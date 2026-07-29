Die fragile „Waffenruhe“ im Iran ist zerbrochen, nachdem ein US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen wurde – Ölpreis schießt in die Höhe und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Ölpreis steigt sprunghaft an – Berichte besagen, dass der Iran einen US-Stützpunkt in Jordanien ins Visier genommen hat; irakische Militante greifen zum zweiten Mal in Folge das Königreich Saudi-Arabien an.

irakische Militante greifen zum zweiten Mal in Folge das Königreich Saudi-Arabien an. Indirekte Gespräche zur Straße von Hormus gehen weiter – es gibt Berichte über eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Memorandum of Understanding.

– es gibt Berichte über eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Memorandum of Understanding. Der Schiffsverkehr bleibt weiterhin zum Erliegen gekommen – es gibt praktisch keinen Tankerverkehr durch die Straße von Hormus.

– es gibt praktisch keinen Tankerverkehr durch die Straße von Hormus. Der Iran beharrt darauf , dass die Straße von Hormus geschlossen bleibt , solange seine Bedingungen nicht akzeptiert werden.

, , solange seine Bedingungen nicht akzeptiert werden. Die Houthis eskalieren ihre Angriffe, was dazu führt, dass immer mehr Schiffe das Rote Meer meiden.

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Neue einseitige Angriffe auf Stützpunkt in Jordanien; irakische Militante nehmen erneut Saudi-Arabien ins Visier

Iranische Staatsmedien berichten in den Nachtstunden (Ortszeit) von offenbar neuen iranischen Raketenangriffen in Jordanien. Eine „US-Basis in Jordanien war möglicherweise das Ziel“, nachdem dort Explosionen gemeldet wurden, berichten Fars und IRIB. Beamte in Teheran haben betont, dass sie keine Gespräche mit den USA gefordert hätten, nachdem es zuvor fast zwei Wochen lang ununterbrochen zu Kämpfen gekommen war, obwohl am vergangenen Freitag eine „Pause“ in Kraft trat, als Präsident Trump einen Stopp der US-Luftangriffe anordnete. Der Tag war geprägt von reißerischen Schlagzeilen über ein möglicherweise „wiederbelebtes“ MoU-Abkommen. Einmal mehr erweisen sich diese Schlagzeilen à la „Einigung steht kurz bevor“ als irreführend und verfrüht. CENTCOM bestätigt im Anschluss an die Berichterstattung der iranischen Medien:

Hochrangiger US-Beamter: Der Iran hat Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuert (Axios)

CENTCOM: IRGC-Truppen haben mehrere ballistische Raketen aus dem Iran abgefeuert, und alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen

Die Unsicherheit und Nervosität auf dem ohnehin schon angespannten globalen Ölmarkt wurden noch verstärkt, als irakische Militante am Dienstag zum zweiten Tag in Folge Geschosse auf Saudi-Arabien abfeuerten – und das zudem vor dem Hintergrund der anhaltenden Raketenbedrohung durch die jemenitischen Houthis. Laut Associated Press:

Saudi-Arabien teilte am Dienstag mit, dass es zum zweiten Mal in Folge Drohnen abgeschossen habe, die von iranisch unterstützten Milizen im Irak gestartet worden waren, während iranisch unterstützte Houthi-Rebellen im Jemen behaupteten, einen saudischen Öltanker zur Umkehr gezwungen zu haben – als Teil ihrer selbsternannten Blockade des Königreichs. Die Angriffe unterstrichen die anhaltenden Spannungen trotz einer Phase der Ruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, von denen beide seit Tagen keine Angriffe mehr gemeldet haben, nachdem es wochenlang zu Eskalationen in der Straße von Hormus gekommen war. Das saudische Verteidigungsministerium erklärte in einer Stellungnahme, die Luftabwehr habe mehrere Drohnen abgefangen und zerstört, die versucht hätten, Ölanlagen im Osten des Landes anzugreifen. Die Angriffe seien „erneut von irakischem Territorium aus gestartet und von mit dem Iran verbundenen terroristischen Milizen durchgeführt worden“.

Ölpreis steigt angesichts der Schlagzeilen über die seltene, von Teheran unterstützte Aggression während einer „Pause“:

WTI-ÖL PREIS SPRINGT UM 5 %, DA DIE USA EINEN IRANISCHEN ANGRIFF AUF IHRE TRUPPEN ABWEHREN

Unten: Unbestätigtes erstes Bild im Umlauf…

Preliminary: Image of a debris hit on Muwaffaq Al Salti air base in Jordan.



