Während der Krieg andauert, schrumpft die Bevölkerungszahl in der Ukraine rapide

In der Region Donezk wurden im ersten Halbjahr 2026 lediglich 134 Geburten registriert.

Stavroula Pabst

Im fünften Jahr des Krieges in der Ukraine übersteigt die Zahl der Todesfälle die der Geburten mittlerweile um fast das Vierfache.

Laut den diese Woche vom ukrainischen Justizministerium veröffentlichten Zahlen verzeichnete die Ukraine im ersten Halbjahr 2026 73.292 Geburten und 259.853 Todesfälle.

Damit liegt die Geburtenrate in der Ukraine bei etwa 12.000 Geburten pro Monat – ein drastischer Rückgang gegenüber den rund 23.000 Geburten pro Monat vor Kriegsbeginn.

Besonders niedrig war die Geburtenrate in der ukrainischen Region Donezk, die an der Frontlinie liegt und größtenteils von Russland besetzt ist. Im ersten Halbjahr 2026 wurden dort lediglich 134 Geburten registriert.

„Kaum jemand ist bereit, Kinder in die Welt zu setzen, solange das Land im Krieg ist“, schrieb Marta Havryshko, Expertin für den russisch-ukrainischen Krieg, auf X. „Jedes weitere Kampfjahr verschärft die demografische Krise und treibt die Ukraine dem Schicksal eines entvölkerten Landes näher.“

Zudem hat der Krieg Millionen Ukrainer ins Ausland getrieben.

„Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Europa oder andere Unterstützer der Ukraine die massiven finanziellen Investitionen für den Wiederaufbau nach dem Krieg aufbringen können, die es Millionen Ukrainern ermöglichen würden, in ihre Heimat zurückzukehren“, sagte Almut Rochowanski, Non-Resident Fellow am Quincy Institute, gegenüber RS.

„Ukrainische Flüchtlinge im Ausland müssten die Gewissheit haben, dass sie in funktionierende Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und ein ausreichendes Einkommen zurückkehren“, so Rochowanski. „Das ist eine große Herausforderung.“

Die neuen Bevölkerungszahlen erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem immer weniger Ukrainer den Willen zeigen, zu kämpfen. Anfang des Monats erschütterten Proteste gegen die Wehrpflicht die westukrainische Stadt Lwiw. Laut dem ehemaligen Verteidigungsminister des Landes gibt es in der Ukraine außerdem etwa zwei Millionen Wehrdienstverweigerer und rund 200.000 Deserteure.

Wie bereits im Vorjahr stellte Gallup im vergangenen Monat fest, dass die Unterstützung der Ukrainer für die Fortsetzung der Kämpfe weiterhin gering ist. Nur 24 % der Befragten gaben gegenüber Gallup an, die Ukraine solle weiterkämpfen, bis sie den Krieg gewonnen habe. Demgegenüber wünschten sich 66 % eine Verhandlungslösung, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

1991 lebten etwa 52 Millionen Menschen in der Ukraine. Im Mai erklärte Denys Uliutin, der ukrainische Minister für Sozialpolitik, das Land habe heute nur noch etwa 22 bis 25 Millionen Einwohner.