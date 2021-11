In einem Interview mit Tucker Carlson, entlarvt Robert Kennedy Jr., Gates, Fauci und die geheimen Absprachen der Regierung

Kennedy erläuterte, wie der Vaccine Act von 1986, die Absprachen zwischen Dr. Anthony Fauci und dem Milliardär Bill Gates sowie Gates‘ Verbindungen zur Weltgesundheitsorganisation dazu beigetragen haben, dass Impfstoffe niemals auf ihre Sicherheit getestet werden.

Anmerkung des Herausgebers: Wir empfehlen dringend, sich das gesamte Videointerview in Englisch anzusehen, um die außerordentliche Bedeutung von Kennedys Äußerungen und seines neuen Buches besser zu verstehen. Zu Beginn des Videos ist Kennedy schwer zu verstehen, aber das wird im Laufe des Interviews einfacher.

WASHINGTON, D.C. (LifeSiteNews) – Robert Kennedy Jr. hat Licht in die tief sitzende Korruption innerhalb der Big Pharma und der Bundesaufsichtsbehörden gebracht, einschließlich ihrer besorgniserregenden Verbindungen zum Milliardär und Befürworter der Bevölkerungskontrolle Bill Gates.

In einem Interview mit Fox News-Moderator Tucker Carlson am 15. November beschrieb Robert Kennedy Jr., der Neffe des verstorbenen US-Präsidenten John F. Kennedy, die jahrzehntelange Korruption innerhalb der pharmazeutischen Industrie und der Bundesaufsichtsbehörden. Dazu gehören auch die Absprachen zwischen Dr. Anthony Fauci, dem Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und Gates in Bezug auf die Entwicklung von Impfstoffen, die Sicherheit von Impfstoffen, Massenimpfprogramme und die gesetzliche Immunität.

„Die Korruption begann 1986, als der Vaccine Act verabschiedet wurde, der alle Impfstoffhersteller von der Haftung freistellt“, sagte Kennedy zu Carlson. „Wenn Sie also ein Impfstoffhersteller sind und jemanden verletzen, egal wie schwer die Verletzung ist, egal wie rücksichtslos Ihr Verhalten war, egal wie fahrlässig Sie waren, egal wie giftig der Inhaltsstoff war, kann Sie niemand verklagen.“

Kennedy zufolge waren es „nicht ein Haufen Hippies“, die die Impfstoffe für gefährlich hielten, sondern „Versicherungsgesellschaften“, die sich weigerten, Impfstoffhersteller zu versichern, weil ihre Produkte „zu gefährlich“ seien.

Kennedy erläuterte, dass Pfizer, das damals Wyeth hieß, in den „frühen 80er Jahren“ einen „Diphtherie-, Tetanus- und Keuchhustenimpfstoff (DTP)“ entwickelte und verabreichte und dabei schnell feststellte, dass ein ernsthaftes Verletzungsrisiko bestand. Trotz ihrer „internen Dokumente“, die von einer „Rate von eins zu 15.000“ für „dauerhafte Hirnschäden oder Tod“ ausgingen, gaben die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) die Rate schwerer Verletzungen mit lediglich „eins zu einer Million“ an.

Kennedy beschrieb, dass Wyeth (Pfizer) nach den massenhaften Berichten über Verletzungen und Todesfälle seine eigene Studie mit dem National Institute of Health (NIH) durchführte und feststellte, dass die tatsächliche Verletzungsrate bei „eins zu 300“ lag.

„Nach dieser erschreckenden Entdeckung wandten sie sich an die Reagan-Regierung und an die Demokraten im Kongress … und sagten: ‚Wenn Sie uns nicht pauschal von der Haftung befreien, werden wir die Herstellung von Impfstoffen einstellen und Sie werden keinen Impfstoff mehr bekommen'“, so Kennedy gegenüber Carlson. „Also verabschiedete der Kongress und Reagan unterzeichnete [das Impfgesetz].“

In dem Interview erzählte Kennedy Carlson, dass „jeder zögerte“, die Maßnahme zu verabschieden, und Reagan hatte Wyeth (Pfizer) sogar gefragt, „warum machen Sie den Impfstoff nicht einfach sicher?“, worauf das Unternehmen antwortete: „Weil Impfstoffe unvermeidlich unsicher sind.“

Der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 bestätigt Kennedys Behauptung, indem er den Ausdruck „unvermeidbare Nebenwirkungen“ wörtlich verwendet und gesetzlich festschreibt, dass „kein Impfstoffhersteller in einem Zivilprozess für Schäden haftbar gemacht werden kann, die aus einer impfstoffbedingten Verletzung oder einem Todesfall resultieren.“

Kennedy erläuterte Carlson, dass „Impfstoffe das einzige Produkt sind, das nie auf seine Sicherheit getestet werden muss“, weil die Gesundheitsbehörden eng mit dem Militär verbunden sind, weshalb die CDC Titel wie „Surgeon General“ verwendet. Als diese Behörden also das „Impfstoffprogramm“ in Amerika einführten, taten sie dies „zur Verteidigung der nationalen Sicherheit“ und bezeichneten die Injektionen als „Biologika“ statt als „Medikamente“, um „regulatorische Hindernisse“ zu vermeiden.

