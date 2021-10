Exklusiv: Frau, die durch COVID-Impfstoff geschädigt wurde, bittet Gesundheitsbehörden um Hilfe, während die Nachrichtenagentur die Geschichte auf Druck von Pfizer löscht

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender erzählte Kristi Dobbs, wie sie neun Monate damit verbracht hat, die Gesundheitsbehörden aufzufordern, die neurologischen Schäden zu untersuchen, die sie nach dem Impfstoff von Pfizer erlitten hat, und wie sie und andere versuchen, die möglichen Risiken des Impfstoffs bekannt zu machen.

Kristi Dobbs, eine 40-jährige Dentalhygienikerin aus Missouri, sagte, sie könne nicht mehr arbeiten, nachdem sie durch den COVID-Impfstoff von Pfizer verletzt wurde. Sie hat die letzten neun Monate damit verbracht, die US-Gesundheitsbehörden aufzufordern, die neurologischen Schäden, die sie und andere erlitten haben, zu untersuchen, in der Hoffnung, eine Behandlung zu finden.

Seit sie geimpft wurde, hat Dobbs 16 verschiedene Ärzte aufgesucht. Sie hat 22 verschiedene Medikamente zur Behandlung von mehr als 20 verschiedenen Symptomen eingenommen – keines davon hatte sie vor der Impfung.

Dobbs sagte, sie und andere, die nach einer COVID-Impfung neurologische Schäden erlitten, hätten ihre Erfahrungen mit einem Reporter geteilt, in der Hoffnung, das Bewusstsein für ihre Erfahrungen zu schärfen.

Die Geschichte wurde jedoch nie veröffentlicht, weil nach Aussage des Reporters ein „höherer“ Mitarbeiter von Pfizer Druck auf die Nachrichtenagentur ausübte, die Geschichte fallen zu lassen.

Dobbs erhielt ihre erste und einzige Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Januar. In der Klinik, in der ihr der Impfstoff verabreicht wurde, trat sofort eine unerwünschte Reaktion auf.

„Kaum hatte ich mich nach der Impfung in den Überwachungsbereich gesetzt, spürte ich ein merkwürdiges Kribbeln in meinem linken Arm, wo ich gerade geimpft worden war“, schrieb Dobbs. „Ich hatte sofort eine prä-synkopische Episode, bei der ich dachte, ich würde ohnmächtig werden, Herzklopfen, einen erhöhten Puls, verstärkte Atmung und einen Blutdruckanstieg, der im Bereich eines schlaganfallwürdigen Wertes lag.“

Dobbs wurde weitere 45 Minuten lang überwacht. Als ihr Blutdruck in einen erträglichen Bereich sank, wurde sie entlassen.

Dobbs sagte, die Leute, die sie überwachten, hätten ihre Symptome als Panikattacke oder Hitzewallung abgetan. Aber sie hatte noch nie Angst vor Impfungen, Blutabnahmen oder Nadeln gehabt. „Als Hygienikerin habe ich Injektionen in den Mund verabreicht, also war das für mich keine große Sache“, so Dobbs.

Drei Tage später wachte Dobbs mitten in der Nacht auf und glaubte, dass ihr ganzes Bett wackelte, aber ihr Mann sagte, er habe es nicht gespürt. Sie bemerkte auch, dass ihre linke Hand zitterte und bebte, dachte aber, dass das vielleicht vom Kaffeegenuss herrührte.

Am nächsten Tag verspürte Dobbs einen stechenden Schmerz in ihrem linken Schulterblatt und ein Zittern und Beben in beiden Händen. Mit jedem weiteren Tag verschlimmerten sich ihre Symptome. „Am 10. Tag hatte ich unerträgliche Schmerzen“, sagte Dobbs.

Am 28. Januar ging Dobbs zu einem Chiropraktiker in St. Louis, um herauszufinden, was die Ursache für den stechenden Schmerz in ihrem Schulterblatt und die ausstrahlenden Schmerzen und das Zittern in beiden Armen war. Der Chiropraktiker vermutete, dass sie eine Rippe verdreht hatte, und stellte sie ein.

