Wie bringen Tyrannen Menschen dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln?

Die Tyrannei erhebt ihr hässliches Haupt überall auf dem Planeten.

Die Tyrannen verfügen über ein reichhaltiges Waffenarsenal, wie z.B. direkte Gewalt, Zerstörung der Lebensmittelversorgungsketten, Jagd auf die Kinder, eklatanter Betrug, gefälschte „Gemeinschaftswerte“ und die „Neue Moral“.

Wir befinden uns in einer spirituellen Schlacht unserer Zeit, und wir sind die Helden, auf die wir gewartet haben

Wir schreiben das Jahr 2021, bald 2022. Es waren zwei Wochen … Entschuldigung, zwei Jahre Mobbing. Es waren zwei Jahre, in denen wir nicht respektiert und betrogen wurden. Wir befinden uns an einem Scheideweg, und die Spannung ist spürbar. Es herrscht Krieg gegen die Privatsphäre, gegen die freie Meinungsäußerung, gegen menschliche Kontakte, gegen die Liebe, gegen die natürliche Immunität, gegen die medizinische Souveränität, gegen die körperliche Autonomie und sogar angeblich gegen die Mathematik. Es ist schwer zu glauben, dass es wirklich so ist. Wir kneifen uns jeden Tag, aber der böse Traum verschwindet nicht.

In Deutschland misst die Polizei den Abstand zwischen Menschen auf der Straße mit einem Lineal. In Südkorea wird eine „Untact“-Gesellschaft aufgebaut, eine Gesellschaft mit begrenztem Körperkontakt („ein potenzieller Wirtschaftsmotor für das Land“, heißt es).

Untact‘ ist eine Politik der südkoreanischen Regierung, die 2020 eingeführt wird und darauf abzielt, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, indem Schichten menschlicher Interaktion aus der Gesellschaft entfernt werden … Roboter kochen Kaffee und bringen Getränke zu den Tischen in Cafés … Im Yongin Severance Hospital versprüht Keemi – ein 5G-betriebener Desinfektionsroboter – Desinfektionsmittel für die Hände, prüft die Körpertemperatur, kontrolliert die soziale Distanz und ermahnt sogar Menschen, die keine Masken tragen … Die Stadt Seoul plant den Aufbau eines „Metaversums“ – eines virtuellen Raums, in dem Nutzer mit digitalen Darstellungen von Menschen und Objekten interagieren können – und Avatare von Beamten sollen Beschwerden lösen.

Mehrere Kommunalverwaltungen haben KI-Call-Bots eingeführt, um den Gesundheitszustand derjenigen zu überwachen, die sich selbst isolieren … Auch die Einsamkeit älterer Menschen – ein bestehendes Problem in Südkorea, das durch die Pandemie nur noch verschlimmert wurde – wird mit Untact behandelt … Die langfristigen Auswirkungen von Untact auf die Gesellschaft sind noch unklar, aber Prof. Choi glaubt, dass eine Zukunft ohne Untact unvermeidlich ist, um die wirtschaftliche Effizienz zu steigern.

In Amerika wurde die Grüne Partei gerade komplett braun, und die FDA arbeitet daran, internationale Post mit Ivermectin abzufangen.

Erklärung des Lenkungsausschusses der Grünen Partei in den USA, in der „der Einsatz von Impfstoffen, Impfvorschriften und Quarantänen als Teil einer umfassenden Anstrengung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Eindämmung und Ausrottung des neuartigen Coronavirus (COVID-19) unterstützt wird“.

Statement from the Green Party US Steering Committee supporting "the use of vaccines, vaccine mandates and quarantines as part of a comprehensive public health effort to curb and eradicate the novel Coronavirus (COVID-19) pandemic." https://t.co/5s16hZGPHb pic.twitter.com/UC3MA2drQ9 — Green Party US 🌻 (@GreenPartyUS) December 8, 2021

In meiner Heimatstadt New York ist die Segregation des Ungeziefers „normal“. In Australien … oh Australien. Warum, Australien?!