UPDATE: CENTCOM says all missiles were intercepted pic.twitter.com/PfkXQIWGBf — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026

Übersetzung von „X“: Vorläufige Meldung: Bild eines Trümmertreffers auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Al Salti in Jordanien. AKTUELL: Laut CENTCOM wurden alle Raketen abgefangen

Aktuelles aus der Schifffahrt: Bab el-Mandeb und Hormuz

Der Iran hat laut seinem stellvertretenden Außenminister erneut bekräftigt, dass die für den Öltransport lebenswichtige Wasserstraße, die Straße von Hormuz, geschlossen bleiben werde, sollte Oman seinen Bedingungen nicht zustimmen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass sich die Lage in der Region des Roten Meeres erneut zuspitzt: Die Houthis gaben am späten Dienstag bekannt, dass sie erneut einen saudischen Öltanker wegen Verstoßes gegen die Blockade angegriffen hätten. Reuters berichtet:

Die jemenitischen Houthis behaupten, ballistische Raketen auf einen saudischen Öltanker abgefeuert zu haben, und werfen dem Schiff vor, ihre – wie sie es bezeichnen – Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer verletzt und Warnrufe ignoriert zu haben. Der Militärsprecher der mit dem Iran verbündeten Gruppe, Yahya Saree, behauptet, das Schiff sei zur Umkehr gezwungen worden.

Separaten Berichten zufolge führt China direkte Verhandlungen mit den Houthis im Jemen, um die sichere Durchfahrt seiner Schiffe durch den südlichen Teil des Roten Meeres zu gewährleisten.

Der Iran erklärt, in den letzten 16 bis 17 Tagen keine Gespräche mit den USA angestrebt zu haben, berichtet Irib News

Und ein Update des US-CENTCOM zu den neuesten Zahlen: Demnach hat das US-Militär bis Dienstag 18 Handelsschiffe umgeleitet, zwei außer Gefecht gesetzt und zwei weitere geentert, um „die vollständige Einhaltung der US-Blockade gegen den Iran sicherzustellen“. Das Neueste zu Netanjahus Treffen mit Trump im Weißen Haus:

Kanal 12 über einen hochrangigen israelischen Beamten: Netanjahu bestätigte gegenüber Trump, dass weitere Angriffe auf wiederaufgebaute iranische Atomanlagen unvermeidbar seien

Berichten zufolge weichen immer mehr Schiffe nach Drohungen der Houthis von ihren geplanten Routen ab:

Three product tankers loaded at Saudi Arabian Red Sea ports and bound for Asia-Pacific and east Africa have turned north towards the Suez Canal, as Houthi-related threats to shipping prompt charterers to reassess passage through the Bab el-Mandeb strait.



The tankers appear to… — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) July 28, 2026

Übersetzung von „X“: Drei in saudischen Häfen am Roten Meer beladene Produktentanker, die eigentlich für den asiatisch-pazifischen Raum und Ostafrika bestimmt waren, haben ihren Kurs nach Norden in Richtung Suezkanal geändert, da die von den Houthis ausgehenden Bedrohungen für die Schifffahrt die Befrachter dazu veranlassen, die Durchfahrt durch die Meerenge von Bab el-Mandeb neu zu bewerten.

Die Tanker scheinen ihre geplante Durchfahrt durch die Meerenge von Bab el-Mandeb an der Mündung des Roten Meeres aufgegeben zu haben, nachdem die im Jemen ansässige und vom Iran unterstützte militante Houthi-Gruppe am 20. Juli ein „Seeverkehrsverbot“ gegen Saudi-Arabien verkündet hatte.

Die „Seferis“ lud am 21. Juli rund 46.000 Tonnen Benzin aus der Samref-Raffinerie in Yanbu mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag (b/d) und gibt zwar Mombasa in Kenia als Entladeziel mit voraussichtlicher Ankunft am 3. August an, doch Schiffsverfolgungsdaten von Kpler zeigen, dass der Tanker nun nach Norden in Richtung Suez fährt.