Am nächsten Morgen wachte Dobbs mit extremen Schmerzen und Zittern am ganzen Körper auf.

Dobbs schrieb:

Am 30. Januar bin ich in der Notaufnahme mit stechenden Schmerzen im linken Schulterblattbereich, Ganzkörperzittern, Parästhesien von Kopf bis Fuß, geschwollenen Lymphknoten, Tinnitus, Schwindel, Kopfschmerzen und einem seltsamen inneren Vibrationsgefühl.

Der Notarzt meint, ich hätte Muskelkrämpfe, und meint, ich sei gestresst, weil meine Schwiegermutter [die gegen Krebs kämpfte] so viel reist, also [verschrieb er] Flexeril und Medrol.

Am 1. Februar besuchte Dobbs eine örtliche Chiropraktikerin, um zu sehen, ob sie bei den Symptomen helfen konnte. Während sie sich unterhielten, bemerkte die Chiropraktikerin Dobbs‘ Zittern, Körperzittern und „super hohen“ Blutdruck.

Dobbs schrieb:

Zu diesem Zeitpunkt habe ich Probleme, meinen Blutdruck zu regulieren, und sie weiß, dass dies für mich untypisch ist. Sie fragt mich, was ich anders gemacht habe, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, und mir fällt nichts ein, außer dem Impfstoff von Pfizer.

BINGO … Das war’s“, sagt sie! Sie hält sofort inne und sagt mir, dass ich einen Termin bei meinem Hausarzt machen muss.“

Am 2. Februar, als Dobbs ihren Hausarzt aufsuchte, hatte sie sichtbares Zittern und Parästhesien am ganzen Körper. „Mein Arzt hatte keine Ahnung, ob das mit den Impfungen zusammenhängen könnte, aber er hat es nicht ausgeschlossen“, sagte Dobbs. „Es war zu neu, um es zu erkennen, und sie hatte keine Kenntnis von irgendwelchen Reaktionen.

Der Arzt empfahl Medikamente gegen Angstzustände, führte Labortests durch, unterzog sie einer körperlichen Untersuchung und schickte sie wieder weg. Kurz darauf hatte Dobbs Probleme mit schweren Beinen und Schwierigkeiten beim Gehen und Treppensteigen, so dass sie keine Nadelstiche in ihren Beinen mehr spürte.

Am 5. Februar ging Dobbs in die Notaufnahme, weil sie sagte, sie fühle sich, als würde sie sterben.

Sie sagte:

„Ich hatte Parästhesien am ganzen Körper, inneres Zittern/Vibrationen, essentielles Zittern in meinen Händen, Zittern in meinen Armen und Beinen, Müdigkeit, Gehirnnebel, Muskelschmerzen und -schwäche, Beckenschmerzen, unregelmäßige Menstruationszyklen mit starken Blutungen und dicken Gerinnseln, Hautausschläge, Tinnitus, Probleme mit der Temperaturregulierung, geschwollene Lymphknoten, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Schwindel/Gleichgewichtsstörungen, Probleme mit der Blutdruckregulierung, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzklopfen, nächtliche Krämpfe oder Pseudokrämpfe und Schlaflosigkeit. „

Wie viele andere, bei denen neurologische Reaktionen auf COVID-Impfstoffe aufgetreten sind, unterzog sich Dobbs einer CT-Untersuchung, deren Ergebnisse normal waren. Andere Tests wurden nicht durchgeführt.

„Die Ärzte schlossen nicht aus, dass es sich um eine Impfung handelte, aber sie wussten nicht, was sie tun sollten oder wie sie es behandeln sollten, wenn es so wäre“, sagte Dobbs. „Ich bekam ein weiteres Medikament gegen Angstzustände, das mir nicht half, und wurde an einen Neurologen überwiesen. In der Zwischenzeit verstärkten sich meine Erschütterungen, der Hirnnebel und andere Symptome.“

Dobbs suchte am 12. Februar einen Neurologen auf, der Tests, ein MRT und Blutuntersuchungen anordnete. Das MRT war normal, und Dobbs wurde ein weiteres Medikament verschrieben. Dobbs begann auf eigene Faust nach Antworten zu suchen.

