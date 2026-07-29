Von Sean Miller

Präsident Donald Trump hat kürzlich versucht, Spekulationen über einen Weltkrieg einzudämmen. In einem Social-Media-Beitrag vom Freitag versuchte er, die Beteiligung der Weltmächte an ihren Stellvertreterkriegen herunterzuspielen.

Der letzte Konflikt, der globale Ausmaße annahm, entstand, nachdem die USA Japan von der Energieversorgung abgeschnitten und dessen Finanzvermögen eingefroren hatten, was Tokio zu einer Militäroperation gegen US-Marineeinheiten in Hawaii veranlasste.

Der Ukraine-Krieg ist faktisch mit dem Iran-Krieg verschmolzen, wodurch zwei verschiedene Weltmachtblöcke gegeneinander antreten. Die USA und die NATO unterstützen über die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland, während Russland und China über den Iran einen Stellvertreterkrieg gegen die USA und Israel unterstützen.

Am Freitag gab das iranische Außenministerium bekannt, dass die Ukraine ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer angegriffen habe, wobei ein Matrose getötet und ein weiterer verletzt worden sei. Das Wall Street Journal berichtete am Montag in einem Artikel über diese bahnbrechende Militäroperation, dessen Überschrift mit den Worten „Zwei Kriege laufen zusammen …“ begann.

BREAKING: IRAN'S FOREIGN MINISTRY SAYS UKRAINE ATTACKED AN IRANIAN COMMERCIAL SHIP IN THE CASPIAN SEA KlLLING ONE SAILOR & INJURING ANOTHER pic.twitter.com/FgdC1Lu8Z8 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 25, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: DAS IRANISCHE AUSSENMINISTERIUM TEILT MIT, DASS DIE UKRAINE EIN IRANISCHES HANDELSSCHIFF IM KASPISCHEN MEER ANGEGRIFFEN HAT, BEI WEM EIN SEEMANN UMS LEBEN GEKOMMEN IST UND EIN WEITERER VERLETZT WURDE

Der ukrainische Diktator Wolodymyr Selenskyj reiste im März, kurz nach Beginn des Iran-Kriegs, nach Saudi-Arabien. Der unter Druck stehende Herrscher knüpfte diplomatische Beziehungen, die die Allianzen auf verschiedenen Kriegsschauplätzen stärkten.

Der Atlantic Council berichtete am 31. März:

Während der Iran-Krieg die internationale Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten lenkt, reiste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Ende März zu einer Blitzreise in die Golfregion, um das wachsende militärische Profil und den zunehmenden geopolitischen Einfluss der Ukraine in Kriegszeiten zu demonstrieren. Die Blitzreise des ukrainischen Staatschefs umfasste hochrangige Zwischenstopps in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Nahen Osten vor fast einem Monat haben alle drei Golfstaaten die Ukraine um Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen gebeten. Kiew reagierte zunächst mit der Entsendung mehrerer Drohnenabwehrteams, um die regionale Luftabwehr zu verstärken. Zelenskyys jüngste Reise zielte darauf ab, diese noch jungen Partnerschaften weiter auszubauen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Während seines Besuchs in der Region unterzeichnete Selenskyj eine Reihe von – wie er es nannte – „historischen“ Sicherheitsabkommen mit seinen Amtskollegen aus den Golfstaaten. Zwar wurden noch keine Details veröffentlicht, doch geht man davon aus, dass diese Abkommen vorsehen, dass die Ukraine ihre Erfahrungen im Kampf gegen Drohnen und ihr technologisches Know-how weitergibt – im Austausch für Vorteile wie finanzielle Unterstützung, sichere Energieversorgung und strategische Investitionen. Es wird zudem davon ausgegangen, dass ein beträchtliches gegenseitiges Interesse am Aufbau längerfristiger Partnerschaften in den Bereichen Verteidigung und Technologie besteht.

Präsident Donald Trump hat kürzlich versucht, Spekulationen über einen Weltkrieg einzudämmen. In einem Beitrag in den sozialen Medien am Freitag versuchte er, die Beteiligung der Weltmächte an ihren Stellvertreterkriegen herunterzuspielen.

