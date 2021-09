Covid-Impfungen verursachen mehr als 650.000 Verletzungen, während Biden und die FDA über Auffrischungsimpfungen streiten

childrenshealthdefense.org: VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 27. Aug. 2021, die am Freitag von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen das insgesamt 650.077 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 13.911 Todesfälle und 85.971 schwere Verletzungen.

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. August 2021 insgesamt 650.077 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 13.911 Todesfälle – ein Anstieg um 284 gegenüber der Zahl der in der Vorwoche gemeldeten Todesfälle.

Im gleichen Zeitraum wurden 85.971 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – 1.505 mehr als in der Vorwoche.

Ohne die in VAERS eingereichten „ausländischen Meldungen“ wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. August 2021 514.270 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 6.296 Todesfälle und 39.947 schwere Verletzungen.

Von den bis zum 27. August gemeldeten 6.296 Todesfällen in den USA traten 13 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 18 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 32 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 27. August 366,5 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 208 Millionen Dosen von Pfizer, 145 Millionen Dosen von Moderna und 14 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

18.523 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 1.091 als schwerwiegend eingestufte und 18 gemeldete Todesfälle. Zwei der 18 Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1498080), der zuvor mit COVID geimpft worden war, bei dem im Mai 2021 eine Kardiomyopathie diagnostiziert wurde und der vier Tage nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Juni starb, als er auf dem Fußballplatz zusammenbrach und eine ventrikuläre Tachykardie erlitt, sowie ein 13-jähriges Mädchen (VAERS-Identifikationsnummer 1505250), das an einem Herzleiden starb, nachdem es seine erste Dosis von Pfizer erhalten hatte.

Zu den weiteren Todesfällen gehören zwei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840 und 1431289), die zwei Tage nach der Verabreichung eines Pfizer-Impfstoffs starben, ein 13-jähriger Junge, der nach der Verabreichung von Moderna starb (VAERS I.D. 1463061), drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), fünf 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1466009, 1225942, 1475434 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.715 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 99 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

457 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 450 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

97 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die diese Woche veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 27. August 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73,1 Jahren.

Bis zum 27. August meldeten 3.389 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1008 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.689 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 7 % auf J&J zurückgeführt.

545 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 39 % der Fälle auf Pfizer, 34 % auf Moderna und 26 % auf J&J zurückgeführt wurden.

139 180 Berichte über Anaphylaxie, wobei 42 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 51 % auf Moderna und 7 % auf J&J zurückgeführt wurden.

8.751 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 3.721 Berichte Pfizer, 3.188 Berichte Moderna und 1.794 Berichte J&J zugeschrieben.

2.242 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.411 Fälle Pfizer, 741 Fälle Moderna und 83 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Zwei Spitzenbeamte der FDA treten inmitten der Kontroverse um den Impfstoff des Weißen Hauses zurück

Wie The Defender am 1. September berichtete, kündigten zwei hochrangige Beamte der FDA an, dass sie die Behörde im Herbst verlassen werden, was Fragen über die Biden-Administration und die Art und Weise, wie sie die Behörde ins Abseits gestellt hat, aufwirft.

Laut einer E-Mail, die am 31. August von Dr. Peter Marks, dem Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung, an die Mitarbeiter verschickt wurde, wird Dr. Marion Gruber, Direktorin des FDA-Büros für Impfstoffe, Ende Oktober aufhören, und ihr Stellvertreter, Dr. Philip Krause, wird im November gehen.

Gruber und Krause waren verärgert über die jüngste Ankündigung der Biden-Administration, dass Erwachsene acht Monate nach der zweiten Impfung eine COVID-Auffrischung erhalten sollten, wie mit der Entscheidung vertraute Personen gegenüber der New York Times erklärten.

Beide glaubten nicht, dass genügend Daten vorlägen, um das Angebot von Auffrischungsimpfungen zu rechtfertigen, sagten die Quellen, und beide sahen die Ankündigung, die von Biden noch verstärkt wurde, als Druck auf die FDA, diese schnell zu genehmigen.

Die US-Gesundheitsbehörden sagten ebenfalls, dass es nicht genug Daten gibt, um Auffrischungsimpfungen für die allgemeine Bevölkerung zu empfehlen, dennoch hat das Weiße Haus seinen Plan vorangetrieben, eine dritte Dosis von Pfizer oder Moderna bis zur Woche des 20. September anzubieten – obwohl dieser Plan zuerst die Genehmigung der FDA und der CDC erfordert.

