Fauci: Wenn die Daten es zeigen, werden wir uns öfters impfen müssen

Auf diesem Dateifoto vom 21. Januar 2021 spricht Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mit Reportern im Weißen Haus in Washington. Fauci wurde von der israelischen Dan-David-Stiftung mit einem Preis in Höhe von 1 Million Dollar für seinen "mutigen Einsatz für die Wissenschaft" während der Coronavirus-Pandemie ausgezeichnet. Am Montag, den 15. Februar 2021, ernannte die Stiftung Fauci, den medizinischen Chefberater von Präsident Joe Biden, zum Gewinner eines von drei Preisen und erklärte, er habe ihn für seine lebenslange Führungsrolle in der HIV-Forschung und der AIDS-Hilfe sowie für sein Eintreten für die Impfstoffe gegen COVID-19 verdient. (AP Photo/Alex Brandon, Datei)