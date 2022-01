Während der Delta-Varinate wurde von der CDC eine Umfrage erstellt: Kinderkrankenhausaufenthalte nehmen vor allem bei Schwarzen, Latinos und Fettleibigen zu

Kürzlich veröffentlichten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ihren „Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)“, in dem sie berichten, dass die Omicron-Variante von SARS-CoV-2 die am schnellsten wachsende Infektionsursache ist. Die ebenfalls hochgradig übertragbare Delta-Variante ist die Ursache für einen Anstieg der Zahl der mit COVID-19 hospitalisierten Kinder. Ausgehend von einer laufenden Erhebung der Daten von hospitalisierten Kindern in sechs Krankenhäusern wurden von Juli bis August 2021 77,9 % dieser Kinder wegen akuter COVID-19 aufgenommen. Bei etwa 33 % der Patienten im Alter von <5 Jahren wurde eine virale Koinfektion diagnostiziert (bei etwa zwei Dritteln davon handelte es sich um das Respiratorische Synzytialvirus), während die Mehrheit (61 %) der Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren Adipositas hatte. Bemerkenswert ist, dass nur 0,4 % aller hospitalisierten Patienten im entsprechenden Alter geimpft waren. Die CDC möchte damit die Eltern daran erinnern, dass zumindest vor einigen Monaten ungeimpfte Kinder in diesen repräsentativen Krankenhäusern ein höheres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt hatten.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung dieses Berichts.

Wann hat sich die Delta-Variante als vorherrschende Herausforderung herauskristallisiert?

Während des Bewertungszeitraums (Juli-August 2021) war die hoch übertragbare und infektiöse Delta-Variante der vorherrschende zirkulierende Stamm in Amerika.

Wie viele Patienten hat die CDC untersucht?

915 Patienten

Wie viele wurden wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert (akute COVID-19-Infektion als Hauptgrund für den Krankenhausaufenthalt)?

713 (77,9 %) wurden wegen COVID-19 als Hauptgrund für die Einweisung ins Krankenhaus eingewiesen. Bei 177 (19,3 %) wurden zufällig positive SARS-CoV-2-Testergebnisse festgestellt (asymptomatische oder leichte Infektion, die nicht mit dem Grund für die Krankenhauseinweisung zusammenhängt); bei 25 (2,7 %) wurde ein Multisystem-Inflammationssyndrom bei Kindern (MIS-C) diagnostiziert, eine seltene, aber schwerwiegende Entzündungserkrankung, die bekanntermaßen mit COVID-19 einhergeht.

Welches waren die Altersgruppen unter den hospitalisierten Personen?

Von den 713 Personen, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, siehe unten:

Alter Kohorte % Gesamt

<1 Jahr 24,7

1-4 Jahre 17,1

5-11 20.1

12-17 38.1

Wie viele der hospitalisierten Kinder hatten eine oder mehrere Grunderkrankungen?

67.5%

Was war die häufigste Grunderkrankung?

Fettleibigkeit mit 32,4 % in allen Altersgruppen

Wie steht es um die Fettleibigkeit in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen?

61,4 % (und 60 % wiesen eine als schwer eingestufte Fettleibigkeit auf)

Wie sieht es mit der Aufschlüsselung nach Geschlecht und ethnischer Minderheit bei den Krankenhauspatienten aus?

Von den 713 Patienten, die wegen COVID-19 hospitalisiert wurden:

Category % Hospitalized Male 52.3 White 29.5 Black 28.4 Hispanic 29.6

TrialSite stellt fest, dass bei diesen Zahlen Minderheitengruppen überrepräsentiert sind. So sind beispielsweise in den Vereinigten Staaten 12,1 % Schwarze und etwa 20 % Hispanoamerikaner. Es liegt auf der Hand, dass junge, potenziell arme ethnische Minderheiten einem höheren Risiko ausgesetzt sind, mit einer COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Was ist mit viralen Koinfektionen?

Laut dem CDC-Bericht:

15,8 % der Gesamtzahl hatten eine virale Koinfektion

66,4 % der oben genannten Patienten hatten eine RSV-Infektion

33,9 % der Patienten unter 5 Jahren, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, hatten eine virale Koinfektion.

Wie waren die Einzelheiten ihrer Krankenhausaufenthalte?

Von den 915 Patienten wurden 713 (77,9 %) wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Von 272 Patienten, die für eine Impfung in Frage kommen (im Alter von 12-17 Jahren) und wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, war einer (0,4%) vollständig geimpft. Etwa die Hälfte (54,0 %) der wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingelieferten Patienten wurde mit Sauerstoff versorgt, 29,5 % wurden auf die Intensivstation eingewiesen, und 1,5 % starben; von den Patienten, die beatmet werden mussten, benötigten 14,5 % eine invasive mechanische Beatmung (IMV).

Viele dieser pädiatrischen Patienten mit COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalten waren schwer erkrankt und hatten virale Koinfektionen, und nur wenige der Patienten, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden und für eine Impfung in Frage kamen, waren geimpft, was die Bedeutung der Impfung für Kinder im Alter von ≥5 Jahren und anderer Präventionsstrategien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor COVID-19 unterstreicht, insbesondere bei Kindern mit Grunderkrankungen.

Was hat die CDC als vollständig geimpft definiert?

Als vollständig geimpft galt, wer 2 Dosen eines mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs ≥14 Tage vor dem Tag der Krankenhausaufnahme erhalten hatte. Als teilweise geimpft galt, wer nur 1 Dosis eines mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs ≥14 Tage vor dem Krankenhausaufenthalt erhalten hatte. Alle geimpften Patienten in dieser Studie erhielten den Impfstoff von Pfizer-BioNTech (BNT162b2).