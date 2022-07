Oberarzt warnt: aggressive und ungewöhnliche Krebserkrankungen nach Covid-„Impfung“ in Schweden auf dem Vormarsch

„Ich habe Medizin studiert, weil ich Menschen helfen wollte, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nur zusehe, wie sie getötet werden, und ich kann nicht viel dagegen tun.“ – Dr. Ute Kruger

Eine leitende schwedische Ärztin und Forscherin schlägt Alarm wegen des Zusammenhangs zwischen Covid-19-Impfungen, schnell wachsenden Krebserkrankungen und entzündlichen Erkrankungen der Blutgefäße bei Patienten, die nach der Covid-19-mRNA-Impfung gestorben sind.

Dr. Ute Kruger arbeitet am regionalen Krankenhaus in Kalmar, Schweden. In einem kürzlich geführten Interview mit dem norwegischen Ärzteverband äußerte sich Dr. Kruger besorgt über die außerordentlich hohen Raten aggressiver Krebserkrankungen, die sie derzeit beobachtet. Dr. Kruger, die seit 25 Jahren in der Pathologie und seit 18 Jahren in der Brustkrebsdiagnostik tätig ist, hat 8.000 Autopsien untersucht und ist nun von dem Zusammenhang zwischen Impfung und Tod überzeugt, ganz zu schweigen von ihrer Überzeugung, dass viele ihrer medizinischen Kollegen diesen Zusammenhang weiterhin leugnen.

„Die Impfstoffe gegen Covid-19 scheinen schnell wachsende Krebsarten oder Porokarzinome (eine Art von Hautkrebs) und auch entzündliche Zustände im Körper, sogenannte Autoimmunerkrankungen, auszulösen“, so Dr. Kruger. „Möglicherweise hängt die Krebsentwicklung mit den Entzündungszuständen zusammen. Ich habe mit anderen Pathologen gesprochen, die eine erhöhte Anzahl von Tumoren sehen, die vorher kaum zu sehen waren. Ich meine seltene Tumore, und dass die Zahl der Krebsfälle in verschiedenen Organen zugenommen hat.“

Dies trifft mit Sicherheit auf einen pensionierten Arzt aus Edmonton, Kanada, zu. Bei dem Mann in den 80ern, der zuvor gesund war, wurde kürzlich Prostatakrebs diagnostiziert. „Ich hatte meine dritte Dosis Ende letzten Jahres“, sagt er. „Davor war ich krebsfrei. Ich vermute einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen, denn es scheint mehr als ein Zufall zu sein, dass mein Sohn Ende letzten Jahres die gleiche Diagnose erhielt. Danach folgte meine Tochter, bei der vor kurzem eine Mastektomie wegen Brustkrebs durchgeführt wurde. Die einzige Person von den vier überlebenden Mitgliedern meiner Familie, bei der kein Krebs diagnostiziert wurde, ist also eines meiner Kinder, das nicht geimpft ist.“

In den USA bestätigt Dr. Ryan Cole, ein in Idaho ansässiger Pathologe, die Erkenntnisse von Dr. Kruger. „Als Pathologe sehe ich den ganzen Tag lang Muster. Nachdem die Impfungen auf den Markt kamen, begann ich, Veränderungen in den Krankheitsmustern zu erkennen. Ich erkannte früh, dass es eine Immunsuppression gab und das T-Zell-Gedächtnis verschwunden war. Dann sah ich normalerweise bestimmte Krebsarten, aber Endometriumkrebs, von dem ich normalerweise zwei oder drei pro Monat sah, sah ich jetzt zwei oder drei pro Woche“, sagte Dr. Cole kürzlich in einem Interview mit Chris Wark. „Die T-Zellen, die normalerweise den Krebs in Schach halten, waren nicht mehr da. Es gibt bestimmte Krebsarten, die in jüngeren Jahren schneller und aggressiver auftreten, als ich es in den fast drei Jahrzehnten meiner Tätigkeit gesehen habe.“