Willkommen in der Neuen Normalität, in der „ungeimpfte“ (d. h. völlig gesunde) Menschen aus pseudomedizinischen Konzentrationslagern „fliehen“ und von Gestapoagenten der Neuen Normalität live im Fernsehen gejagt werden … während diejenigen, die von den Dächern schreien sollten, sich schweigend ducken.

Welcome to the New Normal, where "Unvaccinated" (i.e., perfectly healthy) people "escape" from pseudo-medical concentration camps and are hunted down by New Normal Gestapo agents on live television … while those who should be shouting from the rooftops cower in silence. https://t.co/G3sn06oaFB pic.twitter.com/14MOT4Iy1l — Consent Factory (@consent_factory) December 2, 2021

Wir müssen also die Tatsache akzeptieren, dass es passiert. Ja, es geschieht. Es geschieht mit uns und unseren Kindern – hier und jetzt, bizarrerweise – und doch gilt die Logik eines Hollywood-Films nicht. Es handelt sich nicht um ein Geschichtsbuch, nicht um eine Geschichte über einen weit entfernten Ort, es ist hier und jetzt. Wir sind plötzlich „diese“ Generation. Wir sind plötzlich die Helden, von denen wir uns immer gewünscht haben, dass sie uns retten.

Und es ist verrückt – aber so verrückt es auch ist, die Welt ist immer noch alt und schön, und die Entscheidung, sich gegen Mobbing zu wehren, ist eine uralte Initiation. Wir halten die Stellung.

Tyrannei, Faschismus, Herrschaft

Was ist das für eine Kraft, die uns vollständig kontrollieren will? Manche Menschen nennen diese Kraft Faschismus, andere nennen sie Tyrannei, Herrschaft oder die Maschine. Die heutige technokratische Version der totalen Kontrolle läuft unter den Namen „Great Reset“ und „Vierte industrielle Revolution“. Sie zielt darauf ab, uns in leblose und gehorsame Räder zu verwandeln, die die neue digitale Sklaverei und das vollständig kontrollierte Finanzsystem antreiben. Aber sie ist viel mehr als eine politische Kraft.

Ja, die Tyrannei hat politische Gesichter. Ja, heute macht sie sich über die Leichtgläubigen lustig, indem sie vorgibt, sie wolle „wieder etwas Besseres aufbauen“, genau wie früher, als sie mit irgendwelchen anderen „seriösen“ Lügen aufwartete. Ja, sie wirft mit verräterischen Slogans um sich und beschäftigt Politiker und Unternehmensführer, um für ihre verschiedenen Waffen und Gifte zu werben.

Aber tief im Inneren ist sie viel mehr als eine politische Kraft. Es ist eine Prüfung für die Seele. Es ist eine Kraft, deren grausamer Raubbau uns hilft, den Mut in uns zu entdecken, den einige von uns schon fast vergessen haben.

„Womit haben wir diese Misshandlung verdient?“

Das ist eine Frage, die sich viele von uns sehr oft stellen. Ich persönlich glaube, dass die missbräuchliche Gewalt vorübergehend bedrohlich sein darf, weil sie einem existenziellen Zweck dient. Sie ist dazu da, uns zu motivieren, aus dem Schlummer zu erwachen und die Lebenskraft in uns zu respektieren und zu schützen. Die Weisheit, die wir aus Fehlern lernen, ist nachhaltiger als die Weisheit, die wir theoretisch lernen.

Ich glaube auch, dass die Dauer der Folter nicht lang sein sollte, es sei denn, wir verlängern sie durch unsere Bereitschaft, mit den Tyrannen durch unsere Handlungen oder psychologisch zu kooperieren. Wie das geheimnisvolle Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, sind die Tyrannen die hässlichen Vermittler unserer Freiheit. Aber wenn wir Angst bekommen und uns dem Missbrauch fügen, entsteht ein Dominoeffekt und ein Schneeballsystem ohne Ende, bis wir uns daran erinnern, dass wir aus Geist und Wasser sind – und für uns selbst einstehen.

