Fauci will nun für alle Flugreisen eine Impfpflicht

Dr. Anthony Fauci, Leiter des NIAID und oberster medizinischer Berater des Präsidenten, hat vorgeschlagen, dass Impfungen für Inlandsflüge obligatorisch sein könnten, um einen weiteren Anreiz zu schaffen, die Menschen zu impfen; er erwähnt nicht, dass die Ausbreitung des Virus verringert werden soll

Da die Berichte über störende und gewalttätige Passagiere weiter zunehmen (2.900 seit dem 1. Januar 2021), sagte Fauci kürzlich, dass das Abnehmen von Masken in Flugzeugen „nichts ist, was wir überhaupt in Betracht ziehen sollten“.

Die Beweise vor und während der Pandemie sprechen nicht für die Verwendung von Masken. Obwohl die neueste Variante Symptome aufweist, die fast identisch mit denen einer Erkältung sind, für 73 % der Infektionen verantwortlich ist und bereits eine Person getötet hat, sagt Fauci, dass das Virus „diesen Winter die Oberhand gewinnen wird“.

Es handelt sich um eine neue Art von Krieg, der sich gegen die Gesellschaft richtet, um ein totalitäres Regime zu errichten, das darauf aus ist, unsere Freiheit zu beseitigen. Es gibt Maßnahmen, die wir ergreifen können, um die geplanten Schrecken in Schach zu halten

Wenn Dr. Anthony Fauci vor 2020 – oder zumindest seit den 1980er Jahren – noch kein Begriff war, so ist er es seitdem mit Sicherheit geworden. Fauci ist Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und medizinischer Chefberater des Präsidenten.

Nur zwei Tage nach Weihnachten 2021 schlug Fauci in einem Interview mit MSNBC vor, dass Impfungen zur Voraussetzung für Flüge innerhalb der USA werden könnten. Er befürwortet dies trotz anhaltender Berichte über bahnbrechende Infektionen, Empfehlungen, Masken zu tragen, unabhängig davon, wie viele Impfungen man erhalten hat, und einer überwältigenden Zahl von Menschen, die unerwünschte Wirkungen, einschließlich des Todes, erfahren haben.

Ein großer Teil von Faucis Macht liegt in seiner Fähigkeit, ein großes und ausgedehntes Heer von Helfern zu finanzieren, zu bewaffnen, zu bezahlen, zu unterhalten und effektiv einzusetzen, egal welche Forderungen, Auflagen und andere Eingriffe in Ihre persönliche Freiheit ihm einfallen. Allein die National Institutes of Health (NIH) verfügen über ein Jahresbudget von 37 Milliarden Dollar, das sich auf über 50.000 Zuschüsse verteilt, die weltweit über 300.000 Stellen in der medizinischen Forschung unterstützen.

In seinem neuesten Buch, das am 16. November 2021 veröffentlicht wurde, „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ (Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit) hat Robert F. Kennedy Jr., Umweltaktivist und Anwalt, viele von Faucis nachweislich illegalen Praktiken aufgedeckt und dokumentiert, die die Gesundheit und das Wohlergehen der US-Bürger in Gefahr gebracht haben.

Das Buch verfolgt Faucis Karriere, die er während der AIDS-Krise begann, indem er sich mit Pharmaunternehmen zusammenschloss. Damals entwickelten sie einen Plan und führten ihn aus, der sich während der COVID-19-Pandemie wiederholte – nämlich alle sicheren und wirksamen bekannten Behandlungsmethoden zu sabotieren, um Big Pharma zu begünstigen.

Faucis Macht und sein politischer Einfluss beeinflussen in hohem Maße die Empfehlungen der FDA und der CDC und in der Folge auch die Gesundheitsdienstleister, die keine unabhängige Forschung lesen, um sich eine eigene Meinung zu bilden, oder dies nicht wollen. Steve Kirsch veröffentlichte kürzlich Äußerungen seines Freundes Dr. Harvey Cohen, pädiatrischer Hämatologe und Onkologe am Stanford Lucile Packard Children’s Hospital, die bezeichnend für den derzeitigen Stand der Dinge im Gesundheitswesen sind.

