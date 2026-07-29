Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz kaufen große Mengen an Büchern – darunter auch seltene und antike Werke –, digitalisieren deren Seiten und schreddern anschließend die ursprünglichen physischen Exemplare.

Wenn diese Praxis ungehindert fortgesetzt wird, könnte eines Tages der Großteil des menschlichen Wissens ausschließlich in den Händen von KI-Systemen liegen, die als Schiedsrichter über die Wahrheit fungieren. Rechenzentrumsbasierte Götter würden dann die Geschichte der Menschheit kuratieren.

„Viele Unternehmen, darunter auch Anthropic, sind stattdessen dazu übergegangen, physische Bücher zu verarbeiten, von denen sie zahllose gebrauchte Exemplare günstig erwerben können. Laut der beigelegten Klage verwendete Anthropic eine hydraulisch betriebene Schneidemaschine, um die Seiten der von Buchhändlern erworbenen Bücher sauber herauszutrennen und sie anschließend mit industriellen Bildverarbeitungssystemen zu scannen“, berichtete Futurism am Samstag.

Obwohl es Verfahren gibt, Bücher zerstörungsfrei zu digitalisieren, wurde ein zerstörerisches Verfahren gewählt.

„Interne Dokumente von Anthropic über den Plan, Millionen von Büchern zu scannen, die im Rahmen der Urheberrechtsklage veröffentlicht wurden, machen nicht deutlich, warum das Unternehmen die Bücher dabei zerstören wollte. Aus einer Aussage von Tom Harvey, den Anthropic mit der Leitung des Projekts beauftragte und der zuvor beim Aufbau von Google Books mitgewirkt hatte, geht hervor, dass eines der von Anthropic beauftragten Unternehmen Datamation war. Dieses bietet sowohl ‚zerstörerische als auch zerstörungsfreie Massendigitalisierung von Büchern‘ an. Beim zerstörerischen Scanverfahren wird der Buchrücken abgeschnitten, sodass die Seiten durch eine Scannermaschine geführt werden können. Dieses Verfahren ist schneller und kostengünstiger als die zerstörungsfreie Digitalisierung“, berichtete 404 Media am Dienstag.

KI-Unternehmen nutzen Informationen des Unternehmens ISBNdb, um Titel für den massenhaften Ankauf physischer Bücher auszuwählen.

„ISBN steht für International Standard Book Number, die internationale Standardbuchnummer und den Barcode auf der Rückseite der meisten Bücher. Jahrelang half ISBNdb Buchhändlern, Bibliotheken und Großhändlern dabei, ihre Bestände zu verwalten sowie Bücher zu finden und zu verkaufen. Der Boom der generativen KI hat die Datenbank jedoch auch für KI-Unternehmen wertvoll gemacht. Neben dem Verkauf von Buch-Metadaten unterstützt ISBNdb KI-Labore inzwischen dabei, gedruckte Bücher in großen Mengen zu beschaffen – zwischen 1.000 und einer Million Exemplaren pro Bestellung. Die Daten von ISBNdb erleichtern es KI-Unternehmen, gedruckte Bücher systematisch zu erwerben, zu scannen und in Trainingsdaten umzuwandeln, ohne dabei Dubletten zu kaufen“, berichtete 404 Media.

Konkret konzentrieren sich die KI-Unternehmen auf Bücher, die vor 2022 veröffentlicht wurden, da diese frei von KI-generierten Inhalten seien. Zu den Großkäufen gehören auch seltene und antike Bücher, weshalb deren Zerstörung besonders alarmierend ist.

„Weitere antike Bücher könnten gefährdet sein. 404 Media berichtete, dass seltene Buchhändler in den Niederlanden derzeit mit Großbestellungen überschwemmt werden, von denen sie vermuten, dass sie von KI-Unternehmen stammen – auch wenn sie dies nicht mit Sicherheit wissen können“, schrieb Futurism.

Wegen des „Imageschadens“, der mit der Zerstörung von Büchern im Namen der künstlichen Intelligenz verbunden wäre, werden Geheimhaltungsvereinbarungen eingesetzt, um diese Praxis geheim zu halten.

„Strenge Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) bei jedem Auftrag“, heißt es laut 404 Media auf der Website von ISBNdb. „Jedes Projekt beginnt mit einer rechtsverbindlichen Geheimhaltungsvereinbarung. Ihre Identität, Ihre Strategie und Ihre Kaufziele werden niemals offengelegt.“

„Als zusätzlichen Vorteil verspricht das Unternehmen den KI-Firmen außerdem, ihre Käufe geheim zu halten – schließlich möchte niemand wie Anthropic oder Meta in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geraten –, wobei deutlich wird, dass man sich bewusst ist, wie fragwürdig diese Praxis wirkt“, schrieb Futurism.