Sie sagte:

„Ich suchte auf eigene Faust nach Antworten und stieß auf einen Artikel in Neurology Today mit einem Kommentar am Ende des Artikels von einer Gastroenterologin im Ruhestand, die durch den Impfstoff verletzt worden war, und sie hinterließ ihre E-Mail-Adresse. Das war der Tag, an dem ich wusste, dass ich mit meinen Impfschäden nicht allein war. Ich hatte Dr. Danice Hertz gefunden. Sie stand auch mit einigen anderen Geschädigten in Kontakt.“

Dobbs sagte, dass sie und andere eine private Social-Media-Gruppe gründeten, um zusammenzuarbeiten, weil ihre örtlichen Ärzte nicht wussten, was sie tun sollten, und „Elite-Ärzte“ entweder nicht wussten, was sie tun sollten, oder „nicht bereit waren, uns zu helfen.“

Laut Dobbs wuchs die Gruppe für Impfschäden innerhalb von zwei Tagen um 400 %, und in weniger als einem Jahr hatten Tausende von Geschädigten zueinander gefunden. „Bald wussten wir alle, dass wir nicht allein waren, aber noch hatte niemand Antworten“, sagte sie.

„Danice [Hertz] hat jeden Tag Ärzte per E-Mail um Hilfe gebeten“, sagte Dobbs, „und erst am 9. März erreichte sie Dr. Avindra Nath von den National Institutes of Health (NIH), und ich konnte dort anrufen und einen Termin bei Dr. Farinaz Safavi bekommen.

Dobbs sagte, Safavi wisse über diese neurologischen Impfreaktionen Bescheid – da die NIH bereits Patienten wegen solcher Verletzungen behandelten – und empfahl eine „ganze Reihe neuer Tests, die von meinem Hausarzt durchgeführt wurden, sowie bestimmte Verfahren, von denen sie glaubte, dass sie mich möglicherweise heilen könnten.“

Am 19. April schrieb Safavi in einer E-Mail an Dobbs, dass Informationen über diese unerwünschten Ereignisse bald veröffentlicht würden – und „hoffentlich haben die Anbieter im Gesundheitswesen bis dahin eine bessere Vorstellung davon, was mit diesen Nebenwirkungen zu tun ist“, sagte sie.

Das NIH verlangte Blutproben, eine vollständige medizinische Freigabe für die Anamnese und Testergebnisse, die bereits ausgefüllt worden waren. „Ich habe das alles geschickt“, sagte Dobbs. „Wir hatten in den nächsten Wochen sehr gute Gespräche, und dann, Anfang Mai … nichts. Bis heute habe ich nichts von ihnen gehört.“

Dobbs sagte: „Angeblich hat sie [Dr. Safavi] die Neurologin angerufen, aber die Neurologin sagte, sie habe sie nie um Empfehlungen gebeten. Auch der Allergologe für Immunologie hat nie einen Anruf erhalten.

Als Dobbs sich im Mai erneut an Safavi wandte, änderte sich ihr Ton. „Es ist, als ob sie von ‚wir wissen, dass es der Impfstoff ist‘ zu ‚wir versuchen, es herauszufinden‘ übergingen.“

erklärte Dobbs:

Sobald sie hatten, was sie brauchten, wurden wir einfach abgeschaltet. Sogar einige der Frauen, die sich am NIH behandeln ließen, wurden nach der Behandlung mit denselben Ärzten abgewiesen, als es ihnen nicht besser ging.

„Deren genaue Formulierung an uns war: ‚Sie brauchen ein frühzeitiges und schnelles Eingreifen nach einer Impfstoffreaktion‘. Aber hier sind wir nun, Monate nach einer unerwünschten Reaktion, und unsere Ärzte in der Heimatstadt haben keine Ahnung, was zu tun ist“.

Safavi sagte in einer E-Mail an Dobbs am 24. Mai, sie glaube, dass Dobbs eine immunvermittelte Entzündungsreaktion oder eine andere immunvermittelte Neuropathie der kleinen Fasern erlebe.

