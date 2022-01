Zweiter Tennisstar erleidet ähnliches Schicksal wie Novak Djokavic

Ein zweiter Tennisstar hat ein ähnliches Schicksal wie Novak Djokavic erlitten, nachdem ihr Visum annulliert wurde und sie gezwungen war, sich in einem Quarantänehotel zu isolieren, da sie dachte, sie hätte eine Impfbefreiung erhalten.

Die Nummer 1 der Weltrangliste, Djokavic, ist derzeit in einem Hotel voller illegaler Einwanderer gefangen, das seine Mutter als „voller Flöhe“ bezeichnete, nachdem ihm die Einreise verweigert wurde, obwohl er eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an den Australian Open erhalten hatte.

Die Befreiung wurde von zwei verschiedenen medizinischen Gremien genehmigt, aber Djokavic wurde bei der Landung acht Stunden lang verhört und mit der Abschiebung bedroht, nachdem die Beamten behauptet hatten, seine Visa-Papiere seien nicht in Ordnung.

Die Kontroverse, die einen internationalen Zwischenfall auslöste, wurde mit ziemlicher Sicherheit im Voraus als zynischer Trick geplant, um an Djokavic ein Exempel zu statuieren und andere zu warnen.

Nun ist die tschechische Doppelspielerin Renata Voracova in die gleiche Falle getappt.

You have got to be kidding me. What an absolute embarrassment for Australia. There is only one way out of this – end the ridiculous and pointless vaccine requirements and apologise or this might be the last Australian Open. https://t.co/3IkoHxfE8W