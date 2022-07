FBI-Whistleblower enthüllen, dass die Führung Agenten unter Druck setzt, um Daten zum Inlandsterrorismus künstlich zu erhalten, um die Biden-Narrative zu unterstützen

Der Kongressabgeordnete Jim Jordan (R-OH) sagte, Whistleblower hätten aufgedeckt, dass die FBI-Führung Agenten „unter Druck setzt“, um Daten zum inländischen Terrorismus künstlich aufzubessern.

Das FBI hegt ein Narrativ, das dem Biden-Regime hilft, während es Trump-Anhänger als Terroristen darstellt.

Repräsentant Jordan schickte einen Brief an FBI-Direktor Christopher Wray, in dem er neue Enthüllungen von Insider-Whistleblowern detailliert darlegte.

Aus den jüngsten geschützten Enthüllungen haben wir erfahren, dass FBI-Beamte Agenten unter Druck setzen, um Fälle als „gewalttätigen Extremismus im Inland“ neu zu klassifizieren, auch wenn die Fälle nicht die Kriterien für eine solche Klassifizierung erfüllen“, schrieb Jordan in dem Brief. „Angesichts der von der Biden-Administration verbreiteten Darstellung, dass der inländische gewalttätige Extremismus die ‚größte Bedrohung‘ für unser Land darstellt, ist die Enthüllung, dass das FBI die Daten zum inländischen Terrorismus künstlich aufpolstert, ein Skandal.“

🚨 #BREAKING 🚨



Whistleblowers: FBI Leadership Pressuring Agents to Artificially Pad Domestic Terrorism Data pic.twitter.com/fGuQbUbjX3 — House Judiciary GOP (@JudiciaryGOP) July 27, 2022

Fox News berichtete:

Der oberste Republikaner im Justizausschuss des Repräsentantenhauses sagt, dass neue Enthüllungen von Whistleblowern darauf hindeuten, dass FBI-Beamte Agenten dazu drängen, Fälle als „gewalttätigen Extremismus im Inland“ neu zu klassifizieren, um den Vorstoß der Biden-Administration zu unterstützen, sich auf diese Fälle zu konzentrieren. Abgeordneter Jim Jordan, R-Ohio, schickte am Mittwoch einen Brief an FBI-Direktor Chris Wray, nachdem er sagt, dass „mutige Informanten“ mit Informationen über „beunruhigendes Verhalten“ in der Behörde vorstellig wurden.

Während der Anhörungen des Kongresses im vergangenen Jahr sagte Wray aus, dass die Ermittlungen gegen häuslichen Gewaltextremismus „erheblich“ zugenommen hätten und das FBI „die Zahl der Ermittlungen gegen häuslichen Terrorismus verdoppelt“ habe, so Jordan. Die Biden-Administration hat im vergangenen Jahr eine nationale Strategie zur Bekämpfung des inländischen Terrorismus vorgestellt, die laut Fox News das gesamte politische Spektrum abdecken soll, und gleichzeitig davor gewarnt, dass die „weiße Vorherrschaft“ und „gewalttätige Extremisten der Miliz“ derzeit die „hartnäckigsten und tödlichsten Bedrohungen“ darstellen.

Jordan sagt, diese Darstellung der Regierung sei aufgrund neuer Berichte von Whistleblowern „irreführend“ „Wir haben Anschuldigungen erhalten, dass FBI-Agenten die Zahl der Fälle von DVEs aufbauschen, um ihre Vorgesetzten zufrieden zu stellen. Ein Whistleblower erklärte zum Beispiel, dass Agenten, weil sie nicht genügend DVE-Fälle finden, ermutigt und motiviert werden, Fälle als DVE-Fälle neu zu klassifizieren, obwohl es nur minimale Indizien gibt, die die Neuklassifizierung unterstützen“, so Jordan.