Als Kirsch Cohen fragte, ob er sich zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs äußern oder schweigen wolle, antwortete Cohen, indem er diejenigen diskreditierte, die sich äußern: „Die Krankenhäuser sind voll mit nicht geimpften COVID-Patienten. Warum sprechen Sie sich nicht dafür aus, dass die Menschen geimpft werden, damit wir weniger Krankenhauseinweisungen und weniger Todesfälle haben?“ Später beendete Cohen das Gespräch und schrieb:

Wir befinden uns in alternativen Welten. Es gibt keine Verschwörung über Impfstoffe, sondern nur Versuche, die Schwere der Pandemie zu kontrollieren. Tut mir leid, ich kann mit Ihren Fehlinformationen nicht umgehen. Bitte schreiben Sie mir nicht mehr darüber. Ich verlasse mich darauf, dass die CDC und die FDA mir die Informationen geben, die ich brauche, um mich um die Patienten zu kümmern.

Faucis Vorschlag zur Pflicht-Impfung bei Flügen dient nicht der Sicherheit

In seinem Interview mit MSNBC gab Fauci bekannt, dass derzeit Gespräche geführt werden, um die Anzahl der Tage zu reduzieren, die Personen, die COVID-19 ausgesetzt waren, in Quarantäne verbringen müssen. In dem Interview sagte er:

Eines der Dinge, auf die wir achten müssen, ist, dass so viele Menschen, die exponiert, aber nicht unbedingt infiziert sind, im Allgemeinen 10 Tage lang außer Gefecht gesetzt werden müssen. Wenn sie einen wichtigen Job haben, wollen wir sie vor Ablauf der 10 Tage wieder an ihren Arbeitsplatz bringen. Und genau das wird von der CDC gerade sehr ernsthaft diskutiert.

Mit anderen Worten: Wenn man geimpft ist oder nicht, wenn man dem Virus ausgesetzt war, aber am fünften Tag noch keine Symptome aufweist, erwägt die CDC eine Verkürzung der Quarantänezeit. Innerhalb weniger Stunden gab die CDC dies bekannt, und Fauci trat auf CNN auf, um zu erklären, warum die Quarantänezeit verkürzt wurde. Auf die Frage, warum die Quarantänezeit jetzt verkürzt wird, antwortete Fauci:

Bei der schieren Menge an neuen Fällen, die wir haben und von denen wir erwarten, dass sie sich bei Omikron fortsetzen werden, wollen wir unter anderem darauf achten, dass nicht so viele Leute draußen sind. Wenn Sie asymptomatisch sind, möchten wir, dass die Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, insbesondere diejenigen, die eine wichtige Arbeit haben, damit unsere Gesellschaft reibungslos funktioniert.

Mit anderen Worten: Die Entscheidung, die Quarantänezeit zu verkürzen, scheint einzig und allein darauf zu beruhen, dass dem Land genügend Menschen zur Verfügung stehen, um wichtige Dienstleistungen zu erbringen. In demselben Interview sagte Fauci, dass er zwar ein Impfmandat für das Fliegen befürworte, aber nicht sagen werde, ob er den Präsidenten persönlich um ein solches Mandat bitten werde:

Ich werde Ihnen das nicht sagen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nicht öffentlich sagen möchte, was ich dem Präsidenten empfehle, denn wenn der Präsident es nicht tut, möchte ich nicht, dass es so aussieht, als würde der Präsident dagegen vorgehen. Der Präsident nimmt alle Empfehlungen und Diskussionen entgegen, und als Gruppe entscheiden wir dann, was am besten zu tun ist. … Wenn es darum geht, dass man im Inland ein Flugzeug besteigen muss, ist das nur eine weitere Anforderung, die man in Betracht ziehen kann. Ich denke, das ist es, worüber wir hier sprechen. Wenn man eine Impfung vorschreibt, ist das ein weiterer Anreiz, die Leute zu impfen. Wenn man das bei Inlandsflügen machen will, sollte man das ernsthaft in Betracht ziehen.