Sitzung des beratenden FDA-Ausschusses zu den COVID-Impfstoffverstärkern, Tage vor dem vom Weißen Haus geplanten Beginn der Einführung

Die FDA kündigte an, dass ihr Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte am 17. September eine virtuelle Beratungssitzung abhalten wird, um den COVID-Antrag von Pfizer-BioNTech für Auffrischungsimpfungen zu erörtern – nur wenige Tage, bevor die Impfungen für die allgemeine Bevölkerung verfügbar werden sollen.

Der Leiter des Ausschusses, Dr. Peter Marks, sagte, eine transparente, gründliche und objektive Prüfung der Daten durch die FDA sei entscheidend, damit die medizinische Gemeinschaft und die Öffentlichkeit weiterhin Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe haben.

Die FDA plant, die Sitzung auf dem YouTube-Kanal der Behörde als Livestream zu übertragen. Die Sitzung wird auch auf der Website der FDA als Webcast zu sehen sein.

Kurz bevor die FDA die Ankündigung veröffentlichte, teilte Moderna mit, dass es einen Antrag auf die Bereitstellung von Auffrischungsdosen seines COVID-Impfstoffs gestellt habe, wie CNN berichtete.

Nach Angaben der CDC haben bereits 955.000 Amerikaner zusätzliche Impfstoffdosen erhalten, wobei unklar ist, wie viele davon technisch zugelassen waren.

CDC befürwortet volle Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech

Ein beratendes Gremium der CDC hat letzte Woche einstimmig die volle Zulassung des Impfstoffs COVID von Pfizer und BioNTech für Personen ab 16 Jahren durch die FDA befürwortet, und die CDC hat die Empfehlung des Gremiums sofort übernommen.

Die Empfehlung des CDC-Beratungsausschusses für Immunisierungspraktiken erfolgte, nachdem die FDA am 23. August den mRNA-Impfstoff“ von Pfizer, der unter dem Namen Comirnaty“ vermarktet wird, vollständig zugelassen hatte.

In der Erklärung der CDC wurde die Marke Comirnaty nicht erwähnt, sondern auf den „lizenzierten“ Impfstoff von Pfizer-BioNTech verwiesen – obwohl die FDA-Zulassung speziell auf den Comirnaty-Impfstoff des Arzneimittelherstellers beschränkt war.

Britisches Gremium empfiehlt COVID-Impfstoffe nicht für gesunde Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren

Großbritanniens Impfstoffberater haben erklärt, dass sie die Impfung gesunder 12- bis 15-Jähriger gegen COVID nicht empfehlen würden, da geimpfte Jugendliche möglicherweise eine Herzentzündung entwickeln könnten, berichtet Reuters.

Der Gemeinsame Ausschuss für Impfungen und Immunisierung erklärte ebenfalls, dass das Risiko für Kinder durch das Virus so gering sei, dass die Impfung nur einen geringen Nutzen biete.

Die britische Regierung erklärte, sie werde medizinische Berater konsultieren, um weitere Faktoren zu prüfen, bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft. Die vier Chefärzte des Vereinigten Königreichs wurden gebeten, die weiteren Auswirkungen auf die Schulen und die Gesellschaft zu prüfen.

Der Gemeinsame Ausschuss für Impfungen und Immunisierung hat empfohlen, das bestehende Impfprogramm auf weitere 200 000 Jugendliche mit bestimmten Grunderkrankungen auszudehnen, darunter chronische Herz-, Lungen- und Lebererkrankungen, die ein wesentlich höheres COVID-Risiko als bei gesunden Kindern darstellen.

Mehr als 100 Jugendliche in Ontario müssen wegen impfbedingter Herzprobleme ins Krankenhaus

Ein vergangene Woche von Public Health Ontario veröffentlichter Bericht zeigt, dass Herzentzündungen nach einer mRNA-Impfung bei jungen Menschen deutlich häufiger auftreten.

Bis zum 7. August gab es in Ontario 106 Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei Personen unter 25 Jahren – etwas mehr als die Hälfte aller derartigen Fälle. Einunddreißig Fälle traten in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen auf und 75 Fälle bei den 18- bis 24-Jährigen. Achtzig Prozent aller Fälle betrafen Männer.

Dem Bericht zufolge war die Rate der Herzentzündungen nach der zweiten Dosis eines mRNA-Impfstoffs höher, insbesondere bei denjenigen, die den Moderna-Impfstoff als zweite Dosis der Serie erhielten, unabhängig davon, welches Produkt für die erste Dosis verwendet wurde.

Public Health Ontario fügte hinzu, dass die Melderate für Herzentzündungen bei den 18- bis 24-Jährigen mit Moderna siebenmal höher war als mit Pfizer. Pfizer ist derzeit der einzige Impfstoff, der in Ontario für die Anwendung bei 12- bis 17-Jährigen zugelassen ist.

