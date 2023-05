Wo man in einer Krise nicht sein sollte

Seit vielen Jahren gibt es Stimmen, die eine Wirtschaftskrise voraussagen – nicht nur eine ein- oder zweijährige Rezession, sondern eine ausgewachsene Große Depression, die alles in den Schatten stellen würde, was wir zu unseren Lebzeiten erlebt haben.

Das mag übertrieben erscheinen, aber historisch gesehen ist es die Norm, dass etwa alle achtzig Jahre eine Zeit großer Umwälzungen eintritt. Und obwohl einige von uns schon vor vielen Jahren damit begonnen haben, die Große Depression zu analysieren und zu kommentieren, ist uns allen klar, dass wir jetzt an der vordersten Front der Krise stehen.

Alle traditionellen Warnzeichen sind vorhanden, und obwohl sich die Technologie im Laufe der Jahrtausende erheblich verändert hat, hat sich das menschliche Verhalten nicht verändert. Wir erleben dieselben Symptome wie bei den großen Zusammenbrüchen der Vergangenheit, die mindestens bis zum Römischen Reich zurückreichen.

Wir erleben also nicht nur die Anfangsphase eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs, sondern auch die damit einhergehenden Ereignisse, wie die fast vollständige Korruption der politischen Struktur, die Entwicklung hin zu einer totalitären Herrschaft, die Zerstörung der Währungen und den Verlust des Vertrauens in die Führung auf breiter Front. Ganz nebenbei erleben wir auch noch einen Verfall von Logik und Moral und einen schwindenden Sinn für Menschlichkeit.

Das ist eine ganze Menge, doch leider befinden wir uns erst in der ersten Phase des Zusammenbruchs. Es wird noch ein ganzes Stück schlimmer werden, bevor es besser wird.

Wenn die Wirtschaft ernsthaft zusammenbricht, werden wir Zeuge einer Bevölkerung werden, die nicht in der Lage sein wird, sich schnell auf die Symptome der Krise einzustellen, die in Häufigkeit und Ausmaß zunehmen. Die Reaktion darauf wird zunächst Schock sein (die Unfähigkeit zu begreifen, dass das Unmögliche eingetreten ist), dann Angst (ein Zustand der Verwirrung und der Unfähigkeit, sich an die sich schnell verändernden Bedingungen anzupassen) und schließlich Wut.

Diese letzte Entwicklung sollte uns allen zu denken geben, denn es ist die Phase, in der diejenigen, die am stärksten betroffen sind, erkennen, dass sie nur sehr wenig machen können, um zur Normalität zurückzukehren. Wenn sie feststellen, dass sie die Schuldigen nicht in den Griff bekommen, lassen sie ihre Wut an demjenigen aus, der in ihrer Nähe ist – aneinander.

Es stellen sich also die Fragen: Wo werden diese Probleme am weitesten verbreitet sein? Wo wird es Situationen geben, die so weit wie möglich vermieden werden sollten, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass wir zu Kollateralschäden der Krise werden?

Nachdem ich frühere ähnliche historische Perioden studiert habe, kann ich bestätigen, dass dies eine Frage ist, die leider eine umfassende und komplexe Antwort erfordert. Als grobe Richtschnur lassen sich jedoch drei Überlegungen anführen, die übergreifend sein werden.

Unabhängig von allen anderen Bedenken, die den Leser individuell betreffen können, tun alle Personen gut daran, sich von den folgenden Ländern (so weit wie möglich) fernzuhalten:

Länder der Ersten Welt

Seit 1945 sind die Länder der Ersten Welt (die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, Japan, Kanada, Australien und Neuseeland) in Bezug auf Wohlstand und Macht führend in der Welt. Unter der treibenden Kraft der USA haben sie nicht nur die Fortschritte der letzten achtzig Jahre geschaffen, sondern auch die Fäulnis, die zu der aktuellen Krise geführt hat. Daher sind diese Länder nicht nur die Länder, in denen wir die dramatischste Unterdrückung der Menschen erleben, sondern sie werden auch den stärksten wirtschaftlichen, politischen und soziologischen Niedergang erleben.

Obwohl diese Länder bis in jüngster Vergangenheit die attraktivsten Orte zum Leben zu sein schienen, kehrt sich dieser Zustand jetzt um, und in den kommenden Jahren werden sie den Kern des Niedergangs darstellen. Als solche werden sie zu den unberechenbarsten und sogar gefährlichsten Orten werden, an denen man leben kann.

Umgekehrt werden die Länder, in denen der Wandel am geringsten sein wird, die besten Lebensbedingungen bieten. Die Länder, in denen die Bevölkerung und die Regierungen im letzten halben Jahrhundert oder länger relativ unambitioniert waren, werden die Orte sein, die sich während der Krise wahrscheinlich am wenigsten dramatisch verändern werden. Diese Tatsache ist für das wirtschaftliche, politische und soziale Wohlergehen des Lesers in dieser Zeit von großer Bedeutung.