Fox berichtet: Vermittler „kurz davor“, das MoU wiederzubeleben

Da geht’s schon wieder los… obwohl sich die Kriegsrhetorik auf beiden Seiten offensichtlich nicht geändert hat und obwohl der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nach wie vor weitgehend vollständig zum Erliegen gekommen ist, verbreitet Fox News Behauptungen, das gescheiterte Memorandum of Understanding (MoU) könnte „wiederbelebt“ werden“… was uns zurück zu den ständigen Schlagzeilen vom Anfang dieses Sommers bringt, wonach „eine Einigung kurz bevorstehe“ (obwohl die Seiten in Wirklichkeit natürlich nie kurz davor standen – und einfach zu einer noch umfassenderen Bombardierungskampagne zurückkehrten)…

„Vermittler des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten glauben, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehen, die das gescheiterte Memorandum of Understanding wiederbeleben würde, so The Times of Israel“, schreibt Fox unter Berufung auf den früheren Artikel in den israelischen Medien. Verhandlungsführer aus Pakistan, Ägypten und Katar feilschen derzeit um einen von Oman vorgeschlagenen Plan zur Verwaltung der Straße von Hormus. Dieser sieht die Erhebung von Gebühren vor und wird angeblich von den Golfstaaten unterstützt. Der Zeitpunkt all dessen ist interessant, da Trump derzeit Netanjahu im Weißen Haus empfängt. Mehr dazu bei Fox:

Der Iran und Oman – beide an der Straße von Hormus gelegen – haben Berichten zufolge dem von den Vermittlern unterbreiteten Vorschlag zugestimmt. Den beiden Quellen zufolge wartet das Weiße Haus mit einer Entscheidung, bis Präsident Donald Trump sich am Dienstag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getroffen hat.

In der Zwischenzeit…

JMIC: DATEN DEUTEN DARAUF HIN, DASS SICH IN BEIDEN RICHTUNGEN VON HORMUZ KEINE TANKER BEFINDEN

Dennoch hat die Rückkehr zum „Optimismus“ hinsichtlich einer Einigung die Ölpreise weiter nach unten gedrückt – was vielleicht genau der Grund dafür ist, dass US-Beamte anonym erneut die Nachricht verbreiten, eine Einigung stehe „kurz bevor“.

Und die S&P-Futures erreichten aufgrund dieser Schlagzeile kurzzeitig ihr Tageshoch…

Omans Vorschlag zur Verwaltung der Straße von Hormus

Die Angriffe zwischen den USA und dem Iran ruhen weiterhin, und die Ölpreise haben ihren Abwärtstrend fortgesetzt, da Präsident Trump behauptet hat, Teheran und Washington führten derzeit „sehr freundschaftliche Gespräche“, gleichzeitig aber angedeutet hat, dass die Verhandlungen möglicherweise nicht lange andauern werden.

„Wir führen sehr intensive Gespräche mit dem Iran. Wenn diese nicht zum Erfolg führen, werden wir wieder zu sehr entschlossenen militärischen Maßnahmen übergehen“, sagte Trump gegenüber Axios, wie wir bereits zuvor berichtet haben. Die vielleicht vielversprechendste Entwicklung im Hinblick auf einen Ausweg ist jedoch, dass Oman dem Iran einen von den Golfstaaten unterstützten Plan zur Verwaltung der Straße von Hormuz vorgelegt hat.

Dies würde Berichten zufolge die Erhebung freiwilliger Gebühren für die Nutzung der Meerenge beinhalten, wie Quellen am Dienstag gegenüber Reuters angaben. In dem Bericht heißt es: „Der Plan könnte als Grundlage dienen, um die durch den ‌US-amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran verursachten Handelsbeeinträchtigungen durch die Meerenge zu beenden.“

Via Reuters

Dies spiegelt jedoch in gewisser Weise auch die festgefahrene Situation wider, in der man wieder ganz am Anfang steht, da sich die Vereinigten Staaten konsequent und vehement gegen jegliche Gebührenerhebung gewehrt haben, deren Erlöse an den Iran fließen würden. Eine unmittelbare Reaktion Teherans auf den Vorschlag ist bislang ausgeblieben, und die Gespräche über den Oman-Plan könnten sich noch tagelang hinziehen. Bereits jetzt stellt Teheran strenge Bedingungen hinsichtlich eingefrorener oder beschlagnahmter iranischer Vermögenswerte im Ausland, wie Bloomberg unter Berufung auf staatliche Medien berichtet:

„Jedes Unternehmen oder Land, das Gelder aus iranischen Vermögenswerten erhält, darf die Meerenge nicht passieren“, zitiert die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim einen Sprecher des iranischen zentralen Militärkommandos als Reaktion auf den jüngsten US-Vorschlag.

