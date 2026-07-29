Fauci wurde Monate nach der COVID-Impfung wegen eines Lungeninfarkts behandelt, wie Tagebücher zeigen

Ein neu veröffentlichtes Tagebuch kurz vor der Anhörung von Dr. Anthony Fauci vor dem Kongress am Mittwoch entfacht erneut die Debatte über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe. Ein Tagebucheintrag vom 19. Juni 2021 beschreibt, was Fauci als einen „schrecklichen Tag mit einer Achterbahn der Gefühle“ bezeichnete, nachdem er Brustschmerzen verspürt hatte. Seinen Aufzeichnungen zufolge diagnostizierten mehrere Spezialisten schließlich einen Lungeninfarkt, der häufig durch ein Blutgerinnsel in der Lunge ausgelöst wird.

von Henrick Karoliszyn, DSW

Ein neu veröffentlichter Tagebucheintrag vor der Anhörung von Dr. Anthony Fauci vor dem Kongress am Mittwoch entfacht erneut die Debatte über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe.

Senator Rand Paul (Republikaner, Kentucky) veröffentlichte Faucis persönliche Tagebücher, die den Zeitraum von Dezember 2019 bis zu Faucis Ruhestand Ende 2022 umfassen. Die Dokumente werden voraussichtlich im Mittelpunkt stehen, wenn Fauci am Mittwoch erneut vor dem Kapitol erscheint, um weitere Fragen zur Pandemie und zu seiner Rolle bei der Reaktion der Regierung zu beantworten.

Zu den am meisten diskutierten Einträgen gehört eine Notiz vom 19. Juni 2021, in der Fauci beschreibt, was er als einen „schrecklichen Tag mit einer Achterbahn der Gefühle“ bezeichnete, nachdem bildgebende Untersuchungen, die wegen seiner Brustschmerzen durchgeführt worden waren, zunächst den Verdacht auf Lungenkrebs aufkommen ließen.

Seinen Aufzeichnungen zufolge kamen mehrere Spezialisten schließlich zu dem Schluss, dass der einzige bestätigte Befund ein Lungeninfarkt war – ein Bereich geschädigten Lungengewebes, der durch eine Unterbrechung der Blutversorgung verursacht wird. Die Ärzte empfahlen eine sofortige Behandlung.

Im Tagebuch heißt es:

„Das Einzige, was auf den Aufnahmen eindeutig zu sehen war, war der Lungeninfarkt. Er empfahl eine Kontroll-CT in drei Monaten und sofort mit einer Antikoagulation durch Eliquis zu beginnen.“

Eliquis ist ein Blutverdünner, der von Bristol Myers Squibb und Pfizer hergestellt wird.

Das Büro von Rand Paul veröffentlichte die Unterlagen, ohne eine eindeutige Ursache für den Lungeninfarkt zu behaupten. Einige Ärzte und Kommentatoren argumentierten jedoch, dass der Vorfall einer genaueren Untersuchung bedürfe.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough schrieb auf Substack, der Vorfall habe sich Monate nach Faucis Impfung mit dem Moderna-COVID-19-Impfstoff ereignet und sei ein „direktes Ergebnis einer Lungenembolie gewesen, die eine bekannte Nebenwirkung der mRNA-COVID-19-Impfung ist“.

McCullough vertritt die Auffassung, dass Faucis medizinischer Vorfall mit der Impfung in Zusammenhang gestanden haben könnte. Er ist der Meinung, Bundesbehörden hätten die Öffentlichkeit nicht ausreichend über potenzielle Risiken der mRNA-COVID-19-Impfstoffe informiert.

McCullough schrieb:

„Es ist eine tiefgreifende, kranke Ironie, dass ein führender Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens nach einer neuartigen mRNA-Impfung ein lebensbedrohliches Blutgerinnsel erleidet und anschließend wieder ans Rednerpult tritt, um Millionen andere dazu aufzufordern, dasselbe Risikoprofil zu akzeptieren.

Während er seine eigene Genesung mit der spezialisierten Betreuung erstklassiger Lungenfachärzte und Radiologen bewältigte, setzte er sich gleichzeitig für Maßnahmen ein, die die Bevölkerung in einen Zustand medizinischer Gefügigkeit zwangen.“

Es gibt jedoch keine Hinweise im Tagebuch selbst, die den Lungeninfarkt auf die Impfung zurückführen, und keiner der behandelnden Ärzte, die in den veröffentlichten Unterlagen genannt werden, bezeichnete den Moderna-Impfstoff als Ursache.

Richard Ebright, Ph.D., Molekularbiologe an der Rutgers University in New Brunswick, New Jersey, erklärte, er sei nicht überzeugt – halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass der Impfstoff und der Lungeninfarkt in Zusammenhang stehen könnten.