Faucis Interview wirft mehr Fragen auf als es beantwortet. Warum sollte man die Quarantänezeit nach fast zwei Jahren des „Notstands“ verkürzen? Könnte es sein, dass es zu viele wichtige Arbeitskräfte gibt, die den Impfstoff ablehnen, und dass eine 10-tägige Quarantäne das Land lähmen würde?

Noch wichtiger ist, dass Fauci keinen Sicherheitsgrund für die vorgeschriebene Impfung auf Inlandsflügen genannt hat. Stattdessen argumentierte er, die Zwangsimpfung sei ein „weiterer Anreiz, die Menschen zu impfen“. Es sieht so aus, als würde er sich eine Seite von Nikes berühmtem Werbeslogan abgucken, wenn er von Sicherheit zu „Just do it“ übergeht.

Fluggesellschaften unterstützen Masken aus finanziellen Gründen, nicht aus wissenschaftlichen Gründen

Obwohl CNBC berichtet, dass „es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass eine Impfpflicht für US-Flüge bevorsteht“, hat Fauci in den letzten 18 Monaten immer wieder Vorschläge gemacht, die dann auch umgesetzt wurden.

Er hat auch klar signalisiert, dass Masken auf absehbare Zeit bleiben werden, als er sagte, das Abnehmen von Masken im Flugzeug sei „nichts, was wir auch nur in Erwägung ziehen sollten“.

Im Dezember 2021 sagten die Geschäftsführer von American Airlines, Delta Airlines, United Airlines und Southwest Airlines bei einer Anhörung im Senat aus, dass die Luftqualität in den Flugzeugen durch elektrostatisch versprühte, hochwertige Desinfektionsmittel und HEPA-Luftfilter kontrolliert wird, die bis zu 99,99 % der in der Luft befindlichen Partikel entfernen. Sie stimmten mit der Aussage des Southwest Airlines-Managers überein:

Ich denke, es spricht sehr viel dafür, dass Masken die Luft in der Kabine nicht weiter belasten, wenn überhaupt. Es ist sehr sicher und sehr hochwertig im Vergleich zu anderen Innenräumen

Der CEO von United Airlines verwies auf die Partnerschaft mit der Cleveland Clinic und die Tests, die das Verteidigungsministerium in den Flugzeugen von United Airlines durchgeführt hatte, und kam zu dem Schluss, dass die Luftqualität aufgrund der Filterung sicherer sei als in vielen anderen Innenräumen. Sara Nelson, Präsidentin der Association of Flight Attendants, widersprach in einem Beitrag, den die Zeitschrift Forbes als „schnellen und gründlichen Faktencheck“ bezeichnete.

Sie wies darauf hin, dass die Schaufensterpuppen, die in der vom CEO von United Airlines zitierten Studie verwendet wurden, sich nicht bewegten und nicht aßen, was auf die Tatsache anspielt, dass die Masken keine wirksame Abdichtung bieten. Sie wies auch darauf hin, dass die älteren Flugzeuge nicht über die HEPA-Filterung verfügen – und damit war ihr schneller und gründlicher Faktencheck abgeschlossen.

Nach der Anhörung im Senat zogen die Vorstandsvorsitzenden von Delta und American Airlines ihre Aussagen zurück. CNN Business berichtet, dass Nelson sagte, der Grund dafür, dass Flugtickets heute fast wie vor der Pandemie verkauft werden, sei, dass das Maskenmandat zu einem größeren Vertrauen bei den Fluggästen geführt habe.

Kerry Tan, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Loyola University Maryland, stimmt Nelson zu. „Ich kann nicht sagen, ob die Masken wissenschaftlich gesehen helfen, aber ich denke, dass die Maskenpflicht die Buchung von Freizeitreisen erleichtert. Ich habe das Gefühl, dass die Passagiere dadurch generell beruhigt sind“, sagte er gegenüber CNN Business.

