfs an Waffen und Material für das indische Militär. Ferner ist Indien seit dem wirtschaftlichen und militärischen Angriff der USA auf Russland zum wichtigsten Importeur von russischem Erdöl auf dem Seeweg geworden. Und Indien zahlt für dieses Öl in anderen Währungen als dem Dollar. Hier stößt die amerikanische Hegemonie auf den bodenlosesten Treibsand. Jetzt fordern die BRICS eine neue internationale Währung, die durch Gold und andere Rohstoffe und nicht nur durch Versprechungen der Bankenelite gestützt wird. Der chinesische Yuan hat bereits den Dollar als meistgehandelte Währung auf dem russischen Markt abgelöst. Es ist wichtig anzumerken, dass die BRICS-Länder jetzt die Vereinigten Staaten und die gesamte G7-Gruppe der vermögendsten Länder in Bezug auf das BIP übertreffen.

An der Heimatfront sind die westlichen Nationen unter der Führung der Vereinigten Staaten in einen ultraliberalen Sumpf eingetaucht, der Tradition, Kultur und das Erbe von Hunderten Millionen Menschen in einen dystopischen Albtraum hineinzieht, der zweifellos eintreten wird. Als ich also las, dass der US-Bundesstaat Florida Bücher wie John Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“ verboten hat, war ich erstaunt. Dieses und andere Verbote zeitloser Klassiker erinnerten mich an die feierliche Bücherverbrennung der Deutschen Studentenschaft (DSt) in Nazideutschland und Österreich in den 1930er-Jahren. Andere Autoren, die aus Schulbibliotheken verbannt wurden, sind Margaret Atwood, Aldous Huxley und die Kinderbuchautorin Jewell Parker Rhodes.

Bei näherer Betrachtung fand ich heraus, dass die Situation im traditionell konservativen Texas sogar noch deutlicher ist. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 800 Bücher verboten, darunter Titel von Theodore Geisel (Dr. Seuss), J.K. Rowling, Tom Clancy, Harper Lee, William Shakespeare, Mark Twain und vielen anderen. Es scheint, als ob die liberale Elite, die im sogenannten „Westen“ das Sagen hat, entschlossen ist, die Geschichte und die jungen Köpfe, die das Amerika von morgen gestalten werden, umzugestalten – und das heißt, den Geist zu verbiegen.

US-Präsident Joe Biden hat zu Protokoll gegeben, dass Gesetze, die LGBTQ-Rechte einschränken, „grausam“ und „fast sündhaft“ sind. Seine Äußerungen fielen in eine Zeit, in der die Gesetzgeber in Florida Gesetze verabschiedeten, die Diskussionen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Unterricht der Grundschulen verbieten. Dieselben Gesetzgeber, die versuchen, die Gehirnwäsche zurückzudrängen, erwägen auch Gesetzesentwürfe, die die medizinische Versorgung, einschließlich Pubertätsblocker, Hormontherapie und Operationen, für Transgender-Jugendliche blockieren. Die Konservativen in Florida und anderen Bundesstaaten sind auch dabei, den Gerichten eine Notzuständigkeit für Kinder einzuräumen, die eine geschlechtsangleichende Behandlung erhalten könnten. Für uns sogenannte „Baby Boomer“ ist die Tatsache, dass solche Gesetze überhaupt notwendig sind, direkt aus den schlimmsten Teilen der Heiligen Bibel. Die Moral ist jedoch nur ein großes Problem.

Schließlich scheffeln drüben in Babylon (früher NYC) die Chefs der großen westlichen Ölkonzerne, Unternehmen und Privatfonds Gewinne wie nie zuvor. Genau in diesem Moment steht die amerikanische Mittelschicht vor dem Zusammenbruch wegen fiskalischer Betrügereien und schlechter Geopolitik; ExxonMobile, Shell, Chevron und andere große Ölkonzerne haben in der Ukraine-Krise groß gewonnen. Chevron, ExxonMobil, Shell, BP und TotalEnergies haben 134 Milliarden Dollar an überschüssigen Gewinnen in US-Schulden gemacht; die Menschen von Atlanta bis Edinburgh, Großbritannien, werden in Armut versinken. 2022. In der Zwischenzeit sehen die Menschen im Alltag die Ausgaben für den militärisch-industriellen Komplex und nicht für die amerikanische Infrastruktur als die große „Sünde“ an und halten die Kinder nicht davon ab, sich selbst unwiderruflich zu verstümmeln. Hier in Griechenland werden einige der erfolgreichsten Unternehmen des Landes mit Brettern vernagelt, während Spitzenpolitiker dabei erwischt werden, ihre Opposition auszuspionieren, und Schlimmeres. Biden spricht über „Sünde“, als ob er überhaupt wüsste, was der Sonntagsschullehrer gelehrt hat. Es ist wahnsinnig, das zu beobachten. Alles, was wir wissen, ist, dass Leute wie Tucker Carlson die Axt in die Hand bekommen, weil sie die Pharmakonzerne anprangern. Die Wahrheit ist heutzutage eine Sünde.

Die russophobe Politik des Westens, die darauf abzielt, das weltweit größte Land zu zerstören, ist der Katalysator für eine mit Sicherheit weitaus verheerendere Katastrophe. Wenn überhaupt, haben nur wenige Analysten darüber spekuliert, wie Russland aussehen würde, wenn es wie Jugoslawien aufgeteilt würde. Wenn Sie sich vorstellen können, was nach dem Fall Roms geschah, sollte es nicht schwer sein, sich Dutzende von machthungrigen lokalen Oligarchen vorzustellen, die Nachbarn wie ein Valentinstag-Massaker des 21. Jahrhunderts erschießen. Hat jemand darüber nachgedacht, was die Auswirkungen von zwei Dutzend atomar bewaffneter Teilstaaten sein könnten? Was würde an die Stelle des modernen Russland treten? Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Das Problem im Fokus sind die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten, die mit Warpgeschwindigkeit in ein Schwarzes Loch fliegen, das niemand erforscht hat. Und wir sind alle mit dabei.

Phil Butler ist ein politischer Forscher und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.