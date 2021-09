„Fauci hat wieder gelogen“ – Rand Paul reagiert auf neue FOIA-Dokumente, die zeigen, dass Fauci die Konstruktion von „chimären Coronaviren“ im Labor in Wuhan finanziert hat

Senator Rand Paul (R-KY) sagte, die neu veröffentlichten Dokumente, die zeigen, dass Fauci „chimäre Coronaviren“ finanziert hat, bewiesen einmal mehr, dass er den Kongress belogen hat.

Fauci hat wiederholt geleugnet, dass das NIH in Wuhan Gain-of-Function-Forschung finanziert hat.

The Intercept hat durch eine FOIA-Anfrage 900 Seiten von Wuhan-Dokumenten erhalten, die zeigen, dass Fauci über seine Rolle bei der Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung gelogen hat.

„Überraschung, Überraschung – Fauci hat wieder gelogen“, sagte Rand Paul am Dienstag.

„Und ich hatte Recht, dass seine Behörde die Forschung an neuartigen Coronaviren in Wuhan finanziert hat“, fügte der Senator aus Kentucky hinzu.

Fox News berichtete:

Pauls Tweet folgte auf einen Bericht in The Intercept, der enthüllte, dass die US-Regierung 3,1 Millionen Dollar an die amerikanische Gesundheitsorganisation EcoHealth Alliance gepumpt hat, um die Forschung an Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology (WIV) zu unterstützen.

Dem Bericht zufolge wurden fast 600.000 Dollar dieser Bundesmittel teilweise vom WIV verwendet, um Fledermaus-Coronaviren zu finden und zu verändern, die auf den Menschen überspringen und ihn infizieren könnten.

Außerdem geht aus den Dokumenten hervor, dass die experimentelle Forschung an gentechnisch veränderten Mäusen mit menschlichen Zellrezeptoren am Zentrum für Tierversuche der Universität Wuhan und nicht, wie bisher angenommen, an der WIV durchgeführt wurde.

„Die Dokumente machen deutlich, dass die Behauptungen des Direktors der NIH, Francis Collins, und des Direktors des NIAID, Anthony Fauci, dass die NIH keine Gain-of-Function-Forschung oder die Verbesserung potenzieller Pandemieerreger am WIV unterstützt haben, nicht der Wahrheit entsprechen“, sagte Richard Ebright, Professor für chemische Biologie an der Rutgers University.