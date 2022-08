Fast 30.000 Todesfälle an US-VAERS gemeldet, darunter ein 17-Jähriger, der 5 Monate nach der Pfizer-Spritze an Myokarditis gestorben ist

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am Freitag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Juli 2022 insgesamt 1.371.474 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg um 13.534 unerwünschte Ereignisse gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Die Daten umfassen insgesamt 29.981 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 191 gegenüber der Vorwoche – und 249.116 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.430 gegenüber der Vorwoche.

Von den 29.981 gemeldeten Todesfällen werden 19.348 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 7.981 Fälle Moderna, 2.603 Fälle Johnson & Johnson (J&J), und für Novavax wurden noch keine Fälle gemeldet.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ an VAERS wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Juli 2022 in den USA 851.372 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 13.894 Todesfälle und 87.050 schwere Verletzungen.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-amerikanische Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 13 894 Todesfällen in den USA, die bis zum 29. Juli gemeldet wurden, traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 54 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 27. Juli 603 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 357 Millionen Dosen von Pfizer, 227 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 29. Juli 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

2.622 unerwünschte Ereignisse, darunter 81 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 3 gemeldete Todesfälle.

4 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis): Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

15 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

25 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 29. Juli 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

12.379 unerwünschte Ereignisse, darunter 315 als schwerwiegend eingestufte und 9 gemeldete Todesfälle.

24 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

47 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

102 Berichte über Krampfanfälle.

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 29. Juli 2022 zeigen:

32.910 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.850 als schwerwiegend eingestufte und 45 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Bericht über einen Todesfall in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen war der eines 17-jährigen Mannes aus Pennsylvania (VAERS I.D. 2396146), der etwa fünf Monate nach der Einnahme seiner ersten Dosis von Pfizer an einer lymphozytären Myokarditis starb. Der Patient hatte dem Bericht zufolge keine relevante medizinische Vorgeschichte.

In dem Bericht heißt es: „Der Patient war gerade mit Kumpels bei einem Fußballspiel, der Patient brach einfach zusammen und starb auf der Stelle, die Sanitäter brachten den Patienten ins Krankenhaus und versuchten 42 Minuten lang, ihn wiederzubeleben – nichts geschah. Nach der Autopsie wurde festgestellt, dass der Patient definitiv eine Myokarditis hatte, und man geht davon aus, dass es sich um eine lymphozytäre Myokarditis handelt.“

Der Patient hatte innerhalb von vier Wochen nach seiner ersten Dosis von Pfizer keinen anderen Impfstoff erhalten. Die Chargen- und Losnummer wurde angefordert und „wird nachgereicht, sobald sie vorliegt“. Diese Informationen werden der Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich gemacht.

Nach Angaben der CDC umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen enthalten, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.

63 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 97 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

658 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 645 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

165 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

20 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 29. Juli 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

55 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 29. Juli meldeten 5 684 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1 777 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.629 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

907 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.298 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.750 Berichte über Myokardinfarkte.

14.303 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.401 Berichte Pfizer, 5.145 Berichte Moderna und 2.722 Berichte J&J zugeschrieben.

4.287 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.627 Fälle Pfizer, 1.456 Fälle Moderna und 188 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

14 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, von denen 8 Fälle auf Pfizer, 5 Fälle auf Moderna und 1 Fall auf J&J zurückgeführt werden.

272 Fälle von POTS, von denen 167 auf Pfizer, 87 auf Moderna und 17 auf J&J zurückgeführt werden.

Südafrika bestätigt ersten durch J&J-Impfung verursachten Todesfall

Die südafrikanische Gesundheitsbehörde hat am Donnerstag bestätigt, dass eine Person am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) gestorben ist, das durch den Impfstoff COVID-19 von J&J verursacht wurde. Es ist der erste Todesfall in Südafrika, der offiziell auf einen COVID-19-Impfstoff zurückgeführt wird.

GBS ist eine seltene neurologische Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise einen Teil des peripheren Nervensystems angreift, d. h. des Nervennetzes, das sich außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks befindet.

Die Symptome von GBS können von leichter, kurzzeitiger Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen reichen, so dass der Patient nicht mehr selbstständig atmen kann.

Nach Angaben der südafrikanischen Gesundheitsbehörden traten die Symptome bei der verstorbenen Person kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs von J&J auf, was zu einem längeren Krankenhausaufenthalt, mechanischer Beatmung, weiteren Infektionen und zum Tod führte. Eine andere Ursache für das GBS konnte nicht festgestellt werden.

Zum Schutz des Patientengeheimnisses werden keine Einzelheiten über den Patienten, einschließlich der Provinz, in der der Tod eingetreten ist, veröffentlicht.

Familie des 27-Jährigen, der nach einem Schuss von AstraZeneca starb, erwägt rechtliche Schritte

Die britische Familie eines 27-jährigen Ingenieurs, der nach einer Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca an katastrophalen Hirnblutungen gestorben ist, erwägt rechtliche Schritte in Erwartung einer bevorstehenden vorläufigen Prüfung des Falls ihres Sohnes.

Jack Last, der am 30. März 2021 geimpft worden war, starb drei Wochen nach der Impfung durch AstraZeneca. Eine CT-Untersuchung am 10. April 2021 ergab, dass Last eine Hirnvenensinusthrombose entwickelt hatte, die auftritt, wenn sich ein Blutgerinnsel in den Venensinus des Gehirns bildet und den Abfluss des Blutes aus dem Gehirn verhindert.

Last starb am 20. April 2021 im Addenbrooke’s Hospital in Cambridge, Großbritannien – 11 Tage nachdem er sich wegen starker Kopfschmerzen in ärztliche Behandlung begeben hatte.

Wie die East Anglian Daily Times berichtet, hat seine Familie einen Rechtsbeistand eingeschaltet, nachdem sie Bedenken hinsichtlich der Umstände, die zu Jacks Tod führten, geäußert hatte.

Eine Voruntersuchung wird am 11. August stattfinden, danach wird eine vollständige Untersuchung angesetzt. Eine Untersuchung ist eine formelle Untersuchung, die von einem Gerichtsmediziner durchgeführt wird, um festzustellen, wie jemand gestorben ist. Der Zweck einer Untersuchung beschränkt sich darauf, die Identität der verstorbenen Person festzustellen und zu ermitteln, wo, wann und wie sie gestorben ist.

Frau fühlt sich nach COVID-Impfstoff-Verletzungen „wie ein wandelnder Toter

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Catherine Parker, 48, dass sie ein erfülltes Leben hatte, bevor sie am 1. April 2021 ihre erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 erhielt.

Innerhalb von zwei Wochen nach der J&J-Impfung sagte Parker, dass sie unter chronischer Müdigkeit und Schlaflosigkeit litt, aber die Ärzte sagten, dass ihre Symptome mit den Wechseljahren zusammenhingen. Nachdem sie am 9. November 2021 eine Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten hatte, verschlimmerten sich ihre Symptome. Ihr fielen die Haare aus, sie hatte Hirnnebel und entwickelte unkontrollierbares Zittern, Krämpfe und Migräne, so dass sie weder gehen noch kommunizieren konnte.

Parker entwickelte eine „Wäscheliste von Beschwerden“ und wurde positiv auf das Epstein-Barr-Virus getestet, obwohl sie „in meinem ganzen Leben noch nie Mono hatte“, sowie auf antinukleäre Antikörper und Nierenanomalien.

Parkers Symptome – und die ablehnende Haltung eines Großteils des medizinischen Establishments – veranlassten sie Anfang dieses Jahres zur Gründung der Vaccine Injury/Side Effects Support Group auf Facebook.

Darüber hinaus hat Parker ihre persönliche Geschichte auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und TikTok präsentiert und eine Online-Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ihre steigenden Behandlungskosten zu unterstützen.

The Defender interviewte drei weitere Menschen, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden und Mitglieder von Parkers Gruppe sind. Lesen Sie ihre Geschichten hier.

EMA sagt, Novavax COVID-Impfstoff muss Warnung vor Herzentzündung tragen

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat am Mittwoch empfohlen, den Impfstoff COVID-19 von Novavax, der unter den Markennamen Nuvaxovid und Covovax vermarktet wird, mit einer Warnung vor zwei Arten von Herzentzündungen zu versehen, nachdem eine kleine Anzahl von Fällen bei Personen, die den Impfstoff erhalten haben, gemeldet wurde.

Einer Erklärung zufolge kam der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz der EMA, der für die Bewertung und Überwachung der Sicherheit von Humanarzneimitteln zuständig ist, zu dem Schluss, dass nach der Impfung mit Nuvaxovid Myokarditis und Perikarditis auftreten können“.

„Der Ausschuss empfiehlt daher, Myokarditis und Perikarditis als neue Nebenwirkungen in die Produktinformationen für Nuvaxovid aufzunehmen, zusammen mit einer Warnung zur Sensibilisierung der Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Personen, die diesen Impfstoff erhalten“, heißt es in der Erklärung.

Der Ausschuss forderte außerdem den Zulassungsinhaber von Nuvaxovid auf, zusätzliche Daten über das Risiko des Auftretens von Nebenwirkungen vorzulegen“.

Laut Reuters wies die FDA Anfang Juni auf das Risiko einer Herzentzündung durch Novavax hin. Dennoch gab die Behörde am 13. Juli dem Antrag von Novavax auf eine Notfallzulassung des Impfstoffs für Erwachsene ab 18 Jahren in den USA statt.