In der Zwischenzeit sind die Tyrannen hier, und sie arbeiten hart daran, uns zu schikanieren und zu verwirren, wo sie nur können.

Wie bringen Tyrannen die Menschen dazu, ihre Agenda zu befolgen?

Tyrannen haben viele Tricks im Ärmel. Einige sind physisch, andere psychologisch. Einige werden „beim ersten Kontakt mit der Tyrannei“ angewandt, und andere sind darauf ausgelegt, den Zustand der Verwirrung aufrechtzuerhalten, um uns schwach zu halten. Auch wenn die Einzelheiten von Moment zu Moment und von Tyrann zu Tyrann variieren können, gibt es doch einige allgemeine Grundsätze.

Physische Gewalt und Inhaftierung

Physische Gewalt ist eine Kraft, die Tyrannen im Laufe der Geschichte sehr effektiv eingesetzt haben. Wir können klug sein und die Lügen durchschauen – aber wenn das eigene Leben bedroht ist oder eine Gefängnisstrafe droht, ist es nicht einfach. Aber was die Tyrannen nicht wissen: Wenn sie zu weit gehen, machen sie die Menschen wütend. Und das Volk erhebt sich!

Beschränkung des Zugangs zu Geld oder Lebensmitteln

Ich denke da an die Zeit, als die Büffel massenhaft abgeschlachtet wurden, um sicherzustellen, dass die „feindlichen Indianer“ nichts zu essen bekamen. Das war eine bewusste Strategie, um die Menschen auszuhungern, die ein freies Leben genossen hatten und nicht bereit waren, ihr Land oder ihren Lebensstil zugunsten ihrer Version des „Great Reset“ aufzugeben.

Davor und danach sorgten verschiedene Invasoren für Nahrungsmittelblockaden und Unterbrechungen der Versorgungsketten, um die Art von Hunger und Leid zu erzeugen, die die betroffenen Menschen so verzweifelt machen würde, dass sie entweder sterben oder sich unterwerfen würden.

Heute werden unser Land, unsere Lebensmittelsysteme und die Landwirte angegriffen – mit dem Ziel, uns von unseren traditionellen Lebensmitteln zu entwöhnen und uns das „neue normale“ Essen zu verkaufen, z. B. im Labor gezüchtete Proteine, Käfer (siehe diesen leckeren Artikel über Kakerlakenmilch) und andere „Delikatessen“, die wir nicht bestellt haben. Denken Sie daran, dass Bill Gates der größte private Landbesitzer in den USA ist. Gute Zeiten.

Hinter den Kindern her sein

Das ist leider ein weiteres klassisches Merkmal vieler missbräuchlicher Reformen. Für jeden aufstrebenden Tyrannen oder Eindringling ist es wichtig, eine Kluft zwischen den Kindern und ihren Eltern zu schaffen, damit die Kinder beeinflusst und korrumpiert werden können – und die Eltern können nicht helfen, weil die Kinder keine Liebe und keinen Respekt für das haben, wofür ihre Eltern stehen.

Eine dunkle Erinnerung aus der Geschichte unseres Landes ist die berüchtigte Kampagne „Töte den Indianer, rette den Menschen“, bei der eine große Anzahl von Kindern der amerikanischen Ureinwohner ihren Eltern (oft mit Gewalt) entrissen und in Internate geschickt wurde, wo sie mit großer Grausamkeit dafür bestraft wurden, dass sie versuchten, ihre Sprache zu sprechen oder irgendetwas zu tun, was an ihre traditionelle Kultur erinnert.

