EXKLUSIV: Faucis Ehefrau bestand auf COVID-19-Impfstoffversuchen für Kinder.

Die Ehefrau von Anthony Fauci, die auch Leiterin der Abteilung für Bioethik am Clinical Center der National Institutes of Health ist, hat ein Papier verfasst, in dem beschrieben wird, wie Kinder in COVID-19-Impfstoffstudien aufgenommen werden können.

Die Studie – „Enrolling Minors in COVID-19 Vaccine Trials“ – wurde vom Clinical Center der National Institutes of Health (NIH) finanziert und in der Zeitschrift Pediatrics veröffentlicht. Christine Grady, die Ehefrau des Direktors des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Anthony Fauci, und vier Co-Autoren haben an dem Papier mitgearbeitet, um „Empfehlungen dafür auszusprechen, wann und wie Minderjährige in Impfstoffstudien für die Coronavirus-Erkrankung 2019 aufgenommen werden sollten“.

„Die Kosten, die eine Verzögerung für die Kinder, ihre Familien und die Gesellschaft mit sich bringt, sind gute Gründe dafür, die Aufnahme von Minderjährigen in Impfstoffversuche für COVID-19 zu erwägen, bevor die Sicherheit und Wirksamkeit bei Erwachsenen nachgewiesen ist“, so Grady in dem Papier.

In der Studie werden die Vor- und Nachteile des Zeitpunkts für die Teilnahme von Kindern an COVID-19-Impfstoffstudien sowie die idealen Auswahlkriterien für die Teilnehmer untersucht.

„Eine andere Möglichkeit, diese Bedenken auszuräumen, besteht darin, Minderjährige in die Studie aufzunehmen, nachdem ausreichende Sicherheitsdaten bei Erwachsenen vorliegen, aber bevor die Wirksamkeit nachgewiesen ist. Um diese Strategie zu verfolgen, sollten zunächst diejenigen Minderjährigen aufgenommen werden, die den Erwachsenen, bei denen Sicherheitsdaten erhoben wurden, am ähnlichsten sind“, erklären die Forscher.

Die Studie wurde im März 2021 veröffentlicht, also etwa ein Jahr bevor die Gesundheitsbehörden die Impfung von Kindern gegen COVID-19 genehmigen und anregen würden.

Das aufgedeckte Papier kommt inmitten einer Kontroverse über Faucis Entscheidung, die Forschung an „Killer“-Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology zu finanzieren. Darüber hinaus scheint Gradys prominente Rolle bei der Überwachung der Ethik der NIH-Forschung und -Politik einen Interessenkonflikt darzustellen, wenn man bedenkt, welche Rolle ihr Ehemann bei der Gestaltung der amerikanischen COVID-19-Antwort und der Impfrichtlinien spielt.

Sie folgt auch auf Dokumente, die Faucis rasant steigende Investitionen und sein Vermögen inmitten von COVID-19 offenlegen.