Größte Beobachtungsstudie zeigt, dass natürliche Immunität besser ist als durch Impfung erzeugte Immunität

Laut einer neuen Studie, in der die durch eine frühere SARS-CoV-2-Infektion erworbene natürliche Immunität mit der durch den mRNA-Impfstoff von Pfizer induzierten Immunität verglichen wurde, hatten Personen mit natürlicher Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen, symptomatischen Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten durch die Delta-Variante.

Die Studie, die am 25. August auf medRxiv veröffentlicht wurde, ist die bisher größte Beobachtungsstudie und stützt sich auf Daten aus Israel – einem der am stärksten geimpften Länder der Welt.

Die Forscher untersuchten die Krankenakten von 673.676 Israelis ab 16 Jahren und erfassten ihre Infektionen, Symptome und Krankenhausaufenthalte zwischen dem 1. Juni und dem 14. August, als die Delta-Variante in Israel vorherrschte.

Die Studie ergab in zwei Analysen, dass Menschen, die noch nie mit SARS-CoV-2 infiziert waren, aber im Januar und Februar geimpft wurden, ein sechs- bis 13-mal höheres Risiko hatten, eine Durchbruchinfektion mit der Delta-Variante zu erleiden, als ungeimpfte Menschen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren.

Die Forscher fanden auch ein deutlich erhöhtes Risiko für eine asymptomatische Erkrankung bei den Geimpften.

Frau erkrankt nach zweiter Pfizer-Impfung rasch an seltener Hirnerkrankung und stirbt innerhalb von drei Monaten

Cheryl Cohen (VAERS ID 1535217), eine gesunde 64-jährige Frau aus Florida, starb drei Monate nach ihrer zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer an der plötzlich auftretenden Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), einer seltenen, degenerativen und tödlichen Gehirnkrankheit, die sie kurz nach der Impfung entwickelte.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Gianni Cohen, dass ihre Mutter 11 Tage nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis den ersten Anfall erlebte, der darauf hindeutete, dass etwas mit ihr neurologisch nicht stimmte. Zu ihren ersten Symptomen gehörten starke Kopfschmerzen, massive Verwirrung und Hirnnebel.

Nach einem 10-tägigen Krankenhausaufenthalt kehrte Cohen nach Hause zurück, wo ihre Symptome zunahmen und sich ihr Zustand rapide verschlechterte. Am 19. Juni wurde Cohen wegen starker Kopfschmerzen erneut ins Krankenhaus eingeliefert, wo bei ihr eine CJD diagnostiziert wurde. Sie starb am 22. Juli.

Cohens medizinisches Team erklärte, dass der Ausbruch der CJK mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung gebracht werden könnte. Dr. Andrea Folds, eine der Ärztinnen für innere Medizin des Aventura-Krankenhauses, die Cohens Fall betreute, schrieb einen Fallbericht. Der Bericht wurde am 2. September beim American College of Physicians Journal eingereicht und wartet auf die Genehmigung zur Veröffentlichung.

Die WHO beobachtet eine neue COVID-Variante namens „MU“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) überwacht eine neue COVID-Variante namens „mu“, die nach Angaben der Behörde Mutationen aufweist, die das Potenzial haben, die durch eine frühere COVID-Infektion oder -Impfung verliehene Immunität zu umgehen, wie CNBC berichtete.

Mu – von Wissenschaftlern als B.1.621 bezeichnet – wurde am 30. August in die WHO-Liste der Varianten „von Interesse“ aufgenommen, so die internationale Gesundheitsorganisation in ihrem wöchentlichen epidemiologischen COVID-Bericht, der am späten Dienstag veröffentlicht wurde.

Die Variante enthält genetische Mutationen, die darauf hindeuten, dass die natürliche Immunität, aktuelle Impfstoffe oder monoklonale Antikörperbehandlungen möglicherweise nicht so gut gegen diese Variante wirken wie gegen das ursprüngliche Virus, so die WHO.

Der Mu-Stamm muss weiter untersucht werden, um festzustellen, ob er sich als ansteckender, tödlicher oder resistenter gegen die derzeitigen Impfstoffe und Behandlungen erweist.

183 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen des Defender

Auf der Website der CDC heißt es: „Die CDC geht jeder Meldung über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt per Telefon und E-Mail versucht, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kontakte mit vielen Mitarbeitern der CDC und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und jemand darauf antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. Es sind bereits 183 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion auf einen beliebigen Impfstoff erfahren hat, eine Meldung zu machen und dabei diese drei Schritte zu befolgen.