Dies führte nicht nur zu einer herzzerreißenden und zerstörerischen Unterbrechung der kulturellen Bindungen und zum Verlust wichtiger Familienerbstücke, sondern die Kinder wurden auch so traumatisiert, dass dies zu einem generationenübergreifenden Chaos führte: zerrüttete Beziehungen, häusliche Gewalt, eine hohe Selbstmordrate und so weiter. Wie man so schön sagt: Verletzte Menschen verletzen Menschen …

Und dann wurden in meinem Geburtsland die Kinder nach der Revolution ermutigt, die „politisch korrekte“ Ideologie über die Loyalität zur Familie zu stellen und ihre Eltern zu verraten. Was angeblich einige taten. (Siehe Pavlik Morozov.

Was man den Kindern heute antut, mag in der warmen und flauschigen Sprache der „Fürsorge“ und der „öffentlichen Gesundheit“ falsch beschrieben werden, im Gegensatz zu der direkten Sprache der Herrschaft – aber Missbrauch ist Missbrauch.

Die Maskierung von Kindern – entgegen jeglicher Vernunft – ist unanständig. Die Kinder gegen ihre „impfunwilligen“ Eltern aufzubringen und die Kinder zu ermutigen, sich die COVID-Spritzen geben zu lassen, ohne die Eltern darüber zu informieren, ist kriminell.

Und dann gibt es Geschichten wie diese: Einem Elternteil in Florida zufolge „zwangen Schulbeamte ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom, eine Maske zu tragen, indem sie sie ihr sechs Wochen lang an den Kopf banden.“ Ein anderes Elternteil berichtete, dass ihrem nonverbalen Sohn, der nicht sagen kann, ob er atmen kann oder nicht, in der Schule eine Maske auf das Gesicht geklebt wurde. In welcher Welt?!

Psychologie der Täuschung

Tyrannen wären keine Tyrannen, wenn sie wahrhaftig wären. In den Worten von Tom Mullen, als er die kognitiven Anomalien der Neuen Normalität kommentierte, kann das „Neue Normalitätsparadigma angesichts von Anomalien nicht zusammenbrechen, egal wie zahlreich sie sind, weil die Anomalien jetzt einfach ignoriert werden. Jeder, der auf sie aufmerksam macht, egal wie glaubwürdig oder qualifiziert er ist, wird systematisch diskreditiert.“ Mit dem Thema Betrug habe ich mich kürzlich hier und hier ausführlich beschäftigt. Die Quintessenz:

Es ist möglich, dass die nicht so wohlwollenden Menschen vorübergehend befriedigende Scheinrealitäten schaffen, verkaufen und durchsetzen. Das funktioniert wie eine Droge. Wenn man mit seinem Leben unzufrieden ist, kann man das Unbehagen vorübergehend verdrängen und sogar eine Euphorie erleben, die auf rein sensorischen Reizen beruht. Aber natürlich muss man, so kraftvoll oder gestärkt man sich in einer künstlichen Realität auch fühlen mag, früher oder später in der wirklichen Realität aufwachen – und je süßer der Traum, desto bitterer der Fall

Doch es ist möglich, eine unendliche Anzahl von ‚Scheinrealitäten‘ zu schaffen und diese Realitäten durch die Rekrutierung williger Teilnehmer zu nähren. Und hier kommt die Geschichte der Welt ins Spiel. Wie viele wichtige Ereignisse und kulturelle Erzählungen fanden nur deshalb statt, weil es genügend Menschen gab, die bereit waren, an ihnen teilzunehmen – und nicht, weil sie in der realen Wirklichkeit begründet waren? Wenn man auf einer sensorischen Ebene davon überzeugt ist, dass ein gesunder Mensch ohne Maske eine Gefahr darstellt, dann wird die Forderung, dass andere Menschen die Maske tragen, zu einem echten emotionalen Bedürfnis. Die Botschaft, die man einprägen will, ist die einer totalitären Maskierung.