Reuters liefert im Folgenden weitere Details: „Das System wäre vergleichbar mit dem in der asiatischen Straße von Malakka, wo Indonesien, Malaysia und Singapur von Schiffen freiwillige Beiträge zur Finanzierung von Schifffahrt, Umweltschutz und Such- und Rettungsaktionen verlangen.“

„Der westliche Diplomat verglich es mit einer freiwilligen CO₂-Steuer für Flüge, bei der jeder, der ein Flugticket kauft, ein Kästchen ankreuzen kann, wenn er für den Ausgleich seiner Emissionen zahlen möchte“, fügt der Bericht hinzu.

„Ein Funken Hoffnung“ inmitten der indirekten Gespräche zur Straße von Hormus

Das „Wall Street Journal“ bezeichnet dies als „Funken Hoffnung“, da die Kämpfe seit letzten Freitag eingestellt wurden:

Ein US-Beamter und Vermittler erklärten, der Iran und Oman lägen in einigen Fragen noch weit auseinander, darunter auch bei der Frage, ob für die Durchfahrt Gebühren erhoben werden sollen. Beide Seiten sprachen jedoch von Fortschritten, was den ersten Hoffnungsschimmer für die Diplomatie darstellt, seit Präsident Trump vor mehr als zwei Wochen als Reaktion auf den Beschuss von Handelsschiffen in der Meerenge durch Teheran eine neue Runde von Militärschlägen gegen den Iran angeordnet hatte. …Ziel der Gespräche zwischen dem Iran und Oman ist es, sich darauf zu einigen, welche Route Schiffe durch die 22 Meilen breite Meerenge nehmen dürfen. Der Konflikt brach Anfang dieses Monats aus, nachdem die USA begonnen hatten, Schiffe durch die Meerenge zu leiten, indem sie sich eng an die omanische Küste hielten, während der Iran möchte, dass die Schiffe durch sein Hoheitsgebiet fahren.

Unterdessen hatte Präsident Trump am Montag bei einer Rede vor Reportern an Bord der Air Force One seine Ansicht dargelegt, dass es „reichlich Zeit“ gebe, sich mit dem Iran zu befassen, und dass „wir gerade im Gespräch sind…“. Er erklärte, dass zwar „eine gute Chance besteht, dass etwas passieren könnte“, es aber dennoch so sei, dass man, falls nicht, „wieder das tun werde, was wir vor zwei Tagen getan haben“.

Trump hat am Dienstag gegenüber Fox News erneut betont, dass der Iran verstehe, dass er niemals über Atomwaffen verfügen werde, und bekräftigt, dass beide Seiten im Gespräch seien.

.@POTUS on Iran's Pickaxe Mountain: "We have the greatest cameras in the world focused on [it]… I know exactly what's going on at Pickaxe, it's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a… pic.twitter.com/PMdXaBkDvu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 28, 2026

Übersetzung von „X“: .@POTUS über den „Pickaxe Mountain“ im Iran: „Wir haben die besten Kameras der Welt darauf gerichtet … Ich weiß genau, was am Pickaxe vor sich geht – das ist kein großes Problem. Wir haben ihre Nuklearanlagen zerstört, und wir werden auch den Pickaxe zerstören müssen, wenn wir keine Einigung erzielen. Wenn wir keine Einigung erzielen, werden wir ihn ganz leicht zerstören.“

Ölraffinerie in Jazan nach Angriffen wegen Reparaturarbeiten stillgelegt

In Saudi-Arabien, wo Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Jemen (und möglicherweise aus dem Irak) in den vergangenen Tagen Anlagen von Aramco beschädigt haben, berichtet eine regionale Medienquelle, dass „Saudi Aramco seine Ölraffinerie in Jazan stillgelegt hat, nachdem ein Raketen- und Drohnenangriff der Houthis laut Berichten wichtige Anlagen am Standort beschädigt hatte.“

„Die Raffinerie, die täglich 400.000 Barrel Rohöl verarbeitet, erlitt Schäden an ihrem IGCC-Komplex (Integrated Gasification Combined Cycle) und im Tanklagerbereich. Laut einer Mitteilung des Beratungsunternehmens IIR sollen die Reparaturarbeiten bis zum 15. August abgeschlossen und der Betrieb wieder aufgenommen sein“, fügt Turkiye Today hinzu.

