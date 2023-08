Iran wirbt mit Hyperschall-Raketentests als Reaktion auf US-Truppenentsendung in die Region

In neuen Erklärungen, die von staatlichen Medien ausgestrahlt und von Al Jazeera und anderen internationalen Quellen aufgegriffen wurden, behauptet der Iran, er habe nicht nur die Technologie für Hyperschall-Marschflugkörper erlangt, sondern teste auch Hyperschallraketen, was einen historischen Durchbruch für die Islamische Republik bedeuten würde.

Berichten zufolge werden die Raketen derzeit Tests und Flugversuchen unterzogen, die „den Beginn eines neuen Kapitels in der Verteidigungskraft unseres Landes markieren werden“, meldeten die staatlichen Medien Tasnim am Mittwoch.

Tasnim erklärte weiter, die neuen Hyperschallwaffen könnten „die Reaktionszeit der Islamischen Republik Iran im Falle eines Gefechts erheblich beschleunigen und den angreifenden Kräften die Möglichkeit zur Reaktion nehmen“.

Anfang Juni nahm der iranische Präsident Ebrahim Raisi an einer Zeremonie zur Enthüllung der neuen iranischen Hyperschallrakete „Fattah“ (wörtlich: „Eroberer“) in Teheran teil. Angesichts der immensen Schwierigkeiten, die mit der Beherrschung dieser Technologie verbunden sind, wurde dies international mit einer gewissen Skepsis aufgenommen.

Raisi betonte damals: „Heute haben wir das Gefühl, dass die Abschreckungsfähigkeit hergestellt ist“. Er fügte hinzu: „Diese Macht ist ein Anker für dauerhafte Sicherheit und Frieden für die Länder der Region.“

Die Iraner behaupten, dass ihre neue Hyperschallrakete eine Reichweite von fast 900 Meilen (ca. 1.448 km) hat und von herkömmlichen Luftabwehrsystemen nicht abgewehrt werden kann. Nach Angaben iranischer Beamter kann sie außerdem Geschwindigkeiten von bis zu Mach 15 erreichen. Die Zeitschrift Popular Mechanics ist jedoch skeptisch und schreibt dazu [Hervorhebung durch uns]:

Und was macht einen Hyperschallflugkörper zum Hyperschallflugkörper? Dazu gleich mehr:

Da die Iraner bereits im Frühsommer bekannt gegeben haben, dass sie über Hyperschall-Raketentechnologie verfügen, scheint diese neue Ankündigung eine Reaktion auf bestimmte geopolitische Ereignisse in der Golfregion zu sein, insbesondere auf die Entscheidung der USA, 3.000 zusätzliche Soldaten auf zwei Kriegsschiffen zu entsenden.

Die USA erwägen angesichts der Spannungen im Iran die Stationierung von Truppen auf Handelsschiffen im Golf, fünf ungenannte US-Beamte betonten jedoch laut Associated Press, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei

The US is considering deploying troops to commercial vessels in Gulf amid Iran tensions, but 5 unnamed US officials stressed to the that no final decision has been made, according to the Associated Presshttps://t.co/1xmmKWYNOf