Nach Alexander Chamessian, MD PhD, ist die Small-Fiber-Neuropathie eine neurologische Störung, die mit einer weit verbreiteten Schädigung der kleinen somatischen und autonomen, nicht myelinisierten C-Fasern und/oder der dünn myelinisierten A-Delta-Fasern einhergeht.

Die Patienten haben oft ein stechendes oder brennendes Schmerzempfinden. Eine Schädigung der kleinen autonomen Fasern kann zu Funktionsstörungen in wichtigen Systemen führen, die den Blutdruck, die Herzfrequenz und die gastrointestinale Motilität kontrollieren.

Dobbs hat mehr als 16 verschiedene Ärzte aufgesucht, darunter einen Allergie-Immunologen, der Blutproben entnahm und feststellte, dass Dobbs Antiphospholipid-Antikörper hat – eine Gruppe von Immunproteinen (Antikörpern), die der Körper in einer Autoimmunreaktion auf Phospholipide fälschlicherweise gegen sich selbst produziert.

Ein Dermatologe diagnostizierte bei Dobbs ein Granuloma annulare, eine entzündliche Hauterkrankung, die durch die Immunreaktion ihres Körpers verursacht wurde und zu Hautläsionen führte.

Dobbs wurde auch positiv auf den Blutgerinnungsfaktor getestet, hatte hohe Entzündungsmarker und Laborwerte, die auf ein schlecht funktionierendes Immunsystem hinwiesen.

Ein Neurologe glaubte, dass Dobbs eine entzündliche Immunreaktion auf den Impfstoff von Pfizer hatte, die durch entzündete Nerven verursacht wurde.

Dobbs unterzog sich einer Ultraschalluntersuchung ihrer Nieren, die zeigte, dass diese nicht richtig funktionierten. „Meine Nieren hielten Wasser zurück, aber als ich einen Monat später zum Urologen ging, war die Hydronephrose klar“, sagte sie.

Dobbs sagte:

Niemand weiß, was man für mich tun kann oder wie man diese Impfreaktion behandelt. Ich habe wirklich tolle Ärzte hier zu Hause, und sie haben alle gesagt. Wir wissen nicht wirklich, was zu tun ist, aber wir können versuchen, die Symptome zu behandeln.

Es gibt keine Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die stark genug sind, um die Schmerzen zu lindern oder die ständigen Symptome zu bekämpfen, die mich rund um die Uhr plagen. Es gibt immer noch keine Anerkennung von NIH, CDC [Centers for Disease Control and Prevention], FDA [U.S. Food and Drug Administration], pharmazeutischen Unternehmen oder anderen Regierungsstellen oder Instituten, die sich mit der Sicherheit und den Nebenwirkungen von Impfstoffen beschäftigen.

Gruppe führt Umfrage durch, die Bedenken signalisiert

Dobbs sagte, dass die Mitglieder nach der Gründung ihrer Facebook-Gruppe wussten, dass sie einen besseren Weg brauchten, um ihre Beschwerden zu übermitteln, damit andere sie leicht lesen und identifizieren konnten.

„Von da an starteten wir unsere eigenen Patientenumfragen, die statistische Daten lieferten, die in eine Tabelle eingegeben wurden“, sagte Dobbs. „Dann ließen wir die Daten von einem führenden Epidemiologen überprüfen und verglichen die Zahlen mit früheren Impfungen und Verletzungen. Wir waren alle erstaunt über die Zahlen.“

Die Studie wertete Berichte über Parästhesien nach COVID-Impfungen aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC aus und verglich sie mit Berichten über Parästhesien nach dem monovalenten AS03-adjuvierten Pandemieimpfstoff gegen die Schweinegrippe von 2009 – einem Impfstoff, der mit ähnlichen Störungen in Verbindung gebracht wurde, wie sie nach COVID-Impfungen auftreten.

Nach Angaben der NIH bezeichnet Parästhesie ein brennendes, taubes, kribbelndes oder prickelndes Gefühl, das in der Regel in den Händen, Armen, Beinen oder Füßen empfunden wird, aber auch an anderen Stellen des Körpers auftreten kann.

