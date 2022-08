Dem Bestattungsgewerbe geht es hervorragend!

Von Alex Berenson

Und das nicht wegen Covid.

Glauben Sie das nicht von mir. Nehmen Sie es von den guten Leuten der Service Corporation International, „Nordamerikas führendem Anbieter von Bestattungs-, Kremierungs- und Friedhofsdienstleistungen“, der 450.000 Leichen* pro Jahr bearbeitet.

(*nicht ihr Wort).

Dank Covid werden die Gewinne der Service Corporation in den Jahren 2020 und 2021 in die Höhe schnellen. Bestattungen sind ein solides, aber langsam wachsendes Geschäft, und der Trend zu Feuerbestattungen hat nicht dazu beigetragen. Aber zwischen 2019 und 2021 hat sich der Gewinn pro Aktie von SCI mehr als verdoppelt, von 1,90 $ auf 4,57 $.

Zunächst war SCI besorgt, dass dieses Wachstum „vorwärts gezogen“ wurde. Mit anderen Worten: Da Covid hauptsächlich Menschen tötete, die ohnehin kurz vor dem Tod standen, würden mehr Todesfälle in den Jahren 2020 und 2021 später einfach weniger bedeuten.

Zum Glück für die Service Corporation und ihre Investoren erweist sich die Vorwärtsbewegung nicht als Problem. Die Amerikaner sterben immer noch mit einer Rate, die weit über dem Normalwert liegt, auch wenn Covid in diesem Jahr nur noch ein minimaler Teil des Geschäfts ist.

(Tod! Es geht aufwärts! Aus der SCI-Präsentation vom 5. Mai für Investoren:)

Am Mittwoch gab die Service Corporation ihre Frühjahrszahlen bekannt – ein weiteres Spitzenquartal mit einem Umsatz von fast 1 Milliarde Dollar und einem Gewinn von 135 Millionen Dollar. Wie Tom Ryan, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, gegenüber Investoren und Wall Street-Analysten erklärte:

Ich denke, dass die COVID-Fälle auf nationaler Basis… für unsere Zahlen einfach nicht von Bedeutung sind. Wie wir auf dem Investorentag zu betonen versuchten, denke ich, dass wir eine höhere Anzahl von Verbrauchern betreuen. [Oder im Klartext, wir haben mehr Beerdigungen und Einäscherungen.]

Ryan führte mehrere mögliche Erklärungen für den Anstieg der Sterbefälle an:

Und Sie würden sagen: OK, was ist das, Tom? Nun, wir haben schon ein wenig erwähnt, dass wir glauben, dass es immer noch einen Überschuss an Todesfällen gibt. Wir glauben, dass wir sie mit mangelnder medizinischer Versorgung, übermäßigem Alkoholkonsum, übermäßigem Rauchen, zu schnellem Fahren, Depressionen und dem Zugang zu psychologischer Versorgung in Verbindung bringen können.

Das Problem mit diesen Erklärungen ist, dass keine von ihnen Sinn ergibt. Bei Rauchen und Fettleibigkeit dauert es Jahrzehnte, bis sie tödlich sind, und beim Trinken dauert es in der Regel ein Jahrzehnt oder länger. Die Zahl der Überdosen ist stark gestiegen, und auch die Zahl der Verkehrsunfälle hat zugenommen, aber nicht annähernd genug, um den Gesamtanstieg der Todesfälle zu erklären.

Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung hätten wahrscheinlich nur eine winzige Auswirkung – und sie wären wahrscheinlich während der Epidemie aufgetreten, nicht erst Monate später, als Menschen mit Herzinfarkten und Schlaganfällen sich aus Angst vor einer Ansteckung mit Sars-Cov-2 weigerten, ein Krankenhaus aufzusuchen.

Ein aussagekräftiger Beleg dafür kommt aus Australien und Neuseeland, die beide extrem stark abgeriegelt haben und in denen die Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 unter dem Normalwert lag und für den größten Teil des Jahres 2021 weitgehend normal war. Ja, die Schließung von Pflegeheimen ist schrecklich für die Bewohner und hat wahrscheinlich zum Tod der Bewohner beigetragen. Aber diese Schließungen sind jetzt im Grunde beendet.

Ich frage mich, was die Ursache für die vielen Todesfälle sein könnte, die in den letzten 12 Monaten nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in ganz Westeuropa und Australien zu verzeichnen waren? Irgendetwas hat sich definitiv gegen Ende 2020 geändert, ich wünschte nur, ich könnte mich daran erinnern…