„Ich halte das für sehr unwahrscheinlich“, sagte er gegenüber The Defender. „Aber ich würde es nicht ausschließen.“

Bundesgesundheitsbehörden, darunter die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) sowie die Arzneimittelbehörde FDA, haben anerkannt, dass unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen aufgetreten sind. Gleichzeitig kommen sie weiterhin zu dem Schluss, dass der Nutzen für die meisten Bevölkerungsgruppen während der Pandemie die Risiken überwog.

Große Studien haben außerdem ergeben, dass bereits eine COVID-19-Infektion selbst das Risiko für Blutgerinnsel erheblich erhöht.

Kennedy erneuert Kritik an Fauci und der Pandemiereaktion

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. äußerte sich nach der Veröffentlichung von Faucis Tagebüchern auf X und schrieb, die Pandemie habe „ein tiefgreifendes Versagen der amerikanischen Gesundheitsinstitutionen offengelegt“, bevor er sich direkt an Fauci wandte.

„Fauci hat über Masken gelogen“, sagte Kennedy. „Er hat über soziale Distanzierung gelogen. Er hat über die Übertragung gelogen. Er hat über die natürliche Immunität gelogen.“

Bei einem kürzlichen Auftritt bei Fox News verwies Kennedy auf eine Pressekonferenz im Dezember 2020, bei der Fauci öffentlich geimpft wurde.

Im Juni 2021 – als Faucis Lungeninfarkt unbeachtet blieb – forderte Fauci die Amerikaner auf, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Dies habe zu einer Kluft zwischen den Gesundheitsbehörden und den amerikanischen Bürgern geführt, erklärte Kennedy in der Sendung.

„Jeder, der diesen Expertenmeinungen nicht blind vertraute, von denen wir heute wissen, dass sie Lügen waren, wurde ausgegrenzt, diffamiert, dämonisiert und zensiert“, sagte er. „Die Amerikaner vertrauen dem öffentlichen Gesundheitswesen nicht mehr – und sie sollten es auch nicht, weil sie belogen wurden.“

The COVID era exposed a profound failure of America's public health institutions. Fauci lied about masks. He lied about social distancing. He lied about transmission. He lied about natural immunity.



Under President Trump's leadership, HHS is replacing secrecy with transparency,… pic.twitter.com/Cbdoibpdj6 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) July 28, 2026

COVID-Impfstoffe wiederholt mit Herzereignissen in Verbindung gebracht

Eine zusammengefasste Analyse aus dem September 2021, die eine Krankenhauskohorte aus Singapur mit einer systematischen Übersichtsarbeit kombinierte, ergab, dass Herzereignisse nach COVID-19-Impfungen selten waren, jedoch unterschiedliche Muster für Myokarditis und akuten Myokardinfarkt (Herzinfarkt) zeigten.

Die Forscher identifizierten 30 Patienten eines tertiären Krankenhauses in Singapur, die innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung Herzsymptome entwickelten, darunter 29 Fälle eines akuten Herzinfarkts und einen Fall von Myokarditis.

Die systematische Auswertung von 16 veröffentlichten Studien ergänzte 41 Myokarditis-Fälle und sechs Fälle eines akuten Herzinfarkts, sodass insgesamt 77 Patienten erfasst wurden.

Die Analyse ergab, dass Myokarditis hauptsächlich bei jüngeren Männern auftrat und sich typischerweise etwa 72 Stunden nach der Impfung entwickelte, meist nach der zweiten Dosis. Herzinfarkte betrafen dagegen überwiegend ältere Erwachsene, traten im Allgemeinen innerhalb von etwa 24 Stunden nach der Impfung auf und wurden häufiger nach der ersten Dosis gemeldet.

In der Kohorte aus Singapur entwickelten fünf Patienten eine Herzinsuffizienz, zwei einen kardiogenen Schock, drei mussten künstlich beatmet werden und einer starb an Herz-Kreislauf-Komplikationen.

Das Gesundheitsministerium Singapurs erkannte im Februar 2023 offiziell den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Moderna-COVID-19-Impfstoff an. Laut einer Erklärung des Ministeriums starb ein 28-jähriger bangladeschischer Mann namens Rajib 21 Tage nach der Impfung an einer Myokarditis, wie der staatliche Gerichtsmediziner feststellte.

Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2022, die einen möglichen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und Herzinfarkten untersuchte, fand zwar Berichte über Herzinfarkte nach verschiedenen COVID-19-Impfstoffen, kam jedoch zu dem Schluss, dass die vorhandenen Belege keinen ursächlichen Zusammenhang nachweisen.

Die Forscher werteten 29 Studien aus, die bis Mai 2022 veröffentlicht wurden, darunter Fallberichte, Fallserien, Kohortenstudien und systematische Übersichtsarbeiten zu Impfstoffen von AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson/Janssen, Sinopharm, Sinovac und Bharat Biotech.