Chronische Parästhesien sind häufig ein Symptom für eine neurologische Grunderkrankung oder eine traumatische Nervenschädigung. Parästhesien können durch Störungen des zentralen Nervensystems verursacht werden.

Für die Erhebung wurden die VAERS-Meldungen über Parästhesien nach allen COVID-Impfstoffen gesammelt und die Melderate pro 100.000 Geimpfte berechnet. Die Gesamtzahl der VAERS-Meldungen über Parästhesien nach COVID-Impfstoffen belief sich bis zum 18. Juni auf 13.559, wobei 5.818 auf Pfizer, 4514 auf Moderna und 1.317 auf Johnson & Johnson entfielen.

Die Gesamtzahl der bis zum 25. Juni verabreichten Impfstoffe belief sich laut dem COVID-19 Vaccine Tracker des CDC auf 178.491.147. Die VAERS-Rate von Parästhesien als unerwünschtes Ereignis betrug 7,6 pro 100.000 Personen.

Die Rate der Parästhesien nach dem monovalenten AS03-Pandemieimpfstoff gegen die Schweinegrippe 2009 lag bei 7,7 pro 100.000 Personen – und war damit die dritthäufigste unerwünschte Wirkung nach allergischen und lokalen Reaktionen im Zusammenhang mit dem Impfstoff.

VAERS-Meldungen über Parästhesien nach allen zwischen 2006 und 2016 verabreichten Impfstoffen wurden ebenfalls gesammelt, und die Melderate pro 100 000 Geimpfte wurde berechnet. Die Anzahl der verabreichten Impfstoffe wurde aus den Daten der Health Resources and Services Administration und den Statistiken zu den Impfraten entnommen.

Der Erhebung zufolge gab es zwischen 2006 und 2016 7.157 VAERS-Meldungen über Parästhesien, bei insgesamt 3.153.876.236 verabreichten Impfungen in diesem Zeitraum.

Die Rate der Parästhesien nach allen Impfungen zwischen 2006 und 2016 lag bei 0,2 pro 100.000 Menschen.

„Diese Daten deuten darauf hin, dass die Rate der Parästhesien nach COVID-19-Impfungen der in der De-Serres-Studie über Parästhesien nach der Schweinegrippe-Pandemieimpfung von 2009 berechneten Rate entspricht und 38-mal so hoch ist wie die Rate bei allen Impfungen in einem Zeitraum von 10 Jahren“, schrieb Dr. Eileen Natuzzi, Chirurgin und Epidemiologin für öffentliche Gesundheit.

Parästhesien sind eine unerkannte Nebenwirkung nach der Impfung mit den aktuellen COVID-Impfstoffen, schrieb Natuzzi. Bei den Daten handelt es sich um Beobachtungsdaten, die jedoch Anlass zur Sorge geben und eingehender untersucht werden sollten.

Die Umfragedaten von 100 Teilnehmern zeigten außerdem die folgenden Ergebnisse:

79 % der Befragten erlebten Kribbeln, Vibrationen und Schütteln

57 % hatten Taubheitsgefühle

53 % berichteten von Herzproblemen

45 % erlebten Muskelschwäche und Schmerzen

44 % hatten Kopfschmerzen

43 % litten unter Müdigkeit

42% hatten Magenprobleme

39% berichteten über Gehirnnebel

36% erlebten unwillkürliche Zuckungen

29% hatten Zitteranfälle

27% berichteten von Blutdruckproblemen

20% berichteten über Tinnitus

Pfizer setzt Medien unter Druck, Artikel über Impfstoffverletzungen zurückzuziehen

Dobbs sagte, sie und andere wüssten, dass sie ihre Geschichten erzählen müssten, ohne eine „Impfmüdigkeit“ hervorzurufen, um andere vor dem gleichen Schicksal zu bewahren – also begannen die Mitglieder der Gruppe, jeden anzuschreiben und anzurufen, der ihnen zuhören wollte, einschließlich Reportern, Nachrichtenagenturen und Mitgliedern des Kongresses.