Wenn man die Studien liest, sprechen sie nicht für die Verwendung von Masken. Wenn Sie nach Daten über das Tragen von Masken als Strategie zur Verringerung des Infektionsrisikos suchen, werden Sie unter anderem Folgendes finden:

Chirurgische Masken und N95-Masken leisten fast dasselbe.

Stoffmasken schneiden weitaus schlechter ab, wie eine Studie aus dem Jahr 2015 über Beschäftigte im Gesundheitswesen und grippeähnliche Erkrankungen gezeigt hat. Die Forscher warnten aus Gründen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vor Stoffmasken.

Eine von der CDC veröffentlichte Untersuchung über nicht-pharmakologische persönliche Schutzausrüstungen zur Verringerung der Grippeausbreitung ergab „keine signifikante Verringerung der Influenzaübertragung durch die Verwendung von Gesichtsmasken“ in einem Gemeinschaftsumfeld.

Nach Angaben der CDC, gaben 71 % der Patienten, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, an, in den 14 Tagen vor ihrer Erkrankung „immer“ eine Stoffmaske oder Gesichtsbedeckung getragen zu haben.

In einem Leitfaden der WHO heißt es: „Derzeit gibt es nur begrenzte und widersprüchliche wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit des Tragens von Gesichtsmasken bei gesunden Menschen in der Gemeinschaft zur Verhinderung von Infektionen mit Atemwegsviren, einschließlich SARS-CoV-2.“

Maskenregeln der Fluggesellschaften führen zu störenden und gewalttätigen Passagieren

Mit anderen Worten: Anstatt sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen, die die Verwendung von Masken zur Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 nicht unterstützen, oder die Kunden der Fluggesellschaften über die wissenschaftlichen Erkenntnisse aufzuklären, haben mehrere CEOs, Nelson und der Wirtschaftsprofessor aus Loyola beschlossen, dass es einfacher und finanziell vorteilhafter ist, Masken vorzuschreiben und mit dem Strom zu schwimmen. Die jüngsten Berichte über störende und gewalttätige Passagiere entsprechen jedoch nicht ihren Hoffnungen.

Im Juni 2021 berichtete die Washington Post über einen „beispiellosen Anstieg von störenden Passagieren“ auf Flügen und warnte, dass „Experten sagen, es könnte noch schlimmer werden“. In dem Artikel wurde berichtet, wie ein Southwest-Passagier einer Flugbegleiterin die Zähne ausschlug und ein Mann verhaftet wurde, nachdem er gegen die Cockpittür eines Delta-Fluges geschlagen hatte.

In einem Gespräch mit der Washington Post sagte Nelson: Es gibt ständig Konflikte an Bord. Ich denke, es besteht die Gefahr, dass es noch schlimmer wird. Seit dem 1. Januar 2021 gingen bei der Federal Aviation Administration 2.900 Meldungen über unruhige Passagiere ein, von denen sich 2.200 auf die Maskenpflicht bezogen.

Zuletzt wurde ein zweiminütiges Video auf Twitter gepostet, das eine unmaskierte Frau im Gang zeigt, die einen sitzenden unmaskierten Mann anschreit, der gerade isst. Sie musste zurückgehalten und in den hinteren Teil des Flugzeugs gebracht werden, nachdem sie ihn angegriffen und bespuckt hatte, weil er keine Maske trug.

Fauci warnt: Coronavirus-Erkältung kann diesen Winter überhand nehmen

Kennedy zufolge „nutzt Fauci die ihm zur Verfügung stehende finanzielle Macht, um außerordentlichen Einfluss auf Krankenhäuser, Universitäten, Fachzeitschriften und Tausende einflussreicher Ärzte und Wissenschaftler auszuüben – deren Karrieren und Institutionen er ruinieren, fördern oder belohnen kann“.

