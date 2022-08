Stefan Homburg: Wird Corona jemals enden? (Infektionsschutzgesetz)

Exklusiv! Zum ersten Mal seit 2 Jahren gibt Prof. Dr. Stefan Homburg ein Interview. Er hat sich seit Beginn der Corona-Krise fundiert kritisch zu den Maßnahmen der Politik geäußert. Dafür wurde er stark kritisiert. Nach zwei Jahren zieht er nun eine erste Bilanz.

Viele seiner Kritikpunkte wurden bestätigt, wo oh er falsch? Was bereut er? Welche von den Medien damals als „Quatsch“ betitelten Thesen haben sich bewahrheitet und wie stark ist das Machtinstrument – Corona – eigentlich geworden? Handelt die Regierung mit bewussten Aktionen oder ist sie einfach nur planlos? Sieht Homburg einen weiteren Lockdown im Herbst? Diese und noch weitere Fragen jetzt, in einer neuen Folge „Marc spricht mit…“.