Mehr als die Hälfte der veröffentlichten Fallberichte beschrieb den Symptombeginn innerhalb weniger Stunden nach der Impfung; die meisten übrigen Fälle traten innerhalb von zehn Tagen auf.

Die berichtete Sterblichkeit unter den veröffentlichten Herzinfarkt-Fällen lag bei 29 %. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass zwar „viele Studien einen Zusammenhang zwischen Herzinfarkt und COVID-19-Impfungen herstellten, jedoch kein eindeutiger Zusammenhang nachgewiesen werden konnte“.

Eine Studie der Stanford Medicine vom Dezember 2025 identifizierte einen möglichen biologischen Mechanismus, der den nach mRNA-COVID-19-Impfungen beobachteten Fällen von Myokarditis zugrunde liegen könnte.

Die Forscher stellten fest, dass die Impfstoffe eine zweistufige Immunreaktion auslösen können, an der die Zytokine CXCL10 und Interferon-Gamma (IFN-γ) beteiligt sind. Laborversuche an menschlichen Zellen, Herzgewebemodellen und Mäusen deuteten darauf hin, dass diese Signalmoleküle Entzündungen fördern, die Herzmuskelzellen schädigen können. Das Blockieren der Zytokine verringerte die Marker für Herzschäden, während die Immunreaktion weitgehend erhalten blieb.

Die Studie stellte fest, dass impfstoffbedingte Myokarditis selten ist und nach der ersten mRNA-Impfdosis bei etwa einer von 140.000 Personen sowie nach der zweiten Dosis bei etwa einer von 32.000 Personen auftritt.

Die höchste gemeldete Häufigkeit wurde bei Männern bis 30 Jahre beobachtet – etwa ein Fall pro 16.750 Geimpfte. Symptome wie Brustschmerzen, Atemnot und Herzklopfen treten typischerweise innerhalb von ein bis drei Tagen nach der Impfung auf.

Pandemiereaktion führte zu sinkendem Vertrauen der Amerikaner in öffentliche Institutionen

Die Veröffentlichung von Faucis Tagebüchern erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Amerikaner weiterhin stark darüber gespalten sind, wem sie bei Gesundheitsinformationen vertrauen.

Laut einer aktuellen Umfrage der Kaiser Family Foundation (KFF) hat sich das Vertrauen in die Bundesgesundheitsbehörden nach Jahren des Rückgangs stabilisiert, während das Vertrauen in Regierungsvertreter weiter schwindet.

Die Umfrage ergab, dass 51 % der Erwachsenen angaben, zumindest „ein gewisses Maß“ an Vertrauen in CDC und FDA zu haben, wenn es um verlässliche Gesundheitsinformationen geht – unverändert gegenüber Januar 2026, nachdem das Vertrauen während und nach der COVID-19-Pandemie jahrelang zurückgegangen war.

Das Vertrauen in politische Führungspersönlichkeiten nahm hingegen weiter ab.

Das Vertrauen in Regierungsvertreter auf Bundesstaatsebene sank innerhalb von sechs Monaten von 43 % auf 38 %, während das Vertrauen in Präsident Donald Trump von 30 % auf 24 % zurückging. Nur 34 % der Befragten gaben an, Kennedy zu vertrauen.

Trotz der wachsenden Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen blieben Hausärzte die vertrauenswürdigste Gesundheitsquelle des Landes. Laut der Umfrage vertrauen 86 % der Erwachsenen ihrem eigenen Arzt oder Gesundheitsdienstleister, wenn es um verlässliche Gesundheitsinformationen geht.

„Ärzte bleiben die vertrauenswürdigste Quelle für verlässliche Informationen zu Gesundheitsthemen“, schrieben die KFF-Forscher in ihrem Bericht.

Fauci hat auf die Veröffentlichung der Tagebücher bislang nicht öffentlich reagiert

Fauci reagierte nicht auf mehrere Anfragen von The Defender nach einer Stellungnahme zu den Tagebucheinträgen.

Der ehemalige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, der 2022 nach 54 Dienstjahren in den Ruhestand ging, sprach zuletzt im Juni 2024 öffentlich vor Gesetzgebern.

Fauci hat sein Vorgehen während der Pandemie stets verteidigt. Er sagte wiederholt aus, seine Empfehlungen hätten auf den damals besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, auch wenn sich die Leitlinien mit neuen Forschungsergebnissen weiterentwickelt hätten.

Während der zweitägigen Anhörung im Jahr 2024 antwortete Fauci auf Fragen zu seinen Entscheidungen in den ersten Monaten des Ausbruchs mehr als 100-mal mit den Worten: „Ich erinnere mich nicht.“

Am Mittwoch dürften Faucis Tagebücher eine zentrale Rolle bei seiner geplanten Anhörung vor dem Kongress spielen, während die Abgeordneten die Entscheidungen der Bundesregierung während der Pandemie, die Impfpolitik und die frühe Reaktion auf COVID-19 weiter untersuchen.