Anfang dieses Jahres erhielt Fauci einen Preis in Höhe von 1 Million Dollar von Israel dafür, dass er als „das vollendete Vorbild für Führung und Einfluss im öffentlichen Gesundheitswesen“ die „Wahrheit an die Macht bringt“. Dies ist weit entfernt von den dokumentierten Beweisen, die in Kennedys Buch, in den nach dem Freedom of Information Act freigegebenen E-Mails von Fauci oder in den vor dem Senat vorgelegten Unterlagen enthalten sind.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Coronaviren erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert wurden und zu den Viren gehören, die für Erkältungskrankheiten verantwortlich sind. Die neueste Mutation von SARS-CoV-2 trägt die Bezeichnung Omikron, und bisher sind zwar 73 % der neuen Fälle in den USA auf diese Variante zurückzuführen, doch ist nur ein Mann mit einer Vorerkrankung gestorben.

Vielleicht liegt das daran, dass die Symptome von Omikron fast identisch mit denen einer Erkältung sind, wobei Husten, Müdigkeit, Verstopfung und eine laufende Nase die wichtigsten Symptome sind. Dennoch fährt Fauci mit seiner Panikmache fort und warnt, dass Omikron „diesen Winter überhand nehmen wird“ und die Amerikaner sich auf „ein paar harte Wochen bis Monate“ einstellen sollten.

Dies ist der neue Krieg

Es besteht kein Zweifel daran, dass wir uns in einem hochentwickelten Krieg befinden und dass jeder, der zu rationalem Denken fähig ist und eine Ahnung von Freiheitswillen hat, der erklärte Feind ist. Überall werden von offizieller Seite leicht zu beweisende Lügen verbreitet, doch die Mainstream-Medien übernehmen sie, und eine große Zahl von Menschen schluckt die Informationen, ohne zweimal nachzudenken.

Es ist nicht schwer, sich eine Zukunft vorzustellen, in der die Bevölkerung so grob falsch informiert ist, dass es niemanden mehr gibt, der auch nur in Erwägung zieht, die ihm vorgetragene Geschichte zu hinterfragen. Wie Mattias Desmet, Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent in Belgien, erklärt, unterscheidet sich der Totalitarismus von Diktaturen.

Da totalitäre Regime ihre schlimmsten Gräueltaten begehen, sobald abweichende Stimmen zum Schweigen gebracht wurden, können viele geplante Gräueltaten in Schach gehalten werden, indem der Druck aufrechterhalten und abweichende Meinungen geäußert werden. Indem wir unsere Stimme erheben und uns im Kampf für die Freiheit zusammenschließen, bieten wir auch denjenigen eine bessere Alternative, die sich sonst aus Angst vor Ausgrenzung einfach dem Programm anschließen würden.

„Meiner Meinung nach ist es keine Option, mit dem Reden aufzuhören“, sagt Desmet. „Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Wir müssen auch Parallelstrukturen schaffen – Unternehmen, Organisationen, Technologien, Bewegungen und kreative Aktivitäten, die in eine totalitäre Gesellschaft passen und gleichzeitig moralisch außerhalb von ihr stehen. Sobald genügend Parallelstrukturen geschaffen sind, entsteht eine Parallelkultur, die als Hort der Vernunft innerhalb der totalitären Welt fungiert.

Nach Desmet wird sich der Totalitarismus am Ende immer selbst zerstören. Die psychologischen Grundlagen sind so selbstzerstörerisch, dass das System am Ende seine eigenen Mitglieder tötet. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ein totalitäres System lange Zeit überleben kann, bevor es zusammenbricht, und dass es am Ende meist nur wenige Überlebende gibt.

Desmet glaubt jedoch, dass dieser neue globale Totalitarismus instabiler ist als regionale diktatorisch geführte totalitäre Systeme, sodass er sich schneller selbst zerstören kann. Der Schlüssel liegt darin, außerhalb des totalitären Systems zu überleben, während wir ihm geduldig widerstehen und auf seine Selbstzerstörung warten.

Quellen: