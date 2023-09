Familienfreundliche Kanadier überfluten Ottawa und andere Städte mit einem Millionen-Marsch gegen LGBT-Indoktrination

Exklusives Filmmaterial von LifeSiteNews aus Ottawa zeigt, wie sich tausende familienfreundliche Kanadier in der Nähe des Parliament Hill formierten, denen schätzungsweise 350 Gegendemonstranten gegenüberstanden.

Tausende besorgter Eltern, Kinder und Bürger haben sich gestern Morgen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa und anderen Städten im ganzen Land versammelt, um an dem mit Spannung erwarteten Marsch von einer Million Menschen gegen die Indoktrinierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen (LGBT) in den Schulen des Landes teilzunehmen.

Exklusives Filmmaterial von LifeSiteNews zeigt, wie sich mindestens 3.000 familienfreundliche Kanadier in der Nähe des Parliament Hill in Ottawa versammeln, um gegen geschätzte 350 Gegendemonstranten zu protestieren.

Die Polizei trennt beim Million-Personen-Marsch in Ottawa zwischen familienfreundlichen Kanadiern und LGBT-freundlichen Gegendemonstranten

Laut John-Henry Westen von LifeSite, der den Marsch in Ottawa beobachtete, waren auffallend viele Kinder auf der Pro-Familien-Seite der Demonstration, während auf der Pro-LGBT-Seite, wenn überhaupt, nur sehr wenige Kinder zu sehen waren. Westen schätzt auch, dass die Pro-Familien-Seite die Pro-LGBT-Seite im Verhältnis 10:1 überwog.

Eltern mit ihren Kindern beim Million-Marsch in Ottawa

Der Marsch von einer Million Menschen am gestrigen Mittwoch, 20. September, war ein Protest von Küste zu Küste, an dem Kanadier aller Altersgruppen, Rassen und Religionen teilnahmen, um Kinder vor der LGBT-Indoktrination in Schulen zu schützen.

Der von muslimischen Kanadiern organisierte Protest stand unter dem Motto „Lasst unsere Kinder in Ruhe“ und bezog sich insbesondere auf Gender-Ideologie, nicht altersgerechte sexuelle Inhalte in Schulbibliotheken und LGBT-Propaganda.

Proteste waren in Städten in ganz Kanada geplant, wobei die Hauptveranstaltung in Ottawa stattfand, wo sich Kanadier um 9 Uhr EST auf dem Parliament Hill versammelten und um 11 Uhr in die Innenstadt marschierten.

Gegendemonstranten wurden bei den Veranstaltungen erwartet, nachdem in der vergangenen Woche Videomaterial eines Zoom-Anrufs im Internet aufgetaucht war, in dem Gewerkschaftsführer ihre Mitglieder aufforderten, sich den familienfreundlichen Maßnahmen zu widersetzen.

Proteste in Toronto, Montreal und anderen Städten des Landes

Neben der Hauptdemonstration in Ottawa gab es auch in vielen anderen Städten des Landes zahlreiche Pro-Familien-Demonstrationen.

Videomaterial aus Toronto und Calgary, das von True North in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zeigt, wie sich in beiden Städten Tausende familienfreundliche Bürger versammelten, um gegen die LGBT-Indoktrination zu protestieren.

Alexandra Lavoie von Rebel News hat ähnliche Videos aus Montreal, Quebec, online gestellt, die eine massive Präsenz von Pro-Familien-Demonstranten, Pro-LGBT-Gegendemonstranten und der Polizei zeigen.

"LEAVE OUR KIDS ALONE"



The situation is already very tense in Montreal.



The protesters from the 1 Million March 4 Children are facing counter-protesters.



There is a massive police presence on the scene.

Sheila-Gunn Reid, ebenfalls von Rebel, veröffentlichte etwas zahmere, aber ähnliche Filmaufnahmen vom Protest in Regina, Saskatchewan.

Regina: As opposed to the half dozen pro-child mutilation activists in front of the legislature, 100s of parents are gathering on the lawn as part of the One Million March 4 Children.



Rebel News journos are across the country today to cover these demonstrations.

Neben den Großstädten gab es auch in kleineren Städten wie Hamilton (Ontario), Pickering (Ontario) und Mississauga (Ontario) eine große Beteiligung an familienfreundlichen und kinderfreundlichen Demonstrationen.

