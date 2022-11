Fangt an zu sehen!

Für den Römer begann das Jahr mit dem Frühling, mit dem März. Daher die Namen von September, Oktober, November und Dezember (7.-10. Monat).

Auch wir können eigentlich die Jahre wieder im März beginnen.

Am 14. März 2020 warnte die Bundesregierung vor „Fake-News.“ Einige Verschwörungsspastis und Ewiggestrige würden die total falschen Gerüchte streuen, die Regierung plane irgendwelche total krassen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Dies sei alles voll Lüge und so. Gleichzeitig wurden wegen der immer größer werdenden Virusgefahr und sich potentiell in den Straßen stapelnden Leichen schon mal alle großen Veranstaltungen abgesagt. Wenige Tage später war es dann so weit: Die Schulen waren geschlossen und auch sonst sollten nur noch die Essentiellen zur Arbeit gehen, die Notwendigen, die Unverzichtbaren.

Irgendwann im Fastschonsommer