Satellitenbilder zeigen zudem mutmaßliche Schäden an Gasspeichertanks in der saudischen Anlage in Abqaiq, die zuletzt vermutlich von den Houthis gezielt angegriffen wurde:

🔥 Satellite imagery shows damage to multiple gas storage tanks at Saudi Arabia's Abqaiq (Buqayq) refinery. White and black cooling covers are also visible over two storage tanks to prevent spread.



Explore and Compare: https://t.co/TrYreAAiGB#SaudiArabia #Gas #Oil pic.twitter.com/qxwdaNKaBc — Soar (@SoarAtlas) July 28, 2026

Übersetzung von „X“: Satellitenbilder zeigen Schäden an mehreren Gasspeichertanks in der Raffinerie Abqaiq (Buqayq) in Saudi-Arabien. Über zwei Speichertanks sind zudem weiße und schwarze Kühlabdeckungen zu sehen, die eine Ausbreitung verhindern sollen.

Allerdings gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung seitens Saudi-Arabiens, dass Abqaiq angegriffen wurde, sondern lediglich, dass es ins Visier genommen wurde:

🇸🇦 Contrary to social media reports, no Aramco or SPA statement has confirmed that Abqaiq was hit, quantified damage or alerted of a production halt.



Official Saudi report from the Saudi Press Association (SPA) only said drones “attempted to target oil facilities in Eastern… https://t.co/8wTv1uD6oF — Drop Site (@DropSiteNews) July 28, 2026

Übersetzungen von „X“: Entgegen Berichten in den sozialen Medien hat weder Aramco noch die SPA in einer Stellungnahme bestätigt, dass Abqaiq getroffen wurde, noch wurden das Ausmaß der Schäden beziffert oder ein Produktionsstillstand gemeldet. In einem offiziellen saudischen Bericht der Saudi Press Association (SPA) hieß es lediglich, Drohnen hätten „versucht, Ölanlagen in der Ostregion und in Riad anzugreifen“.

EILMELDUNG: Drohnen haben die Rohölverarbeitungsanlage Abqaiq von Saudi Aramco, die größte des Königreichs, getroffen; Satellitenbilder deuten auf mögliche Schäden an mehreren Verarbeitungseinheiten hin. In Abqaiq wird der Großteil des saudischen Rohöls vor dem Export stabilisiert, was die Anlage zu einem der wichtigsten Knotenpunkte in der Ölinfrastruktur des Königreichs macht. Sie war auch das Ziel des Drohnen- und Raketenangriffs im September 2019, der kurzzeitig rund 5 % der weltweiten Ölversorgung unterbrach und einen massiven Schock bei den Ölpreisen auslöste. Der OSINT-Kanal „Egypt’s Intel Observer“ berichtete unter Berufung auf Sentinel-2-Bilder von Brandspuren an vier der sechs Rohölverarbeitungsanlagen in Abqaiq; zwei davon scheinen zerstört zu sein, an einer ist Löschschaum sichtbar. Andere Beobachter weisen darauf hin, dass die Bilder hinsichtlich des Ausmaßes etwaiger Schäden keine eindeutigen Rückschlüsse zulassen. Die Bewertung der Kampfschäden ist vorläufig. Das saudische Außenministerium bestätigte den Angriff, schrieb ihn von Iran unterstützten Milizen zu, die im Irak operieren, und bekräftigte sein Recht, „auf die Urheber der Angriffe zu reagieren“. Der Sprecher von Ansar Allah, Yahya Saree, bekannte sich zu dem Angriff und erklärte, die Drohnen der jemenitischen Gruppe hätten als Vergeltung für die Verletzung des jemenitischen Luftraums durch Saudi-Arabien Rohöl-Versorgungs- und Transportknotenpunkte auf der östlichen Strecke zwischen Saudi-Arabien und Yanbu getroffen. Die widersprüchlichen Behauptungen sind unbestätigt.

Was die mögliche weitere Entwicklung der Lage angeht – vor dem Hintergrund einer potenziellen Eskalation, bei der die Houthis weitere saudische Ölanlagen ins Visier nehmen könnten –, hatte Präsident Trump in dem bereits erwähnten Fox-Interview zudem gewarnt, dass die USA den Pickaxe Mountain „auslöschen“ werden, sollte es zu keiner Einigung mit dem Iran kommen.

Er wies darauf hin, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein weiteres Engagement der USA im Iran-Krieg wünscht, und dass sich die beiden Staatschefs am Dienstag am späten Vormittag im Weißen Haus treffen werden.

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