Dr. Kruger stellt nicht nur eine Veränderung bei den Krebsarten fest, sondern sieht auch ein Problem mit dem Autopsieverfahren, durch das diese Veränderungen sichtbar werden könnten. „Ich sehe drei große Probleme bei Autopsien“, sagt sie. „Das erste sind falsche und unvollständige Informationen aus den Kliniken. Zum Beispiel, ob der Patient geimpft war oder nicht.“

Dr. Kruger hatte mehrere Fälle, in denen Patienten auf der Überweisung zur Autopsie als ungeimpft bezeichnet wurden und sich später herausstellte, dass sie geimpft waren.

„Ein weiteres Problem ist, dass viele meiner Kollegen in der Pathologie den Impfstoff nicht zur histologischen Untersuchung nehmen“, sagt sie. Das bedeutet, dass die Pathologen kein Gewebe für eine mikroskopische Analyse entnehmen, mit der sich feststellen ließe, ob es Entzündungsprobleme im Bereich der Gefäße gibt. Diese Entzündungen könnten wiederum die Ursache für Blutgerinnsel sein, die zum Tod führen. „Das dritte Problem ist die Unkenntnis hinsichtlich der Bewertung der mikroskopischen Befunde“, sagt sie. Während des Interviews mit Dr. Kruger führt sie die Zuschauer durch Autopsiebilder, die eine Entzündung der Blutgefäße zeigen, die eine Herzmuskelentzündung, Blutungen in der Lunge und im Rücken, Nacken und der Wirbelsäule eines anderen Patienten verursacht haben.

Aber genauso schlimm ist das Gefühl, das Dr. Kruger hat, dass „die Leute die Veränderungen nicht in ihrem Kontext sehen und interpretieren wollen. Niemand hört mir zu, und meine Kollegen stellen sogar meine Kompetenz infrage“. Als Beispiel erzählt Dr. Kruger die Geschichte eines Kollegen, der sie wegen eines Autopsieberichts konsultierte. Sie wies eine Herzmuskelentzündung nach und schlug vor, dass der Tod mit der Covid-19-Impfung zusammenhängen könnte. Der Kollege hielt diese Schlussfolgerung für „viel zu weit hergeholt“.

Die jüngsten Statistiken des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) bis zum 15. Juli zeigen jedoch, dass nur sehr wenig weit hergeholt ist und dass Menschen in Scharen sterben: fast 30.000 Todesmeldungen. Ganz zu schweigen von den 50.647 Berichten über Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen, weiteren 55.540 Menschen, die aus anderen Gründen dauerhaft behindert sind, und 33.009 weiteren mit lebensbedrohlichen unerwünschten Wirkungen. Die Ergebnisse der vergleichbaren europäischen Datenbank, die bis zum 18. Juni vorliegen, weisen 45.752 Todesfälle aus. In diesen Zahlen sind wahrscheinlich nur wenige, wenn überhaupt, Todesfälle durch die aggressiven und seltenen Krebsarten enthalten, die Dr. Kruger beobachtet, da diese Todesfälle in der Regel erst nach längerer Zeit auftreten und der Kausalzusammenhang umso schwieriger festzustellen ist, je später nach der Impfung der Tod eintritt.

„Die Veränderungen, die ich beschreibe und die höchstwahrscheinlich mit der Impfung gegen Covid-19 zusammenhängen, sind offenbar nur ein Bruchteil dessen, was im Körper passiert“, sagt Dr. Kruger. „Ich habe Medizin studiert, weil ich Menschen helfen wollte, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nur zusehe, wie sie getötet werden, und ich kann nicht viel dagegen tun.“ Dr. Cole stimmt dem zu. „Überall, wo ich hinkomme, sagen mir Ärzte: ‚Ich sehe, was Sie sehen.‘ Das Muster ist da.“

Sehen Sie sich das Interview von Dr. Ute Kruger mit dem Norwegischen Verband der Ärzte und des Gesundheitspersonals an: