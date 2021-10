Farmer Bill und der große Reset – neue Erkenntnisse

Mercola.com

Bill Gates hat in den gesamten USA Ackerland aufgekauft. Derzeit besitzt er 100.000 Hektar Ackerland und weitere 10.000 Hektar nicht-landwirtschaftliches Land.

Sein beträchtlicher Landbesitz stärkt den ohnehin schon enormen Einfluss von Gates auf die Landwirtschafts- und Lebensmittelpolitik weiter

Im Jahr 2006 rief Gates zusammen mit der Rockefeller Foundation AGRA ins Leben. Nach 14 Jahren hat der Einfluss von AGRA die Situation in den 18 afrikanischen Ländern, auf die dieses „philanthropische“ Projekt abzielt, erheblich verschlechtert. Der Hunger nahm unter der Leitung von AGRA um 30 % zu und die Armut auf dem Lande stieg dramatisch an.

Gates‘ Philanthropie schafft für jedes Problem, das er zu lösen verspricht, mehrere neue und lässt sich am besten als „Philanthrokapitalismus“ beschreiben. In den seltensten Fällen helfen seine Initiativen tatsächlich der lokalen Gemeinschaft. Die einzigen, die davon profitieren, sind seine Unternehmensverbündeten und Gates selbst.

Gates‘ globalistischer Ansatz in der Landwirtschaft hat verheerende Folgen für die Nachhaltigkeit der Ernährung und der Umwelt im Allgemeinen und die lokale Ernährungssicherheit im Besonderen. Wir müssen die globalistische Maschinerie demontieren und zu regenerativen landwirtschaftlichen Methoden übergehen, die sich als erfolgreich erwiesen haben.

Dieser Artikel wurde bereits am 12. März 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Was die meisten nicht wissen: Bill Gates hat über verschiedene Tochtergesellschaften Ackerland in den USA aufgekauft. Gegenwärtig besitzt er etwa 100.000 Hektar Ackerland und weitere 10.000 Hektar nicht-landwirtschaftliches Land.

Viele Medien behaupten zwar, dass Gates damit der größte Ackerlandbesitzer in den USA ist,1 aber das ist vielleicht übertrieben, denn es gibt mindestens 50 andere Familien, die weitaus größere Landmassen besitzen, darunter auch Amazon-Gründer Jeff Bezos.2 Laut einer Untersuchung von USA Today3 , die im November 2019 veröffentlicht wurde, besitzt Bezos beachtliche 170.000 Hektar, von denen sich die meisten in Texas befinden.

Ist Bill Gates zu mächtig?

Wie auch immer, Gates besitzt auf jeden Fall einen beträchtlichen Teil des US-Agrarlandes, was ihn wiederum in die Lage versetzt, einen bedeutenden Einfluss auf die Richtung der amerikanischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu haben. In dem obigen Video geht Russell Brand auf einige dieser Kontroversen ein.

Wäre Gates ein Befürworter der biologischen Landwirtschaft, würde man seinen Landbesitz wahrscheinlich als eine gute Sache ansehen, aber er ist alles andere als das. Ganz im Gegenteil: Er ist nicht nur ein langjähriger Befürworter von GVO und giftigen Agrarchemikalien, sondern hat auch zu Protokoll gegeben, dass er die westlichen Nationen dazu drängt, zu 100 % auf synthetisches, im Labor gezüchtetes Rindfleischimitat umzusteigen, und er hat gegen die Versuche des Gesetzgebers gewettert, dafür zu sorgen, dass gefälschtes Fleisch ordnungsgemäß gekennzeichnet wird, da eine Kennzeichnung die öffentliche Akzeptanz bremsen würde.

Er befürwortet auch den Übergang zu anderen gefälschten und unnatürlichen Nahrungsquellen, wie zum Beispiel einer Mikrobe, die in einem Yellowstone-Geysir gefunden wurde. Diese Mikrobe ist reich an Proteinen und kann laut Gates „in eine Vielzahl von Lebensmitteln mit einem geringen Kohlenstoff-Fußabdruck verwandelt werden“. Es überrascht nicht, dass Gates finanziell in viele seiner vorgeschlagenen „Lösungen“ für die Probleme der Welt investiert, sei es Hunger, Krankheiten, virale Pandemien oder der Klimawandel.

Wie in einem langen und detaillierten Artikel von The Defender über einige von Gates‘ fragwürdigeren Unternehmungen festgestellt wurde:

Thomas Jefferson glaubte, dass der Erfolg von Amerikas beispielhaftem Kampf, das Joch des europäischen Feudalismus durch ein nobles Experiment der Selbstverwaltung zu ersetzen, von der ständigen Kontrolle der Landbasis der Nation durch Zehntausende unabhängiger Landwirte abhängt, von denen jeder ein Interesse an unserer Demokratie hat. Im besten Fall ist Gates‘ Kampagne zum Aufkauf von Amerikas landwirtschaftlichem Grundbesitz also ein Zeichen dafür, dass der Feudalismus wieder in Mode kommen könnte. Schlimmstenfalls ist sein Kaufrausch ein Vorbote von etwas weitaus Besorgniserregenderem – der Kontrolle der weltweiten Nahrungsmittelversorgung durch einen machthungrigen Größenwahnsinnigen mit Napoleonkomplex.

Meister und Befehlshaber einer gescheiterten Landwirtschaft

Der Defender fährt fort, Gates‘ „langfristige Strategie der Beherrschung von Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion weltweit“ zu beschreiben, die mit seiner Unterstützung von GVO im Jahr 1994 begann. Seit dieser Zeit sind Gates‘ „philanthropische“ Ansätze zur Bekämpfung des Hungers und der Nahrungsmittelproduktion um seine Partner aus der Technologie-, Chemie-, Pharma- und Ölindustrie herum aufgebaut, wodurch sichergestellt wird, dass er bei jedem gescheiterten Rettungsprojekt trotzdem reicher wird.

Wie bei Gates‘ afrikanischem Impfstoffunternehmen gab es weder eine interne Evaluierung noch eine öffentliche Rechenschaftspflicht“, schreibt The Defender. Die 2020-Studie ‚Falsche Versprechungen: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)‘ ist der Bericht über die 14-jährigen Bemühungen des Gates-Kartells. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die Zahl der Afrikaner, die unter extremem Hunger leiden, in den 18 Ländern, auf die Gates abzielte, um 30 Prozent gestiegen ist. Die ländliche Armut hat sich dramatisch ausgebreitet …

Unter Gates‘ Plantagensystem ist Afrikas Landbevölkerung auf ihrem eigenen Land zu Sklaven einer tyrannischen Leibeigenschaft geworden, die von High-Tech-Inputs, Mechanisierung, starren Zeitplänen, belastenden Bedingungen, Krediten und Subventionen abhängig ist … Die einzigen, die von Gates‘ Programm profitieren, sind seine internationalen Unternehmenspartner.“

Gates ist ein Unternehmensglobalist, kein Philanthrop

AGRA wurde 2006 mit finanzieller Unterstützung durch die Bill & Melinda Gates Foundation und die Rockefeller Foundation ins Leben gerufen. Obwohl es mit einer „grünen Revolution“ wirbt, um den Hunger in Afrika zu lindern, ist es schwer, sich eine weniger nachhaltige oder zerstörerische Lösung vorzustellen. Wie in „Falsche Versprechen“ berichtet

[AGRA] versprach, die landwirtschaftlichen Erträge und das Einkommen von 30 Millionen Haushalten kleiner Lebensmittelproduzenten bis 2020 zu verdoppeln und damit sowohl den Hunger als auch die Armut in den Schwerpunktländern zu halbieren. Um diese Ziele zu erreichen, erhielt AGRA über eine Milliarde US-Dollar – hauptsächlich von der Bill and Melinda Gates Foundation, aber auch von Regierungen wie den USA, Großbritannien und Deutschland. Die Studie stellt AGRA ein ausgesprochen schlechtes Zeugnis aus: Die Ertragssteigerungen bei wichtigen Grundnahrungsmitteln waren in den Jahren vor AGRA genauso gering wie während AGRA. Anstatt den Hunger zu halbieren, hat sich die Situation in den 13 Schwerpunktländern seit dem Start von AGRA verschlechtert …

AGRA schadet den Kleinproduzenten von Nahrungsmitteln, indem es sie zum Beispiel einer hohen Verschuldung aussetzt. In Sambia und Tansania waren die kleinen Nahrungsmittelproduzenten nicht in der Lage, die Kredite für Düngemittel und Hybridsaatgut nach der ersten Ernte zurückzuzahlen. AGRA-Projekte schränken auch die Wahlfreiheit der kleinen Nahrungsmittelproduzenten ein, selbst zu entscheiden, was sie anbauen wollen. Dies hat dramatische Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt. Der Schwerpunkt von AGRA liegt auf dem einseitigen Anbau von Mais. Traditionelle klimaresistente und nährstoffreiche Pflanzen sind dadurch zurückgegangen …

Darüber hinaus betreibt AGRA im Auftrag von Agrarkonzernen Lobbyarbeit bei Regierungen, um Gesetze zu verabschieden, die Düngemittelproduzenten und Saatgutkonzerne begünstigen, anstatt die kleinbäuerliche Nahrungsmittelproduktion und alternative Strukturen zu stärken.

Technologien retten, die keine sind

Es ist diese Art von eigennützigen Bemühungen, die Gates den inoffiziellen Titel des gefährlichsten Philanthropen der Welt eingebracht haben. Wie AGRA Watch, Dr. Vandana Shiva und andere festgestellt haben, schafft Gates‘ Philanthropie für jedes Problem, das er zu lösen verspricht, mehrere neue Probleme und lässt sich am besten als „Philanthrokapitalismus“ beschreiben.

Wie in dem AGRA Watch-Artikel Philanthrokapitalismus“ beschrieben: The Gates Foundation’s African Programs Are Not Charity“ (Die Afrika-Programme der Gates-Stiftung sind keine Wohltätigkeit), feststellt, sind Philanthrokapitalisten:

.. erwarten von ihren Investitionen in Sozialprogramme oft langfristig finanzielle Erträge oder sekundäre Vorteile. Philanthropie wird zu einem weiteren Teil des Motors für Profit und Unternehmenskontrolle. Die Strategie der Gates-Stiftung für ‚Entwicklung‘ fördert in Wirklichkeit die neoliberale Wirtschaftspolitik und die Globalisierung der Unternehmen.

In dem vorgestellten Video zitiert Brand auch Shiva, den Mitbegründer von Regeneration International, der sich wie folgt zu Gates‘ Bemühungen um die Verbesserung der Landwirtschaft in Indien äußerte:

Als Bill Gates den indischen Landwirten seine ‚Rettungstechnologien‘ aufzwang, profitierten davon nur Gates und seine multinationalen Partner. Er gab der Regierung und einem Unternehmen namens Digital Green Geld und machte extravagante Versprechungen, die indische Landwirtschaft digital umzugestalten. Dann brachte Gates in Zusammenarbeit mit seinen gekauften Regierungsbeamten Kameras und elektronische Sensoren in den Häusern und auf den Feldern der indischen Bauern an. Er nutzte ihre Mobiltelefone, die er ihnen kostenlos zur Verfügung stellte, und seine Glasfaser- und 5G-Installationen, zu deren Finanzierung er die indische Telekommunikationsgesellschaft überredete, um die Erntedaten, die einheimischen Praktiken und das landwirtschaftliche Wissen der Bauern kostenlos zu katalogisieren, zu untersuchen und zu stehlen.

Dann verkaufte er sie als neue Daten an sie zurück. Anstatt die Landwirtschaft digital umzugestalten, wie er es versprochen hatte, verwandelte er die indischen Bauern in digitale Informationen. Er privatisierte ihr Saatgut und erntete die Arbeit des öffentlichen Systems. Er riss ihre Wissensbestände und Erbgut heraus und führte GVO-Saatgut und andere lächerliche Praktiken ein. Sein klares Ziel war es, die Kleinbauern vom Land zu vertreiben und die Nahrungsmittelproduktion zu mechanisieren und zu privatisieren.

Nachhaltigkeit und Globalismus sind unvereinbar

Immer wieder hat der globalistische Ansatz von Gates in der Landwirtschaft verheerende Folgen für die Nachhaltigkeit der Ernährung und der Umwelt im Allgemeinen und die lokale Ernährungssicherheit im Besonderen. Indien und Afrika sind nur zwei der offensichtlichsten Beispiele. Es funktioniert einfach nicht. Für Gates und seine Verbündeten aus der Wirtschaft ist es jedoch profitabel und fördert den technokratischen Plan, die Welt zu beherrschen, indem man sich alle Ressourcen der Welt aneignet.

Das von Gates finanzierte Weltwirtschaftsforum, das von der technokratischen Galionsfigur Klaus Schwab gegründet wurde, ist nur eine der globalen Nichtregierungsorganisationen, die Gates‘ zerstörerische Agrar- und Nahrungsmittelfälschungsagenda unterstützen. Wie The Defender berichtet, wurde der Great Reset offiziell auf einem Gipfel des Weltwirtschaftsforums im Mai 2020 vorgestellt:

Es ist eine Vision für die Umwandlung der Welt in einen totalitären und autoritären Überwachungsstaat, der von Technokraten manipuliert wird, um traumatisierte Bevölkerungen zu verwalten, den Reichtum nach oben zu verlagern und den Interessen von elitären Milliardärs-Oligarchen zu dienen.