Die Botschaft basiert nicht auf der Realität und ist vielleicht nicht einmal die eigene Botschaft der Person – aber das Gefühl ist real – und weil die Person geistig nicht geerdet ist, fühlt sie sich hysterisch. Und die Raubtiere lieben es, wenn Menschen geistig nicht geerdet sind. Sie lieben es, Zombies zu essen. Übrigens ist die gesamte Vierte Industrielle Revolution ein Projekt auf industrieller Ebene, bei dem es darum geht, alle Menschen von der wirklichen Realität abzukoppeln und ihre Energie zu vampirisieren. Es geht darum, die menschliche Handlungsfähigkeit abzuschaffen – die eigentlich unabschaffbar ist, aber sie kann vorübergehend um den Preis großen Leids gestohlen werden. Manchmal sagen mir Leute, dass es vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, mit einer Million Sensoren im Körper zu leben.

Nun, hier ist eine Analogie. Stellen Sie sich eine wirklich schlechte Ehe vor. Stellen Sie sich einen wirklich ahnungslosen und taktlosen Ehepartner vor, der glaubt, er/sie wisse besser, was gut für Sie ist. Ihr Ehepartner muss kein Dieb oder Mörder sein (auch wenn er/sie es sein könnte), er/sie kann einfach völlig ahnungslos sein und Sie überhaupt nicht „verstehen“. Und das reicht aus, um Ihr Leben zur Hölle zu machen! Das Leben in der Vierten Industriellen Revolution ist wie eine Million schlechter Ehen ohne Recht auf Scheidung.

Die „Neue Moral“

Neben der „Neuen Normalität“ gibt es auch eine implizite „Neue Moral“. Die „Neue Moral“ basiert auf emotionalem Hunger, einem gewissen Maß an Leid und einer großen Menge an Betrug. Vor ein paar Monaten veröffentlichte Charles Eisenstein einen weit verbreiteten, wunderschönen Artikel mit dem Titel „Mob Morality and the Unvaxxed“. Er hat mich sehr bewegt und den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen:

Wir würden gerne glauben, dass moderne Gesellschaften wie die unsere über barbarische Bräuche wie Menschenopfer hinausgewachsen sind. Sicher, wir machen immer noch Sündenböcke und opfern Menschen im übertragenen Sinne auf dem Altar der öffentlichen Meinung, aber wir töten keine Menschen mehr in der Hoffnung, die Götter zu besänftigen und die Ordnung wiederherzustellen. Oder doch? Opferthemen sind mit einer Verschmutzung oder Ansteckung verbunden; ihre Beseitigung reinigt die Gesellschaft … Es ist unerheblich, ob diese Personen eine echte Bedrohung für die Gesellschaft darstellen. Wie bei den Subjekten der Strafjustiz ist ihre Schuld irrelevant für das Projekt der Wiederherstellung der Ordnung durch Blutopfer (oder Ausschluss aus der Gemeinschaft durch Inhaftierung oder, in lauwarmer, aber möglicherweise präfigurativer Form, durch „Annullierung“).

Alles, was nötig ist, ist, dass die entmenschte Klasse die blinde Empörung und den Zorn hervorruft, die notwendig sind, um einen Paroxysmus der vereinigenden Gewalt auszulösen. In der heutigen Zeit ist es von größerer Bedeutung, dass diese ursprüngliche Energie des Mobs für faschistische politische Ziele nutzbar gemacht werden kann. Totalitaristen von rechts und links berufen sich direkt darauf, wenn sie von Säuberungen, ethnischer Säuberung, rassischer Reinheit und Verrätern in unserer Mitte sprechen.

Ein imaginäres „Wir“

Diese besondere Waffe der Tyrannen liegt mir sehr am Herzen. Ich habe viele Jahre damit verbracht, das Chaos auszupacken, das mir die totalitäre Kultur meines Geburtslandes (ich bin Russe) eingebrockt hat.