Kennedy zufolge wurde daher keine einzige der 72 Impfstoffdosen (die in einer Serie von 16 Spritzen verabreicht werden), die Kindern verabreicht werden, „jemals in vorklinischen Versuchen auf ihre Sicherheit im Vergleich zu einem Placebo getestet.“

Kennedy erzählte Tucker, dass dies ihn dazu veranlasste, 2016 eine Klage gegen das HHS (Health and Human Services) einzureichen, um den Nachweis zu erhalten, dass die Sicherheitsstudien durchgeführt worden waren, nachdem Fauci darauf bestand, dass seine Behauptungen falsch waren. Nach einem „Jahr des Rechtsstreits“ gab Kennedy an, dass das HHS zurückkam und zugab, dass er „Recht“ hatte und dass keine solchen Tests jemals durchgeführt worden waren.

„Niemand kann also mit wissenschaftlicher Sicherheit sagen, ob eines dieser Produkte mehr Todesfälle und Verletzungen verursacht als verhindert“, so Kennedy. „Die Leute sagen, ich sei gegen Impfungen. Das bin ich nicht. Ich bin für die Wissenschaft, ich bin für Sicherheitstests.“

Kennedy stellte eine Verbindung zwischen Fauci, Gates und den Bundesaufsichtsbehörden her und erzählte, dass Fauci im Jahr 2000 nach Seattle flog, um sich mit Gates zu treffen. Während dieses Treffens schlossen sie eine Partnerschaft, um „die gesamte Menschheit zu impfen“, und nannten das Programm 2009 schließlich „Das Jahrzehnt der Impfstoffe“. Das Programm wurde 2011 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) formell verabschiedet und soll bis 2020 abgeschlossen sein.

Da Gates seinen großen Reichtum nutzt, um Teilhaberschaften an allen großen Pharmaunternehmen zu erwerben, sowie erheblichen Einfluss auf so genannte philanthropische Organisationen und Aufsichtsbehörden hat, erklärte Kennedy, dass nichts durch die WHO geht, ohne vorher von der Gates Foundation geprüft worden zu sein“.

Kennedy sagt, dass Gates den Einfluss seiner Stiftung auf die WHO nutzt, um von den Ländern zu verlangen, dass sie die Impfstoffe verwenden, in die er stark investiert hat, oder sie erhalten keine Gelder mehr von der WHO, die sie für ihren Betrieb benötigen. Dazu gehört auch, dass der oft tödliche DTP-Impfstoff, der in Amerika und Europa wegen seines katastrophalen Risikoprofils nicht mehr verabreicht wird, „161 Millionen afrikanischen Kindern … jedes Jahr“ verabreicht wird.

Sowohl der gut recherchierte Dokumentarfilm „TrustWHO“ aus dem Jahr 2018 als auch ein Bericht des linksgerichteten Politico aus dem Jahr 2017 untermauern Kennedys Aussagen über Gates‘ Beziehung zur WHO, die de facto als deren Marionettenmeister fungiert, und zeigen, dass Gates eine enorme und besorgniserregende Kontrolle über die Entscheidungsfindung der globalen Organisation hat.

„Einige Befürworter des Gesundheitswesens befürchten, dass das Geld der Gates-Stiftung, das aus Investitionen in große Unternehmen stammt, als trojanisches Pferd für Unternehmensinteressen dienen könnte, um die Rolle der WHO bei der Festlegung von Standards und der Gestaltung der Gesundheitspolitik zu untergraben“, schrieb Politico. Ein in Genf ansässiger NRO-Vertreter sagte: „Er wird wie ein Staatsoberhaupt behandelt, nicht nur bei der WHO, sondern auch bei den G20.“

Dies ist der zweite Angriff, den Kennedy in den letzten Wochen öffentlich in Bezug auf die Korruption von Tech-Milliardären, Regierungen und der pharmazeutischen Industrie geäußert hat.

Anfang dieses Monats verurteilte Kennedy Big Tech für seine Beteiligung an der Zensur der Wahrheit über Impfstoffe und sagte: „Wenn sie den Begriff ‚Impfstoff-Fehlinformation‘ verwenden, benutzen sie ihn als Euphemismus für jede Aussage, die von der offiziellen Regierungspolitik und den Profiten der Pharmaindustrie abweicht.“

„Es hat nichts damit zu tun, ob es wahr oder falsch ist, sondern nur damit, was die politischen Implikationen sind“, fügte Kennedy hinzu. „Und wer betreibt diese Zensur? Es sind Regierungsbeamte, die mit Bill Gates, Larry Ellison, Mark Zuckerberg und Sergey Brinn von Google und mit all diesen Internet-Titanen im Bunde stehen.“

„Sie haben nicht nur die Zerstörung unserer Demokratie und unserer Bürgerrechte eingefädelt, sondern auch die größte Vermögensverschiebung in der Geschichte der Menschheit.“