Kalte Klimazonen

Je kälter ein Ort ist, desto weniger gastfreundlich wird er in einer Krise sein. Wenn Regierungen wirtschaftlich zusammenbrechen und scheinbar grundlegende Annehmlichkeiten nicht mehr bezahlt werden können, kümmern sich Politiker eher um ihre eigenen Bedürfnisse als um die der Menschen, die sie eigentlich vertreten sollen. Einfache Dienstleistungen wie die Schneeräumung können aus den Budgets der Städte gestrichen werden, die Kürzungen vornehmen müssen. Noch wichtiger ist, dass Sie während einer Energiekrise wahrscheinlich Zeiten erleben werden, in denen keine Wärme zur Verfügung steht. Das bedeutet nicht, dass Sie zwangsläufig erfrieren müssen, aber es bedeutet, dass das Leben viel härter wird. Außerdem können in kälteren Klimazonen keine Lebensmittel angebaut werden, sodass in den kälteren Monaten nicht einmal die Möglichkeit eines Gemüsegartens besteht.

Städte

Dies ist bei Weitem das risikoreichste der drei Probleme. Je höher die Bevölkerungsdichte ist, desto größer ist das Risiko. Je größer Ihr Gebäude ist, desto weniger Kontrolle haben Sie über die Versorgungseinrichtungen. Wenn das Wasser, der Strom oder die Heizung aufgrund von Energieengpässen abgestellt werden, haben Sie wenig oder gar keine Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Das bei Weitem größte Risiko in einer Stadt ist jedoch die inhärente Entpersönlichung, die selbst in den besten Zeiten besteht. Selbst wenn Sie in einem wunderschönen Wohnhaus in einer netten Gegend wohnen, werden Sie wahrscheinlich sozial von anderen isoliert sein. (Möglicherweise kennen Sie nicht einmal die Bewohner der Wohnung gegenüber.) Die Menschen in den Städten neigen dazu, einander in den besten Zeiten nicht viel zu helfen, aber in einer Krise können die Menschen um Sie herum zu einer Bedrohung Ihrer eigenen Existenz werden.

Am wichtigsten ist, dass die Lebensmittelversorgung für unbestimmte Zeit unterbrochen wird, und wie Isaac Azimov sagte: „Nach neun verpassten Mahlzeiten tötet ein Mann für Essen.“ Selbst wenn Sie in einem Geschäft in der Nähe einen Laib Brot bekommen, können Sie damit nicht nach Hause gehen, ohne überfallen zu werden. Selbst eine kurze Unterbrechung der Lebensmittellieferungen an ein Bevölkerungszentrum kann dazu führen, dass es sich lohnt, für einen einfachen Laib Brot zu töten.

Und selbst für diejenigen, die in wohlhabenden Vierteln leben, in denen die Nachbarn in der Regel höflich sind, sind ärmere Viertel nicht so weit entfernt, dass ihre Bewohner, wenn sie verzweifelt sind, nicht den kurzen Weg dorthin machen, wo sie glauben, dass andere das Nötigste haben.

Solche Zusammenbrüche, wie sie oben beschrieben wurden, treten in der Regel erst langsam, dann plötzlich auf. Diejenigen von uns, die Stadtunruhen miterlebt haben, wissen, dass sich die Spannungen aufbauen, wenn die Menschen versuchen, den normalen Anstand aufrechtzuerhalten, und dass dann ein kleines Ereignis die Unruhen auslöst. Ein stadtweiter Aufruhr kann sich spontan wie Popcorn entwickeln. In guten Zeiten kann die Polizei einen Aufruhr innerhalb weniger Tage oder Wochen niederschlagen, aber wenn es sich um einen stadtweiten Aufruhr handelt und die Ursache nicht schnell beseitigt werden kann, können sich die Unruhen über einen längeren Zeitraum hinziehen und die ehemals sicheren Straßen der Stadt in ein Kriegsgebiet verwandeln.

Natürlich ist man geneigt zu sagen: „So schlimm kann es doch nicht werden. Die Geschichte lehrt uns jedoch, dass die oben genannten Bedingungen fast immer eintreten, wenn es zu einer größeren Krise kommt.

Der Leser sollte prüfen, inwieweit er den drei oben genannten Bedingungen ausgesetzt ist. Im Idealfall sucht er sich einen Ort, an dem er die Krise aussitzen kann – ein Land, das wahrscheinlich weniger von den aktuellen Ereignissen betroffen sein wird. Er könnte einen Ort wählen, an dem es das ganze Jahr über warm ist und an dem es auch in schwierigen Zeiten reichlich Nahrung gibt. Und er kann versuchen, sich in einer Gemeinde mit geringerer Bevölkerungsdichte niederzulassen, in der sich die Nachbarn gewöhnlich gegenseitig helfen.

Doch unabhängig davon, wofür sich der Leser entscheidet, sollte er sich darüber im Klaren sein, dass die Zukunft seines Wohlergehens und das seiner Familie von den Entscheidungen abhängen kann, die er in naher Zukunft trifft.