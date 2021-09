Tödliche Fledermaushöhlen und humanisierte Mäusetests: Freigegebene Dokumente beschreiben „HÖCHSTES RISIKO“ bei der von den USA finanzierten Coronavirus-Forschung in Wuhan

Aus Dokumenten, die The Intercept vorliegen, geht hervor, dass die US-Regierung schon lange vor der Pandemie Studien über das Coronavirus in Fledermäusen in Wuhan finanziert hat und auch zeigt, dass sie sich des Risikos einer Infektion der Forscher bewusst war.

Mehr als 900 Seiten Material zu dieser Forschung wurden am Dienstag auf der Website des gemeinnützigen Medienunternehmens veröffentlicht. Die Dokumente wurden im Rahmen eines laufenden Rechtsstreits nach dem Freedom of Information Act von The Intercept gegen die National Institutes of Health erworben.

Die Dokumente beschreiben die Arbeit der EcoHealth Alliance, einer in den USA ansässigen Organisation, die sich auf den Schutz vor Infektionskrankheiten spezialisiert hat, und ihre Arbeit mit chinesischen Partnern über Coronaviren, insbesondere solche, die von Fledermäusen stammen.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die EcoHealth Alliance von der Bundesregierung insgesamt 3,1 Millionen Dollar erhalten hat, von denen 599.000 Dollar an das Wuhan Institute of Virology gingen. Die in Wuhan erhaltenen Mittel wurden zum Teil für die Identifizierung und genetische Veränderung von Fledermaus-Coronaviren verwendet, die Menschen infizieren könnten.

Der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, leitete eine der Studien mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“, bei der Tausende von Fledermäusen auf neue Coronaviren untersucht wurden. Im Rahmen der Forschung wurden auch Menschen, die mit lebenden Tieren arbeiten, untersucht.

In den freigegebenen Dokumenten wird jedoch auch auf die potenziellen Risiken des Projekts hingewiesen. „Die Feldarbeit birgt das höchste Risiko einer Exposition gegenüber SARS oder anderen Coronaviren bei der Arbeit in Höhlen mit hoher Fledermausdichte über dem Kopf und der Möglichkeit des Einatmens von Fäkalstaub“, heißt es in dem Zuschussantrag.

„In diesem Antrag wird sogar darauf hingewiesen, dass sie wissen, wie riskant diese Arbeit ist. Sie sprechen immer wieder davon, dass Menschen gebissen werden könnten – und sie haben Aufzeichnungen über jeden, der gebissen wurde, geführt“, sagte Alina Chan, Molekularbiologin am Broad Institute in den USA, gegenüber The Intercept als Reaktion auf die Veröffentlichung.

Eine weitere Enthüllung war, dass die experimentellen Arbeiten mit humanisierten Mäusen (d. h. mit funktionierenden menschlichen Genen, Zellen, Geweben und/oder Organen) am Wuhan University Center for Animal Experiment, einem Labor der Biosicherheitsstufe 3, durchgeführt wurden und nicht, wie ursprünglich angenommen, am Wuhan Institute of Virology, dem ersten Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Festlandchina.

Das Programm lief von 2014 bis 2019 und wurde 2019 verlängert, bevor der ehemalige US-Präsident Donald Trump es abbrach. Robert Kessler, Kommunikationsmanager bei EcoHealth Alliance, behauptet, dass es zu diesem Thema nicht viel zu sagen gäbe. „Wir haben Zuschüsse für die Durchführung von Forschungsarbeiten beantragt. Die zuständigen Behörden hielten diese Forschung für wichtig und haben sie daher finanziert“, sagte er.

Während die USA China vorgeworfen haben, nicht alle relevanten Informationen über Covid-19 freizugeben, sagte The Intercept, dass es die kürzlich freigegebenen Dokumente bereits im September 2020 angefordert habe.

Obwohl sie keine schlüssigen Beweise für die Theorie liefern, dass Covid-19 aus einem chinesischen Labor ausgetreten ist, unterstreichen sie die Tatsache, dass in den Jahren vor der Pandemie riskante Forschungen an Fledermaus-Coronaviren durchgeführt wurden, von denen die USA nicht nur wussten, sondern sie auch finanzierten. Fledermäuse wurden als eine mögliche Zoonosequelle für das Virus identifiziert.

Experten der Weltgesundheitsorganisation verbrachten ab Januar dieses Jahres rund einen Monat in China. In ihrem Bericht hieß es, dass die 2019 in Wuhan festgestellten Fälle vermutlich aus einer „zoonotischen Quelle stammen, da viele [der ursprünglich Infizierten] angaben, den Huanan-Großmarkt für Meeresfrüchte besucht oder dort gearbeitet zu haben.“

Peking hat sich geweigert, an einer zweiten Untersuchung teilzunehmen, und lehnt die Theorie der undichten Stellen im Labor ab, während es im Gegenzug eine Untersuchung der in den USA ansässigen Labore fordert.