404 Media schilderte die Aussagen mehrerer Buchhändler, die über das jüngste Phänomen mutmaßlicher Käufe durch KI-Unternehmen berichteten:

„Ich habe persönlich gemischte Gefühle bei der ganzen Sache“, sagte ein Buchhändler, der vermutet, bereits Hunderte Bücher als Trainingsmaterial an KI-Unternehmen verkauft zu haben. „Finanziell profitiere ich davon, und gleichzeitig werde ich alte Lagerbestände los, die sich sonst kaum verkaufen würden. Besonders geeignet dafür waren meine Bestände aus dem Ausland und fremdsprachige Bücher. Andererseits gefällt mir der Verwendungszweck überhaupt nicht, und ich finde es schlimm, dass ungewöhnliche Bücher zu Zellstoff verarbeitet werden.“

Der Buchhändler erklärte, sein Lager bestehe aus vielen seltenen, fremdsprachigen und wenig verbreiteten Büchern. Sollten diese im Zuge der Digitalisierung zerstört werden, wären sie künftig noch schwerer zu beschaffen.

Normalerweise verkaufe er in einer guten Woche etwa 20 Bücher. Seit April habe er jedoch regelmäßig mehrere Hundert Bücher pro Woche verkauft. Zwar habe er keinen eindeutigen Beweis dafür, dass die Käufe von KI-Unternehmen stammten, doch vieles spreche dafür. Die von ihm angebotenen Bücher seien sehr spezialisiert und würden normalerweise von Schulen oder Bibliotheken gekauft. Deren Bestellungen seien aufgrund sinkender Budgets jedoch stark zurückgegangen. Großbestellungen konzentrierten sich üblicherweise auf ein bestimmtes Fachgebiet. Die jüngsten Käufe hätten dagegen Bücher umfasst, die kaum Gemeinsamkeiten hatten – außer der Tatsache, dass sie alle eine ISBN besaßen. Seltene Bücher ohne ISBN seien hingegen nicht Teil dieser Großbestellungen gewesen. Er habe allerdings keine Belege dafür gesehen, dass seine Verkäufe tatsächlich über ISBNdb vermittelt wurden oder der Käufer Anthropic oder ein anderes KI-Unternehmen gewesen sei.

„Es ist nicht nur die Menge, sondern auch die Merkwürdigkeit der Bestellungen“, sagte der Buchhändler. „Bibliotheken haben früher ebenfalls größere Bestellungen aufgegeben, aber diese beschränkten sich fast immer auf ein einzelnes Fachgebiet oder auf einige eng verwandte Themen. Inzwischen haben jedoch praktisch alle Bibliotheken auf der Welt ihre Budgets gekürzt. Ich weiß, dass amerikanische Hochschulbibliotheken kaum noch einkaufen. Australische Bibliotheken ebenfalls nicht. Die Art der Bücher … dahinter steckt keinerlei erkennbares Muster. Außerdem spielt der Preis überhaupt keine Rolle. Einige der auf diese Weise verkauften Bücher waren deutlich überteuert. Genau das ist ein Hinweis auf KI-Unternehmen, denn sie verfügen schlicht über enorme finanzielle Mittel.“

„Täusche ich mich, oder gibt es seit Ende letzten Jahres deutlich mehr AutoBuy-Bestellungen?“, schrieb ein Buchhändler im Februar im Forum des Buchmarktplatzes Alibris. Die AutoBuy-Funktion ermöglicht es Kunden, Bücher automatisch zu kaufen, sobald sie auf Alibris verfügbar werden. „Hat jemand eine Erklärung dafür? Wird eine KI künftig jedes einzelne Buch lesen? Weiß jemand, wie diese Auswahl zustande kommt? Die Bücher unterscheiden sich stark hinsichtlich Zustand, Format (Hardcover oder Taschenbuch), Preis und vielem mehr.“

„Wir haben einige neue Großkunden, die Handelsbücher in großen Mengen aufkaufen. Deshalb erhalten derzeit viele Verkäufer ungewöhnlich viele Bestellungen“, antwortete Mike Feldman, Leiter des Kundendienstes von Alibris.

Ein weiterer Buchhändler berichtete, dass ähnlich große Bestellungen auch über den Marktplatz Biblio eingingen. Kunden können dort eine Tabelle mit ISBN-Nummern einreichen, woraufhin Biblio den gesamten Beschaffungsprozess übernimmt.

Im Juni sprach eine niederländische Publikation mit mehreren Händlern seltener Bücher, die ebenfalls von ungewöhnlich großen Sammelbestellungen berichteten. Sie vermuteten, dass diese von KI-Unternehmen stammten.

„Das könnte nie wieder geschehen, wir werden Bücherverbrennungen nicht mehr dulden…“—2026Es geschieht bereits, Anthropic verbrennt Bücher, damit kein anderes KI sie haben kann…Das ist Das Große Vergessen.