Fauci: Gesichtsmasken bis 2022 und die Rückkehr zur Normalität „hängt davon ab, was man unter Normalität versteht“

Der Maskenfetischist Anthony Fauci sagte am Sonntag, er halte es für durchaus möglich, dass alle Menschen während des gesamten Jahres 2021 und bis ins Jahr 2022 Gesichtsmasken tragen müssen.

Bei einem Auftritt auf CNN verkündete Fauci, dass er sich nicht wohlfühlen“ würde, wenn er zu einer Lockerung der Einschränkungen raten würde, bis die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist.“

Dr. Fauci says that it's "possible" that Americans will be wearing masks in 2022.



"When it goes way down and the overwhelming majority of the people in the population are vaccinated, then I would feel comfortable in saying, you know, 'We need to pull back on the masks'" #CNNSOTU pic.twitter.com/Pyry7HlqnR