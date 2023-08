Die Rockefeller Foundation richtet eine Plattform ein, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für kommende Pandemien zu kartieren

Die Rockefeller Foundation richtet eine Plattform ein, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für Pandemien zu kartieren, damit Staaten und internationale Organisationen besser erkennen können, welche politischen Maßnahmen ihnen im Weg stehen.

Diejenigen, die uns 2010 den „Lockstep“ gebracht haben, erleichtern es den Nationen, bestehende Gesetze zu umgehen und im Gleichschritt zu marschieren, um unsere Freiheiten einzuschränken.

Die Rockeffeler Foundation schreibt:

Die Georgetown University kündigt den Start von Analysis and Mapping of Policies for all Emerging Infectious Diseases (Analyse und Kartierung von Maßnahmen für alle neu auftretenden Infektionskrankheiten ) (AMP for EID) an, einer einzigartigen politischen Plattform zur Verbesserung der Vorbereitung, Prävention und Reaktion auf neu auftretende Infektionskrankheiten, einschließlich SARS, MERS, Ebola und Covid-19. Die zentralisierte und frei zugängliche Plattform enthält mehr als siebzig internationale Vereinbarungen im Bereich der globalen Gesundheit – darunter etwa fünfzig Vereinbarungen, die während der Covid-19-Pandemie zum Einsatz kamen – und ermöglicht es politischen Entscheidungsträgern und Experten in den Ländern, das politische Umfeld für einen bestimmten Krankheitserreger oder eine Gesundheitsbedrohung rasch zu ermitteln, die Pandemiebereitschaft zu beschleunigen und die globale Gesundheitssicherheit zu stärken.

„Covid-19 war nicht der erste globale Gesundheitsnotfall und wird auch nicht der letzte sein. Die Reaktionen der Länder auf Covid-19 – eine Mischung aus Mandaten, Hilfsmaßnahmen und militärischer Mobilisierung – schufen ein komplexes politisches Umfeld, das die kollektiven Reaktionsbemühungen verzögerte und es dem Virus ermöglichte, sich unkontrolliert auszubreiten“, sagte Dr. Rebecca Katz, Direktorin des Center for Global Health Science and Security und leitende Forscherin von AMP for EID. „Indem alle Richtlinien zur globalen Gesundheitssicherheit an einem Ort zusammengefasst werden, können Entscheidungsträger auf einen Blick den internationalen rechtlichen Kontext erkennen, in dem ein Ausbruch stattfindet, die Rollen der Beteiligten definieren, Einschränkungen für medizinische Gegenmaßnahmen und die gemeinsame Nutzung von Daten aufzeigen und klären, wie Nachbarländer reagieren können.“

AMP for EID zentralisiert Informationen darüber, welche Länder internationalen Übereinkommen beigetreten sind, die für die Bereitschaftsplanung und Bekämpfung von Pandemien relevant sind, welche Gesetze und Vorschriften für neu auftretende Infektionskrankheiten gelten und wie sich andere relevante Faktoren – wie Exportkontrollvorschriften und Datenaustausch – auf die Reaktion eines Landes auf einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit auswirken können. Die Nutzer der AMP for EID-Plattform können

Informieren Sie sich über die Verträge und Strategien, die ein bestimmtes Thema regeln;

Zugang zu Informationen über diese Verträge, z. B. darüber, welche Länder daran teilnehmen;

eine umfassende Liste der von einem bestimmten Land erlassenen Richtlinien und Verträge zu finden und

Zugriff auf und Export von Daten von der Plattform über eine API.