Fauci hat gelogen; mehr als 120.000 Kinder sind gestorben: Geheimbericht bestätigt, dass Hunderttausende Kinder in den USA nach der COVID-19-Impfstoffs »plötzlich gestorben« sind

Im Jahr 2021 stand Dr. Anthony Fauci immer wieder auf dem Podium, geblendet vom grellen Licht der Kameras, als er sich der Nation stellte. Mit ruhiger Hand hielt er ein Fläschchen mit dem Pfizer-Impfstoff Covid-19 hoch und versprach, dass dies der Schlüssel zum Schutz Amerikas und seiner Kinder vor der „tödlichen“ Covid-19-Krankheit sei, die angeblich das Land heimsucht.

Doch was die Öffentlichkeit nicht wusste: Die Wahrheit über die Sicherheit des Covid-Impfstoffs war tief in Faucis eigenen Lügen und Täuschungen sowie in vertraulichen Dokumenten der US-Regierung und von Pfizer verborgen.

Fauci benutzte Propaganda, Lügen und Manipulation, um Eltern zu zwingen, ihre Kinder impfen zu lassen.

Doch das Gewicht der verlorenen Menschenleben hat ihn und die Nation schnell eingeholt, denn ein geheimer Bericht der Centers for Disease Control (CDC) hat enthüllt, dass innerhalb eines Jahres nach seiner schicksalhaften Ankündigung fast eine halbe Million Kinder und junge Erwachsene gestorben sind, wobei über 118.000 dieser Todesfälle vermutlich auf die gefährlichen Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs zurückzuführen sind.

Der CDC-Bericht sollte weitverbreitete Empörung auslösen und auf der Titelseite jeder großen Zeitung stehen. Doch stattdessen wurde und wird er mit ohrenbetäubendem Schweigen quittiert. Trotz der erschütternden Zahl der Todesfälle wird der Bericht begraben und unter den Teppich gekehrt.

Die Mainstream-Medien, die Überstunden machen, um die Öffentlichkeit mit Propaganda über den Krieg in der Ukraine, den angeblichen Klimawandel und die Lebenshaltungskostenkrise abzulenken, haben den verheerenden Folgen von Dr. Anthony Faucis Täuschung keine Beachtung geschenkt und werden dies auch weiterhin nicht tun.

Die Öffentlichkeit wird weiterhin im Dunkeln gelassen, und die US-Regierung wird schnell handeln, um ihre eigene Beteiligung an der Tragödie zu vertuschen. Dr. Fauci wird im August 2022 still und leise seinen „Ruhestand“ ankündigen.

Alles geht seinen gewohnten Gang und ist einfach nur ein weiterer Tag im Büro. Aber es ist auch ein schockierendes Versagen im Hinblick auf Transparenz und Rechenschaftspflicht, und die Menschen in den Vereinigten Staaten sollten für immer von den Menschenleben gezeichnet sein, die durch den Covid-19-Impfstoffskandal verloren gingen.

Im Vergleich zu anderen Ländern hat die US-Regierung kaum relevante und aktuelle Daten veröffentlicht, die es uns ermöglichen, die Folgen der Covid-19-Injektionen zu analysieren. Dank einer Institution namens Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEC) sind wir jedoch endlich auf diese Daten gestoßen.

Die OEC ist eine zwischenstaatliche Organisation mit 38 Mitgliedsländern, die 1961 gegründet wurde, um den wirtschaftlichen Fortschritt und den Welthandel zu fördern. Und aus irgendeinem Grund beherbergt sie eine Fülle von Daten über Sterbefälle. Sie können diese Daten hier selbst abrufen.

Das folgende Schaubild wurde anhand der in der OEC-Datenbank enthaltenen Zahlen erstellt. Die Zahlen wurden der OEC von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 0-44 Jahren in den USA nach Wochen in den Jahren 2020 und 2021.

Aus den offiziellen Zahlen geht hervor, dass es einen leichten Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen gab, als die angebliche Covid-19-Pandemie Anfang 2020 in den USA ausbrach.

Mit der Einführung einer Covid-19-Injektion hätte man jedoch erwartet, dass die Todesfälle in dieser Altersgruppe im Jahr 2021 deutlich zurückgehen würden. Doch das Gegenteil war der Fall.

Die überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen waren 2021 in jeder einzelnen Woche deutlich höher als 2020, mit Ausnahme der Wochen 29 und 30. In der 31. Woche geschah dann aber etwas Drastisches, das die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen deutlich ansteigen ließ.

Und die offiziellen Zahlen der CDC zeigen leider, dass sich dieser Trend im Jahr 2022 fortgesetzt hat.

Die jüngsten von der CDC veröffentlichten Daten beziehen sich auf die Woche 40, die am 9. Oktober endete, und es ist zu beachten, dass sich die Daten der letzten Wochen noch ändern können. Wie Sie jedoch aus der obigen Tabelle ersehen können, war auch das Jahr 2022 ein bedeutendes Jahr für überzählige Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen.

Zum Vergleich sehen Sie hier, wie die Zahlen für 2022 bisher im Vergleich zu den Zahlen bis Woche 40 in den Jahren 2020 und 2021 aussehen.

Die CDC hat bestätigt, dass es im Jahr 2022 bisher 7.680 mehr überzählige Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen gegeben hat als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 auf dem Höhepunkt der angeblichen Covid-19-Pandemie.

Das Jahr 2021 war jedoch mit 27.227 Todesfällen bis zur 40. Woche nach der Einführung der Covid-19-Injektion bei weitem das schlimmste Jahr im Vergleich zum Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der angeblichen Covid-19-Pandemie.

Die folgende Tabelle zeigt die offiziellen CDC-Zahlen für alle Todesfälle und überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen in den USA vor der Einführung des Covid-19-Impfstoffs und nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs am 14. Dezember 2020.

Aus den obigen Zahlen geht hervor, dass es im Jahr 2022 bis zur 40. Woche nur 1.352 weniger Todesfälle bei den 0-44-Jährigen gab als in der 51. Woche des Jahres 2022, obwohl das Jahr 2020 der angebliche Höhepunkt der COVID-Pandemie war und auch 11 zusätzliche Wochen mit Todesfällen einschloss.

Die besorgniserregendsten Zahlen, die aus dem obigen Diagramm hervorgehen, sind jedoch die Gesamtzahl der Todesfälle und der überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen seit der Einführung der Covid-19-Injektionen.

Fast eine halbe Million Menschen im Alter von 0 bis 44 Jahren sind leider seit der 51. Woche des Jahres 2020 gestorben, was zu einer erstaunlichen Zahl von 117.719 zusätzlichen Todesfällen im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019 geführt hat.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA lag im Jahr 2020 bei 77,28 Jahren. Wenn wir dem offiziellen Narrativ Glauben schenken, dass Covid-19 eine tödliche Krankheit ist, dann könnten wir vielleicht zustimmen, dass 231.987 Kinder und junge Erwachsene bis zum Alter von 44 Jahren, die im Jahr 2020 sterben, was zu 40.365 zusätzlichen Todesfällen führt, eine bedauerliche Folge dieser Krankheit ist.

Aber wenn wir der offiziellen Darstellung Glauben schenken, dass Covid-19-Injektionen sicher und wirksam sind, wie lässt sich dann der weitere Anstieg der Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen in den Jahren 2021 und 2022 erklären?

Weil wir wissen, dass Millionen von Amerikanern gezwungen wurden, sich die Injektionen geben zu lassen, und wir wissen, dass Millionen von Eltern gezwungen wurden, auch ihre Kinder zu denselben Injektionen zu zwingen.

Die Antwort liegt in der Tatsache, dass das offizielle Narrativ eine glatte Lüge ist. Die Covid-19-Impfstoffe sind beides nicht.

Die von der CDC zur Verfügung gestellten Daten, die unglaublich schwer zu finden sind, geben uns nur Hinweise darauf, dass dies bei so vielen Todesfällen unter jungen Amerikanern der Fall ist. Weitere von der britischen Regierung veröffentlichte Daten bestätigen dies jedoch.

Einer der Beweise, die dies bestätigen, ist ein Bericht, der am 6. Juli 2022 vom britischen Office for National Statistics, einer Behörde der britischen Regierung, veröffentlicht wurde.

Der Bericht trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) und kann auf der ONS-Website hier aufgerufen und hier heruntergeladen werden.

abelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus und Altersgruppe für Todesfälle pro 100.000 Personenjahre in England bis Mai 2022.

Wir haben die vom ONS für Januar bis Mai 2022 bereitgestellten Zahlen genommen und das folgende Diagramm erstellt, das die schrecklichen Folgen der Massenimpfkampagne gegen Covid-19 aufzeigt.

Die Grafik zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei den 18- bis 39-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 –

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 war die Sterblichkeitsrate bei teilgeimpften und doppelt geimpften 18- bis 39-Jährigen höher als bei ungeimpften 18- bis 39-Jährigen. Bei den dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen hat sich die Sterblichkeitsrate nach der massiven Booster-Kampagne, die im Dezember 2021 im Vereinigten Königreich stattfand, jedoch von Monat zu Monat verschlechtert.