Präsident Xi hat mir bei unserem jüngsten Treffen in Peking, China, gesagt, dass er unter keinen Umständen Waffen an die Islamische Republik Iran liefern oder verkaufen werde – und diese Aussage bezog sich auch auf chinesische Unternehmen. Angesichts unserer Beziehung nehme ich ihn beim Wort, und außerdem erweise ich ihm ebenfalls sehr große Gefälligkeiten. Ebenso hat mir Präsident Putin trotz des schrecklichen Krieges in der Ukraine (die Beziehungen bestehen weiterhin, ebenso wie zu Präsident Selenskyj) versichert, dass er keine Waffen an den Iran verkaufen werde. Er versteht, dass ich keine Waffen an die Ukraine verkaufe, sondern an NATO-Staaten. Diese zahlen den vollen Preis, und wie diese Waffen verteilt werden, weiß ich nicht. Daher sind zwei wichtige Länder, von denen im Zusammenhang mit dem Iran oft die Rede ist, meiner Meinung nach nicht beteiligt. Wenn sie es täten, wäre das sehr schlecht für sie – sicherlich nicht in ihrem besten Interesse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! Präsident DONALD J. TRUMP

Zwar hat der Präsident behauptet, die Stellvertreterkriege stünden im Allgemeinen in keinem Zusammenhang mit den Weltmächten, die sie ermöglichen, doch die Fakten zeichnen ein anderes Bild.

Washington liefert Kiew weiterhin über sein Satellitennetzwerk Zielinformationen, selbst nachdem Trump 2025 die Macht übernommen hatte. Moskau begann nach Ausbruch des Iran-Kriegs Anfang 2026, Teheran mit denselben Informationen zu versorgen.

Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ vom 24. März beliefert Russland die Ukraine direkt mit Waffen und anderen Gütern.

„Ein israelischer Angriff auf einen Marineaußenposten im Kaspischen Meer zielte auf die Unterstützung Russlands für den Iran in diesem Krieg ab und traf eine Versorgungslinie, über die die Länder Munition, Drohnen und andere Waffen transportiert haben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen angaben“, so das „Wall Street Journal“. „Der Angriff der vergangenen Woche war Israels erster überhaupt auf dem größten Binnenmeer der Welt. Weit außerhalb der Reichweite der US-Marine verbindet das Meer russische und iranische Häfen, die etwa 600 Meilen voneinander entfernt liegen, und bietet den Ländern einen Ort, an dem sie Waffen sowie Güter wie Weizen und Öl ungehindert austauschen können.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte kürzlich, dass die Vereinigten Staaten direkt an den jüngsten ukrainischen Angriffen auf Ziele innerhalb Russlands beteiligt seien.

„Die Amerikaner helfen nicht nur durch von der Europäischen Union finanzierte Waffenlieferungen, die Bereitstellung von Geheimdienstinformationen, das Starlink-System und vieles mehr, sondern beteiligen sich direkt daran, ukrainische Waffen auf Ziele – einschließlich ziviler Ziele – auf russischem Territorium zu lenken“, sagte Lawrow am Mittwoch.

Eines der Hauptziele des globalen Konflikts ist die Energieinfrastruktur. Manche bezeichnen den Krieg als „Energie-Weltkrieg“.

Die USA und Israel haben iranische Energieziele angegriffen, während Teheran die Energieinfrastruktur der Golfstaaten getroffen hat. Russland hat ukrainische Energieziele angegriffen, während Kiew Moskaus Energieziele angegriffen hat.

Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus und die jüngste teilweise Sperrung der Straße von Bab el-Mandeb verschärfen die Energiekrise weiter.

Der letzte Konflikt, der globale Ausmaße annahm, entstand, nachdem die USA Japan von der Energieversorgung abgeschnitten und dessen Finanzvermögen eingefroren hatten, was Tokio zu einer Militäroperation gegen US-Marineeinheiten in Hawaii veranlasste.

EBSCO berichtete: