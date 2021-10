Fast die Hälfte der kanadischen Familien haben Schwierigkeiten, sich Lebensmittel leisten zu können

armstrongeconomics.com: Wir haben berichtet, dass die Lebensmittelpreise in Kanada und weltweit steigen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage (n= 5.011) zeigt, welche Auswirkungen die Inflation auf die kanadischen Familien hat. Laut einer Umfrage des Angus-Reid-Instituts gab fast die Hälfte (46 %) der Befragten an, „einige Schwierigkeiten“ bei der Bezahlung von Lebensmitteln zu haben. Mehr als ein Drittel (37 %) gab an, dass es für sie „schwierig“ sei, ihre Familie zu ernähren, und alarmierende 9 % erklärten, es sei „sehr schwierig“, Essen auf den Tisch zu bringen. Trotz steigender Löhne gaben 43 % der Befragten an, dass der Anstieg „nicht einmal annähernd“ ausreicht, um die zusätzlichen Kosten auszugleichen. Auf die Frage, ob die Lebenshaltungskosten oder Einkommensverluste die größere Sorge darstellen, gaben 87 % an, dass die Auswirkungen der Inflation auf ihre Lebenshaltungskosten ihre größte Sorge sind.

Alle Daten stimmen mit der Sokrates-Prognose überein, dass die Lebensmittelpreise zwischen 2022 und 2024 aufgrund von Versorgungsengpässen steigen werden, wie wir es bei der aktuellen Krise der Lieferkette gesehen haben. Auch wenn die Industrieländer nicht von einer Hungersnot bedroht sind, gibt es einen 17,2-Jahres-Zyklus für Hungersnöte, der bis ins Jahr 2200 v. Chr. zurückreicht. So forderte beispielsweise die Hungersnot in Nordkorea zwischen 1994 und 1998 eine unbekannte Zahl von Menschenleben. Die nordkoreanische Regierung behauptet, dass „nur“ 225.000 bis 235.000 Menschen während der Hungersnot starben, während andere glauben, dass die Zahl eher bei 2,5 bis 3,5 Millionen liegt. Lebensmittelrationen und Hungersnöte hat es in der jüngeren Geschichte schon gegeben, und es ist nicht abwegig zu denken, dass dies wieder geschehen könnte. Unsere Modelle deuten darauf hin, dass sich der im Jahr 2022 beginnende Zyklus in bestimmten Teilen der Welt bis 2028/2029 hinziehen wird.