„Es ist schwer, so etwas zu tun, ohne als Impfgegner, Angstmacher oder Verbreiter von Fehlinformationen abgestempelt zu werden“, sagte Dobbs. „Aber wir konnten uns nirgendwo anders hinwenden, um Hilfe zu bekommen. Viele von uns sind zu diesem Zeitpunkt so verletzt, dass allein der Gedanke daran, das Bett zu verlassen, anstrengend war. Wir mussten durchhalten, damit wir gesehen, gehört, geglaubt und vor allem geholfen werden konnten.“

Dobbs sagte, sie hätten ihr Bestes gegeben, um als einfache Amerikaner diejenigen zu erreichen, die ihre Geschichte hören wollten. Schließlich war ein Reporter eines kleinen Medienunternehmens bereit, einen Bericht zu schreiben. Dobbs und andere Mitglieder der Gruppe nahmen an einem 2 Stunden und 40 Minuten dauernden Interview teil.

„Die Geschichte wurde nie veröffentlicht“, sagte Dobbs. Sie sagte, der Reporter habe ihnen erzählt, dass ein „höherer Angestellter“ von Pfizer bei dem Sender angerufen und Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt habe, damit sie keine weiteren Geschichten über Impfstoffnebenwirkungen berichten.

Dobbs sagte, sie habe Dr. Peter Marks, den Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) bei der FDA, angemailt, aber nie etwas von ihm gehört. Auch von Nath von den NIH hat sie nie eine Antwort erhalten.

Sie erklärte:

„Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um meine Geschichte zu veröffentlichen, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen davon betroffen sind, aber ich verstehe nicht, wie völlig Fremde, die ein normales Leben führen, sich über die sozialen Medien gefunden haben, und es gibt Tausende und Abertausende, die betroffen sind, aber man hört nichts über diese Geschichten. Wenn es so sicher ist, wie haben wir dann so viele Menschen gefunden, die von dem Impfstoff betroffen waren?“

Dobbs erhielt eine E-Mail-Antwort von Dr. Janet Woodcock, der Direktorin der FDA, die sich entschuldigte, als sie von ihren Symptomen hörte, und sagte, dass die FDA die Angelegenheit prüfen werde. „Das war am 18. April“, sagte Dobbs. „Seitdem habe ich nichts mehr gehört.“

Dobbs meldete ihr unerwünschtes Ereignis auch an Pfizer, das keine weiteren Schritte unternahm, und reichte einen Bericht bei VAERS ein.

Im Juni gab Senator Ron Johnson (R-WI) einigen Mitgliedern der Gruppe auf einer Pressekonferenz eine Plattform, damit die Medien „uns hören, sehen und glauben“, so Dobbs. Aber „sie wollten nichts mit uns zu tun haben“.

Dobbs sagte:

„Ihre einzigen Fragen waren, wer für unsere Reise nach Wisconsin bezahlt hat und ob wir auf Entschädigung für unsere Verletzungen klagen werden. Keine weiteren Fragen über mangelnde medizinische Versorgung, was sie tun könnten, um das Bewusstsein zu schärfen, nichts. Wir bekamen einige andere Interviews mit Newsmax und Fox, aber auch hier wurde uns kurz eine kleine Plattform geboten und dann wieder geschwiegen. Wir gehen einen Schritt vorwärts und machen zwei Schritte zurück“.

Dobbs sagte, die Gruppe habe „versucht, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen, indem sie den großen Pharmaziebehörden Bericht erstattete, obwohl die NIH seit Februar von den Impfstoffverletzungen wussten.“

Dobbs sagte, sie arbeite mit anderen Forschern zusammen – die nicht mit den NIH verbunden sind -, die ganz andere Blutmarker untersuchen.

„Sie führten zunächst Studien an COVID-Langzeitpatienten durch, um herauszufinden, warum sie zu ‚Langzeitpatienten‘ wurden, als sie feststellten, dass Menschen durch Impfstoffe geschädigt wurden und die gleichen Symptome aufwiesen“, sagte Dobbs.

„Das Einzige, was wir alle gemeinsam haben, ist das Spike-Protein in nicht-klassischen Monozyten“, so Dobbs.

Dobbs will, dass die Regierung Impfschäden anerkennt und zur Rechenschaft zieht

Dobb leidet noch immer unter vielen ihrer Symptome, ist nicht gesund genug, um an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, und hat es schwer, sich um ihre Familie zu kümmern.

„Ich war nie ein Verschwörungstheoretiker oder ein Gegner der Medizin, aber es sollte nicht so schwer sein, im Jahr 2021 die Wahrheit herauszufinden“, sagte Dobbs. „Ich sage nicht, dass der Impfstoff gestoppt werden muss, aber er ist nicht so sicher oder wirksam, wie sie es darstellen.“

Dobbs sagte, sie würde alles tun, um sicherzustellen, dass andere vor der gleichen „persönlichen Hölle“ geschützt werden, die sie in den letzten neun Monaten durchgemacht hat, oder um Kinder wie Maddie de Garay zu retten – eine 12-Jährige, die während der klinischen Studie durch den Impfstoff von Pfizer gelähmt wurde.

Dobbs wurde ausdrücklich angewiesen, keines ihrer Kinder zu impfen, was sie in eine schwierige Lage bringt, wenn es um Impfstoffverordnungen geht. „Ich glaube, es würde mich umbringen, wenn ich noch eine COVID-Impfung bekäme, und ich würde das meinen Kindern niemals zumuten … niemals“, sagte sie.

Das bedeutet aber auch, dass sie zu den Menschen gehören, die diskriminiert werden, weil sie nicht geimpft werden können.

sagte Dobbs:

Die Moral von der Geschichte ist, dass wir durch den Impfstoff geschädigt wurden, dass wir seit Monaten nach Antworten suchen und keine Hilfe bekommen können. Wir haben uns an die besten Ärzte der Welt gewandt, aber sie können uns nicht helfen.

Wenn man also von den besten Ärzten in den USA keine Hilfe bekommt, wie können uns dann die Ärzte in unserer Heimatstadt helfen? Wir wollten nie damit anfangen, wir wollten nur Hilfe, und wenn man keine Hilfe bekommt, wird man ein wenig wütend. Wenn dein Körper versagt, willst du wissen, warum.

Wir haben einige Forscher, die uns helfen wollen, aber sie werden durch einen Mangel an Informationen behindert, die sie für ihre Forschung benötigen, und es gibt keine Kliniken für unerwünschte Wirkungen, in denen wir uns behandeln lassen können.

Dobbs sagte, dass diese Reaktionen untersucht und beobachtet werden müssen. „Dann müssen sie erforscht werden und es muss Aufklärung betrieben werden. Es müssen die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um diejenigen von uns zu schützen und zu entschädigen, die von den COVID-Impfstoffen im Rahmen der klinischen Versuche und der Notfallzulassung betroffen sind. In unserer medizinischen Gemeinschaft müssen Behandlungsprotokolle eingeführt werden, damit die Betroffenen frühzeitig und angemessen behandelt werden können“, fügte sie hinzu.

Dobbs sagte, sie wolle keine Bedenken gegen Impfstoffe wecken, sondern die Behörden, die Pharmaindustrie und die Institute, die Impfstoffe regulieren und auf den Markt bringen, in die Pflicht nehmen. „Die Angstmacherei, die Kultur der Abschaffung und die Fehlinformation der wirklich Geschädigten müssen aufhören“, sagte sie.

„Ich habe nichts zu gewinnen, wenn ich die Wahrheit über meine Impfverletzung durch den Pfizer COVID-19-Impfstoff aussage“, schrieb Dobbs in einer E-Mail an The Defender. „Ich war nur ein Kleinstadtmädchen vom Lande, das seine Familie großzog und sein Leben als Familienbetreuerin, Mutter und Ehefrau genoss. Aber ich wurde völlig aus meinem schönen, normalen, glücklichen Leben herausgerissen. Aber meine Stimme zählt! Meine Geschichte zählt!“