Jeder erdenkliche Aspekt des Lebens und der Gesellschaft soll nach ihrem Plan „umgestellt“ werden, einschließlich der globalen Ernährungspolitik. Angeführt wird dieser Vorstoß von einer Organisation namens EAT Forum, die sich selbst als das „Davos für Lebensmittel“ bezeichnet. Mitbegründer des EAT-Forums ist der Wellcome Trust, eine Organisation, die von GlaxoSmithKline, einem Impfstoffhersteller, an dem Gates selbst finanziell beteiligt ist, finanziert wird und mit diesem strategisch verbunden ist.

Die größte Initiative des EAT-Forums heißt FReSH und zielt darauf ab, das Lebensmittelsystem als Ganzes zu verändern. Zu den Projektpartnern dieses Vorhabens gehören Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever und Google. Laut The Defender arbeitet das EAT Forum mit diesen Unternehmen zusammen, um ‚einen Mehrwert für die Wirtschaft und Industrie zu schaffen‘ und ‚die politische Agenda zu bestimmen‘.

Wenn Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit das Ziel sind – ganz zu schweigen von individueller Freiheit -, dann müssen wir die globalistische Maschinerie zerschlagen und zu historisch bewährten Methoden zurückkehren, die nachhaltig und produktiv sind.

EAT arbeitet auch mit fast 40 Stadtverwaltungen in Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien zusammen und unterstützt das von Gates finanzierte Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) bei der Erstellung aktualisierter Ernährungsrichtlinien.

Laut Frederic Leroy, einem Professor für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie an der Universität Brüssel, arbeitet das EAT-Netzwerk eng mit einigen der größten Fleischimitatfirmen zusammen, darunter Impossible Foods und andere Biotech-Unternehmen, um gesunde, nahrhafte Lebensmittel durch Gates‘ gentechnisch veränderte Laborkonstrukte zu ersetzen, schreibt The Defender.

Demontieren Sie die globalistische Maschine, die den Erfolg untergräbt

Wenn Nachhaltigkeit und Nahrungsmittelsicherheit die Ziele sind – ganz zu schweigen von individueller Freiheit – dann müssen wir die globalistische Maschinerie abbauen und zu historisch bewährten Methoden zurückkehren, die nachhaltig und produktiv sind. Wie The Defender feststellt:

Afrikanische landwirtschaftliche Praktiken haben sich über 10.000 Jahre hinweg in Formen entwickelt, die die Vielfalt der Kulturen, Dezentralisierung, Nachhaltigkeit, Privateigentum, Selbstorganisation und lokale Kontrolle des Saatguts fördern. Die persönliche Freiheit, die diesen lokalisierten Systemen innewohnt, lässt die Bauernfamilien ihre eigenen Entscheidungen treffen: Sie sind die Herren über ihr Land, die Souveräne über ihr Schicksal. Kontinuierliche Innovationen von Millionen von Kleinbauern maximierten die nachhaltigen Erträge und die Artenvielfalt. In seiner rücksichtslosen Neuerfindung des Kolonialismus gab Gates 4,9 Milliarden Dollar aus, um dieses uralte System zu demontieren und durch eine hochtechnisierte, korporatistische und industrialisierte Landwirtschaft, chemieabhängige Monokulturen, extreme Zentralisierung und Kontrolle von oben nach unten zu ersetzen.

Er zwang kleine afrikanische Bauernhöfe zur Umstellung auf importiertes kommerzielles Saatgut, Erdöldünger und Pestizide. Gates baute die Infrastruktur der Versorgungskette für Chemikalien und Saatgut auf und setzte die afrikanischen Regierungen unter Druck, riesige Summen für Subventionen auszugeben und die Landwirte mit drakonischen Strafen und autoritärer Kontrolle zu zwingen, seine teuren Betriebsmittel zu kaufen und sich an sein Diktat zu halten.

Das Endergebnis war absehbar, doch Gates ließ sich nicht beirren. Durch die Ersetzung traditioneller, nahrhafter Pflanzen durch industrielle Nutzpflanzen – Grundnahrungsmittel für die Herstellung verarbeiteter Lebensmittel wie Mais und Soja – profitierten globale Rohstoffhändler und Junkfood-Hersteller, während die einheimische Bevölkerung wenig zu essen hatte.

Hinzu kommt, dass der massive Einsatz von Chemikalien die Böden zerstörte, was zu einem Rückgang der Ernährung und der Produktivität führte. Währenddessen haben Organisationen, die tatsächlich erfolgreich landwirtschaftliche Strategien mit erwiesener Nachhaltigkeit vorantreiben, keinen einzigen Cent von Gates erhalten.

Zur gleichen Zeit, in der Gates die Zerstörung unserer natürlichen Klimasysteme mit seiner törichten Landwirtschaftspolitik vorantreibt, hat er in eine Vielzahl von Klimawandel-Technologien investiert, die darauf abzielen, die Menge des Sonnenlichts, das die Erde erreicht, zu reduzieren15,16 und deren Nebenwirkungen das Potenzial haben, der globalen Landwirtschaft weitaus mehr Schaden zuzufügen als alles, was wir bisher gesehen haben.

Regenerative Ernährung und Landwirtschaft sind die Antwort

Wie Shiva feststellte, „bietet die regenerative Landwirtschaft Antworten auf die Bodenkrise, die Nahrungsmittelkrise, die Klimakrise und die Krise der Demokratie“. Was genau ist also regenerative Landwirtschaft? Mit den Worten von Ronnie Cummins, dem Gründer und Direktor der Organic Consumers Association:

Regenerative Landwirtschaft und Tierhaltung ist die nächste und höhere Stufe der biologischen Ernährung und Landwirtschaft, nicht nur frei von giftigen Pestiziden, GVO, chemischen Düngemitteln und Massentierhaltung und daher gut für die menschliche Gesundheit, sondern auch regenerativ in Bezug auf die Gesundheit des Bodens, der Umwelt, der Tiere, des Klimas und der ländlichen Lebensgrundlagen.

Eine führende Organisation für diese Bewegung ist Regeneration International, die derzeit 400 Mitgliedsorganisationen in mehr als 60 Ländern hat. Sie arbeitet daran, „Best Practices“ rund um den Globus zu identifizieren, um die Verbreitung der regenerativen Landwirtschaft überall zu erleichtern.

Letztendlich soll die regenerative Landwirtschaft zur Norm werden und nicht nur eine Nischenalternative zu dem derzeit vorherrschenden degenerativen Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Landnutzungssystem auf chemischer Basis darstellen. Sie können zu diesem Prozess beitragen und ihn beschleunigen, indem Sie darauf achten, wo Sie Ihre Lebensmittel kaufen und welche Arten von Lebensmitteln Sie kaufen, und/oder indem Sie Ihren eigenen regenerativen Garten anlegen.

Regeneration International hat eine praktische Karte mit regenerativen Bauernhöfen, die Ihnen helfen kann, lokale Erzeuger verschiedener Lebensmittel rund um den Globus zu finden. Wenn Sie in den USA leben, können Ihnen auch die folgenden Organisationen helfen, lokale Quellen für frische Lebensmittel zu finden.

Demeter USA – Demeter-USA.org bietet ein Verzeichnis von zertifizierten biodynamischen Betrieben und Marken.

Weston A. Price Foundation – Weston A. Price hat in den meisten Bundesstaaten Ortsverbände, und viele von ihnen sind mit Einkaufsgemeinschaften verbunden, in denen Sie problemlos Bio-Lebensmittel kaufen können, einschließlich grasgefütterter Rohmilchprodukte wie Milch und Butter.

The Cornucopia Institute – Das Cornucopia Institute unterhält webbasierte Tools, die alle zertifizierten Bio-Marken von Eiern, Milchprodukten und anderen Waren auf der Grundlage ihrer ethischen Herkunft und authentischen landwirtschaftlichen Praktiken bewerten und so die CAFO-„Bio“-Produktion von authentischen ökologischen Praktiken unterscheiden.

American Grassfed Association (AGA) – Das Ziel der American Grassfed Association ist es, die grasgefütterte Industrie durch Regierungsbeziehungen, Forschung, Konzeptmarketing und öffentliche Bildung zu fördern. Auf ihrer Website können Sie auch nach von der AGA zugelassenen Erzeugern suchen, die nach strengen Standards zertifiziert sind. Dazu gehört, dass die Tiere zu 100 % mit Grünfutter aufgezogen werden, dass sie auf der Weide aufwachsen und niemals in einem Mastbetrieb gehalten werden, dass sie niemals mit Antibiotika oder Hormonen behandelt werden und dass sie auf amerikanischen Familienbetrieben geboren und aufgezogen werden.

Grassfed Exchange – The Grassfed Exchange bietet eine Liste von Erzeugern, die biologisches und grasgefüttertes Fleisch in den USA verkaufen.