Es gab dieses falsche Konzept des „Wir“, das zweifellos von verschiedenen Eliten zu verschiedenen Zeiten der Geschichte geschaffen wurde, wie eine „russische Puppe“ aus Lügen. So falsch es auch war, so sehr wurde es von vielen Menschen verinnerlicht – und als ich aufwuchs, musste ich mein Handeln mit diesem imaginären „Wir“ oder, in der heutigen Sprache, mit „Gemeinschaftswerten“ vergleichen.

Übrigens glaube ich, dass es wunderbar und befriedigend ist, wenn man seiner Gemeinschaft wohlwollend und gut gesinnt ist – aber eine gute Gemeinschaft beruht auf geistiger Gesundheit und echtem Respekt – nicht auf neurotischem, schuldbeladenem Marschieren nach der Pfeife totalitärer Ideologen. Genug gesagt.

Freunde und Familie „rekrutieren“, auch bekannt als kollektives Trauma

Dies ist für viele von uns sehr schmerzhaft. Es ist nicht schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Tyrannen gemein sind. Aber wenn es ihnen gelingt, die Menschen um uns herum zu verführen, zu korrumpieren oder zu verängstigen, und wenn die verkommenen Ideen der Tyrannen von unseren Lieben zu uns kommen, dann tut das weh. Und es erfordert allen Mut der Welt, sich dieser äußerst schwierigen Herausforderung zu stellen und auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass unser Kampf der Liebe gilt. Ich persönlich glaube, dass dies die Herausforderung unserer Zeit sein könnte.

Ich sollte auch den Einsatz von Technologie zur allgemeinen emotionalen Manipulation und „wissenschaftlichen“ Verhaltensänderung erwähnen. Das ist ein umfangreiches Thema, das einen eigenen Artikel erfordert, aber es muss erwähnt werden, weil es keine Verschwörungstheorie ist.

Und schließlich: Was, wenn die Tyrannen es gut meinen?

Lassen Sie mich diese heikle Frage mit einer weniger heiklen Frage beantworten: Warum sollte mich das interessieren? Angenommen, einige Tyrannen halten sich für Retter. Das könnte sein. Normalerweise hat alles, was Menschen tun, eine innere Logik. Es gibt eine innere Logik bei den Handlungen von Verrückten und Serienmördern – und vielleicht glauben einige der Tyrannen, dass sie Messiasse sind. Aber warum sollte mich das interessieren?

Vielleicht haben einige der Großinquisitoren auch geglaubt, dass sie die Hexen vor der ewigen Verbrennung bewahrten, indem sie sie lebendig verbrannten, und so war es ein Dienst an den Erschlagenen.

Vielleicht glaubten einige der Leute, die die Kinder der Ureinwohner gewaltsam ihren Eltern entrissen und sie in Internaten unterbrachten, dass dies gut für den „Fortschritt“ oder für die Kinder sei. Vielleicht glaubten einige der deutschen Nazis, dass es eine noble und wissenschaftliche Idee sei, das Land von den Juden zu befreien.

Vielleicht glauben die heutigen Eugeniker, dass die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung gut für den Planeten ist und für das Überleben der menschlichen Spezies notwendig ist. Vielleicht glauben sie, dass, wenn die Bevölkerung nicht reduziert wird, die gesamte Spezies aussterben könnte. Vielleicht glauben sie, dass wir zu dumm sind, um das zu verstehen, und dass sie deshalb nur „tun, was getan werden muss“. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber sie sind geistesgestört, und warum sollte mich das interessieren?

Sie sind nicht qualifiziert, über mein Schicksal oder das Schicksal der Menschheit zu entscheiden – und obwohl ich ihnen die beste Erfahrung mit der Wahrheit wünsche, weil ich aufrichtig so über die Welt denke, bin ich nicht verpflichtet, mich ihrem oder irgendeinem anderen Missbrauch zu unterwerfen. Wir sind nicht ihre Sklaven. Bleiben Sie am Ball.

Über die Autorin

Um mehr von Tessa Lenas Arbeit zu sehen, besuchen Sie ihre Biographie, Tessa Fights Robots.