Im Januar hatten dreifach geimpfte 18- bis 39-Jährige ein geringfügig niedrigeres Sterberisiko als ungeimpfte 18- bis 39-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 29,8 pro 100.000 bei den Ungeimpften und 28,1 pro 100.000 bei den dreifach Geimpften.

Dies änderte sich jedoch ab Februar. Im Februar hatten die dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen ein um 27 % höheres Sterberisiko als die ungeimpften 18- bis 39-Jährigen, mit einer Sterblichkeitsrate von 26,7 pro 100 000 bei den dreifach Geimpften und 21 pro 100 000 bei den Ungeimpften.

Leider hat sich die Lage für die Dreifachgeimpften bis Mai 2022 noch verschlechtert. Die Daten zeigen, dass dreifach geimpfte 18- bis 39-Jährige im Mai ein 52 % höheres Sterberisiko haben als ungeimpfte 18- bis 39-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 21,4 pro 100k bei den dreifach Geimpften und 14,1 bei den Ungeimpften.

Am schlimmsten ist die Situation bei den Teilgeimpften: Im Mai war die Sterblichkeitsrate bei den teilweise geimpften 18- bis 39-Jährigen 202 % höher als bei den ungeimpften 18- bis 39-Jährigen.

Derselbe Bericht enthüllt auch die Sterblichkeitsraten für Kinder, obwohl die britische Regierung versucht hat, diese zu verbergen.

Das folgende Diagramm zeigt die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100.000 Personenjahre bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022, gemäß den vom ONS bereitgestellten Zahlen.

Was die Covid-19-Todesfälle betrifft, so zeigt das ONS, dass die Sterblichkeitsrate bei ungeimpften Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren 0,31 beträgt. Bei Kindern, die mit einer Dosis geimpft wurden, liegt die Sterblichkeitsrate bei 3,24 pro 100.000 Personenjahre, und bei dreifach geimpften Kindern beträgt die Sterblichkeitsrate schockierende 41,29 pro 100.000 Personenjahre.

Leider gibt es kaum Verbesserungen bei den Todesfällen, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen sind.

Die Gesamtsterblichkeitsrate liegt bei ungeimpften Kindern bei 6,39 pro 100.000 Personenjahre und bei teilweise geimpften Kindern mit 6,48 nur geringfügig höher.

Allerdings verschlechtert sich die Rate nach jeder Injektion weiter. Bei doppelt geimpften Kindern liegt die Gesamtsterblichkeitsrate bei 97,28 und bei dreifach geimpften Kindern bei schockierenden 289,02 pro 100.000 Personenjahren.

Das bedeutet, dass nach den offiziellen Daten der britischen Regierung doppelt geimpfte Kinder ein 1422 % / 15,22-fach höheres Risiko haben, an irgendeiner Ursache zu sterben als ungeimpfte Kinder. Bei dreifach geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Krankheit zu sterben, um das 45,23-fache höher als bei ungeimpften Kindern.

Die vom Office for National Statistics vorgelegten Zahlen sind sowohl altersstandardisiert als auch auf 100 000 Einwohner bezogen. Sie sind daher ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Covid-19-Injektionen das Sterberisiko erhöhen. Das bedeutet, dass die Covid-19-Injektionen Menschen getötet haben und weiterhin töten.

Aus diesem Grund sollte es nicht überraschen, dass ein geheimer CDC-Bericht bestätigt, dass eine halbe Million amerikanischer Kinder und junger Erwachsener nach der Einführung des COVID-Impfstoffs gestorben sind, was zu fast 118.00 zusätzlichen Todesfällen im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt 2015-2019 führt.

Wenn es in der realen Welt ein Happy End gäbe, dann würde dieser Albtraum damit enden, dass Dr. Anthony Fauci allein in seiner Gefängniszelle sitzt und das Gewicht seiner Taten schwer auf seinem Kopf lastet. Er kann nichts anderes tun, als an die unschuldigen Leben zu denken, die er durch seinen Betrug verloren hat.

Er wurde als Held, ja sogar als Retter gefeiert, aber er ist nichts weiter als ein Monster, das die Sicherheit und das Leben von Amerikas Kindern seinem eigenen Ehrgeiz und seiner Habgier geopfert hat.

Vielleicht dachte er sogar, er täte das Richtige. Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, kann es sein, dass man sie irgendwann glaubt. Aber am Ende hatte sein Handeln schreckliche Folgen für die Nation und mit der Zeit hoffentlich auch für seine eigene Seele.